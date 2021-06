Le top 5 des choses à savoir sur VeChain et sa chaîne d’approvisionnement Crypto

VeChain (CCC :VET-USD) est une crypto-monnaie dont vous ne connaissiez peut-être pas l’existence auparavant. Après tout, il y a trop d’altcoins de nos jours, ce qui rend pratiquement impossible d’être au courant de toutes les options à moins que vous ne soyez un passionné ou un partisan fidèle. Je ne fais pas partie de ces gens. Au lieu de cela, je préfère regarder les actions sur la base d’une analyse fondamentale. Donc, ce n’est que lorsque j’ai commencé à rechercher le jeton VET pour cette pièce que j’ai découvert l’autre pièce associée à VeChain : VeThor (CCC :VTHO-USD).

Source : Shutterstock

J’admets que c’est un développement intéressant. Mais intéressant n’est pas toujours une raison solide pour investir dans une action ou une crypto, ni (pour être plus précis) spéculer sur le jeton VET. Afin de faire preuve de diligence raisonnable, j’ai donc rassemblé cinq faits clés que vous devez savoir sur VeChain pour aller de l’avant.

Voici ce qui devrait être sur votre radar avec VeChain et ses jetons.

1. Qu’est-ce que VeChain ?

Lorsqu’il s’agit de déterminer exactement ce qu’est VeChain, je suis tombé sur deux descriptions principales qui pourraient vous être utiles. Bien sûr, il existe un livre blanc analytique qui contient tous les détails. Mais après des recherches, j’ai trouvé que le résumé suivant d’Investopedia était tout aussi clarifiant.

« VeChain est une plate-forme blockchain conçue pour améliorer la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les processus commerciaux. Son objectif est de rationaliser ces processus et flux d’informations pour les chaînes d’approvisionnement complexes grâce à l’utilisation de la technologie de grand livre distribué (DLT).

De même, CoinMarketCap mentionne également que « VeChain vise à utiliser la gouvernance distribuée et la technologie Internet des objets (IoT) pour créer un écosystème qui résout certains des problèmes majeurs de la gestion de la chaîne d’approvisionnement. […] L’idée est d’augmenter l’efficacité, la traçabilité et la transparence […] tout en réduisant les coûts et en donnant plus de contrôle aux utilisateurs individuels.

Enfin, cependant, le livre blanc VeChain décrit ce qui suit à propos de la blockchain de la crypto : « VeChainThor est une blockchain publique conçue pour l’adoption massive de la technologie blockchain par les utilisateurs professionnels de toutes tailles. Il est destiné à servir de base à un écosystème de blockchain d’entreprise durable et évolutif.

Donc, la principale chose à retenir ici est que cette blockchain est orientée vers les affaires – et plus précisément, la chaîne d’approvisionnement. Et les jetons ? Ils sont le fondement de cette facilitation.

2. Statistiques des prix de VeChain

Donc, maintenant que nous avons une idée de ce que VeChain fait et sert, il est peut-être préférable de couvrir ce qui se passe avec le prix du jeton VET.

À l’ouverture du 29 juin, l’EFP se négociait à environ 7,9 cents. Pour cette crypto, un mouvement de prix sauvage s’est produit à partir de fin décembre, alors qu’il ne valait qu’environ 1,7 cent. Dans un mouvement parabolique devenu quelque peu typique des altcoins, le prix est passé à environ 25 cents fin avril. Depuis lors, cependant, une vente massive a suivi et le prix a plongé à son niveau actuel.

Bien sûr, cette volatilité élevée confirme l’extrême risque d’investir sur le marché des crypto-monnaies. Mais ce rallye sauvage et cette vente massive sont-ils attribuables uniquement à la spéculation ? À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de raisons de croire le contraire. Pourtant, il peut y avoir encore quelques points à considérer pour Vechain.

Selon CoinMarketCap, VeChain est actuellement classé 22e parmi les cryptos avec une capitalisation boursière de 5,9 millions de dollars. L’offre actuelle d’EFP en circulation est cependant d’un peu plus de 64 milliards, ce qui signifie que le nombre actuel de jetons VET-USD ne représente qu’environ 74% de l’offre potentielle totale.

3. Le deuxième jeton dérivé

Quoi de mieux que d’acheter un token crypto ? Si vous avez répondu « énormes profits », je comprends, c’est le but ultime. Mais pour l’instant, nous devrions être plus réalistes. Au lieu de cela, un avantage possible avec VET-USD est que vous obtenez non pas un seul jeton, mais deux.

Comment?

J’étais sceptique à ce sujet au début, mais le livre blanc VeChain explique aussi clairement que possible comment VTHO est généré :

“[T]Le modèle économique de la blockchain VeChainThor […] régit la génération de VeThor Token (VTHO) à partir de VeChain Tokens (VET), une estimation de la demande et de l’offre de VTHO sur le marché […] En résumé, VTHO est généré via la détention de VET avec vélocité, qui est établie pour permettre à tout utilisateur avec VET d’effectuer des transactions sans frais supplémentaires si l’utilisateur détient les jetons assez longtemps.

Je sais, je sais – c’est un peu déroutant. Mais il y a un peu plus. Le livre blanc continue :

« Sur la base du modèle de génération VTHO, nous pouvons estimer l’offre et la demande de VTHO pour chaque jour donné […] La demande de VTHO provient de l’exécution de contrats intelligents et des transactions de paiement. Pour stabiliser le coût de transaction en fiat et maintenir l’équilibre de la demande et de l’offre de VTHO, la Fondation surveille de près le marché et estime la demande VTHO en fonction des activités des applications s’exécutant sur la blockchain VeChainThor et les transmissions de jetons.

Bien sûr, le livre blanc va plus loin. Mais, fondamentalement, ce que nous avons ici est un produit dérivé – le jeton VeThor – qui est généré à partir de jetons VET. Donc, peut-être que cette relation ajoute une profondeur attrayante à l’écosystème global.

Cependant, ce système soulève également une question : cela ne signifie-t-il pas que l’EFP est vraiment une sécurité plutôt qu’une devise ? En raison de cette complexité, je prévois que la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis aura du travail à faire ici. À mon avis, une cote de sécurité signifierait une future réglementation. Pourtant, le temps nous dira si cela devient le cas pour VeChain.

4. Pas de preuve de participation, ni de preuve de travail

Jusqu’à présent, nous avons couvert certaines des fonctionnalités de VeChain qui pourraient être des épées à double tranchant. Cependant, il y a ici un facteur de différenciation qui peut être intéressant – et purement bénéfique.

De quoi je parle ? Eh bien, l’écosystème VeChain n’utilise pas de système de preuve de participation ni de preuve de travail comme le font les autres cryptos. Au lieu de cela, il va au-delà en utilisant un système de « preuve d’autorité ». Binance Academy décrit bien ce type de système :

« La preuve d’autorité (PoA) est un algorithme de consensus basé sur la réputation qui introduit une solution pratique et efficace pour les réseaux blockchain (en particulier les réseaux privés) […] L’algorithme de consensus PoA tire parti de la valeur des identités, ce qui signifie que les validateurs de blocs ne misent pas sur des pièces mais sur leur propre réputation. Par conséquent, les blockchains PoA sont sécurisées par les nœuds de validation qui sont arbitrairement sélectionnés comme entités dignes de confiance.

Certains des principaux avantages de ce système PoA sont une évolutivité élevée, la protection de la vie privée et « une solution efficace et raisonnable » pour les applications commerciales telles que les chaînes d’approvisionnement.

5. La vision et les partenariats

Peut-être que la dernière chose que vous devriez vraiment comprendre à propos de cette crypto et de cette blockchain, c’est la vision.

VeChain vise à abaisser les barrières à l’entrée et à permettre aux entreprises d’utiliser la blockchain pour résoudre les problèmes économiques du monde réel. Il s’agit d’une finance ouverte plutôt que d’une finance décentralisée (DeFi). VeChain offre un écosystème diversifié avec plusieurs constructeurs, des entreprises et des communautés aux startups, institutions, régulateurs et plus encore.

Les cas d’utilisation ici sont prometteurs et innovants. D’une chaîne d’approvisionnement transparente dans le secteur alimentaire aux solutions anti-contrefaçon et plus encore, VeChain vise à renforcer l’efficacité et la confiance. Maintenant, il existe déjà une liste croissante de partenariats de VeChain dans le monde des affaires, y compris de grands noms comme BMW (OTCMKTS :BMWYY) et Renault (OTCMKTS :RNLSY).

Fondamentalement, il y a une vraie traction ici.

Le verdict sur VeChain

En fin de compte, je considère personnellement toutes les crypto-monnaies comme des paris hautement spéculatifs avec une valeur intrinsèque discutable. Cependant, c’est l’offre et la demande qui définiront en fin de compte la valeur – ou plutôt le prix – du VET-USD.

Le prix est-il désormais trop bas ? Dur à dire. Peut-il monter plus haut ? Peut-être. Essayer de prédire ce qui va se passer ensuite est un tirage au sort. Qui sait quel sera le prix dans quelques mois ou années.

Cela dit, il y a des caractéristiques vraiment convaincantes ici. J’aime le concept d’entreprise, la vision et l’utilité. Et, je pense que les partenaires de renom de VeChain y ont également vu quelque chose de précieux. VeChain est définitivement quelque chose à garder sur votre radar.

RAPPORT GRATUIT : 13 Cryptos prêts à exploser comme Dogecoin

Prêt à commencer à trader des crypto-monnaies mais vous ne savez pas quoi acheter ? Thomas Yeung a trouvé Dogecoin avant qu’il n’augmente de 8 000 %… Cardano avant qu’il n’augmente de 460%… et Ripple avant qu’il n’augmente de 480%. Maintenant, dans un nouveau rapport, il nomme 13 de ses crypto-monnaies préférées – des jetons qui pourraient monter aussi haut que DOGE. Réclamez votre COPIE GRATUITE ici.

À la date de publication, Stavros Georgiadis, CFA n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication InvestorPlace.com.

Stavros Georgiadis est titulaire de la charte CFA, analyste de recherche sur les actions et économiste. Il se concentre sur les actions américaines et a son propre blog boursier sur thestockmarketontheinternet.com/. Il a écrit dans le passé divers articles pour d’autres publications et peut être contacté sur Twitter et sur LinkedIn.