Le top 5 des cryptos à acheter pour 2022… et où les acheter

Les crypto-monnaies ont connu une année énorme en 2021. Les actifs numériques gagnent en visibilité et la crypto a rapporté aux investisseurs des tonnes de gains… s’ils regardaient aux bons endroits. De Bitcoin (CCC :BTC-USD) gagnant près de 40 000 $ cette année et Shiba Inu (CCC :SHIB-USD) prouvant que les pupcoins sont plus qu’un mème, il n’y a pas eu de moment ennuyeux. Mais les choses ne font que commencer. Les investisseurs recherchent des cryptos à acheter pour une année 2022 tout aussi chargée.

Alors, où devriez-vous chercher ?

Au cours de la dernière année, plusieurs thèmes différents sont apparus par vagues dans le monde de la cryptographie. Les pièces de réserve de valeur comme Bitcoin ont régné au début de 2021. Les Pupcoins sont devenus un point d’intérêt à la suite de Dogecoin (CCC :DOGE-USD), suivi par des jetons comme Shiba Inu. Les jetons non fongibles (NFT) ont suscité une grande intrigue – et une grande confusion – de la part de ceux qui cherchaient à tirer profit de l’art numérique. Et maintenant, alors que nous clôturons l’année, le métaverse a pris une position sous les projecteurs, suscitant l’intérêt à la suite du changement de marque de Facebook pour Méta-plateformes (NASDAQ :FB).

Qu’est-ce que cela signifie en pratique? Si vous voulez avoir un portefeuille crypto vraiment solide, vous devez diversifier les pièces et les jetons que vous détenez. Le choix de chefs de file dans chacun de ces espaces contribuera assurément à renforcer vos avoirs tout au long de l’année prochaine.

Sans plus tarder, voici quelques-uns des meilleurs cryptos à acheter pour 2022 :

Ethereum (CCC :ETH-USD)

Decentraland (CCC :MANA-USD)

Solana (CCC :SOL-USD)

Uniswap (CCC :UNI-USD)

Bitcoin (CCC :BTC-USD)

Meilleurs cryptos à acheter en 2022 : Ethereum (ETH-USD)

Source : Shutterstock

Ethereum est un pari facile pour réussir en 2022 pour de nombreuses raisons. Pour commencer, il a une capitalisation boursière massive, ce qui en fait l’un des investissements les plus sûrs dans l’espace. En d’autres termes, sa capitalisation boursière élevée signifie qu’il est réputé et qu’il dispose de beaucoup d’argent pour travailler. Et étant donné la feuille de route d’Ethereum pour l’année prochaine, il est difficile de dire que l’ETH n’est pas l’un des meilleurs cryptos à acheter pour 2022.

En ce qui concerne les cryptos NFT, Ethereum est la crème de la crème. Le réseau sert de base à presque toute l’industrie NFT, avec 97% des ventes totales de NFT se produisant sur son réseau. Sur un marché de dizaines de grands réseaux blockchain dotés de capacités de contrat intelligent, cette part de marché est à couper le souffle. Et vu que l’industrie du NFT ne fait que devenir plus chaude, Ethereum est un choix facile vers lequel se tourner pour encaisser.

Au-delà de ce qui est à la mode, il y a aussi le fait qu’Ethereum est si robuste. Il possède des milliers d’applications décentralisées (DApps) et un nombre croissant de développeurs cherchent à lancer leurs projets sur Ethereum. En effet, en plus du vaste réseau de produits, il possède également la plus grande base d’utilisateurs actifs de tous les réseaux de blockchain.

Plus encore, le réseau Ethereum poursuit une refonte en profondeur au cours de la prochaine année. La mise à niveau de Merge verra de nombreux changements réclamés par les utilisateurs, et son lancement est prévu pour 2022. Merge combinera Ethereum avec sa soi-disant chaîne de balises. La balise est une chaîne latérale qui contient toutes les mises à niveau que les développeurs veulent faire. Entre autres grandes mises à jour, la fusion verra le réseau déplacer son algorithme de consensus de la preuve de travail à la preuve d’enjeu, réduisant considérablement la consommation d’énergie.

Aussi omniprésent qu’Ethereum soit, vous n’avez pas à vous soucier de chercher dur pour trouver où l’acheter. La pièce est disponible sur n’importe quel échange digne de ce nom. Certains des échanges les plus populaires pour cela sont Binance (CCC :BNB-USD), FTX, Coinbase (NASDAQ :PIÈCE DE MONNAIE) et KuCoin (CCC :KCS-USD).

Décentralisé (MANA-USD)

Source : shutterstock.com/Piotr Swat

Le jeton MANA de Decentraland connaît déjà une excellente année 2021. Le métaverse suscite enfin l’intérêt général après que le projet a passé quatre ans à développer son produit.

Maintenant, 2022 semble être l’année de la réalité virtuelle, et Decentraland devrait mener le peloton.

Le métaverse n’est certainement pas une nouveauté. Les lieux de rencontre en réalité virtuelle deviennent de plus en plus intéressants à la suite du changement de marque Meta de Facebook. Avec l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde qui se lance à fond dans ce créneau, les investisseurs pensent qu’il doit vraiment y avoir de la substance et du potentiel là-bas.

Cependant, certains consommateurs (et investisseurs) en ont assez du traitement des informations privées par Meta. En tant que tels, ceux qui s’éveillent à l’idée du métavers se tournent vers des options décentralisées qui promettent un produit piloté par l’utilisateur. Avec un métaverse décentralisé, les utilisateurs disposent d’un pouvoir de gouvernance ; ils peuvent voter sur les changements qu’ils souhaitent voir et contrôler eux-mêmes les règles et règlements de l’espace.

Decentraland est un lieu où ces utilisateurs peuvent garder leurs libertés personnelles et disposer d’un espace qui leur est propre. Les utilisateurs peuvent aller où ils veulent dans le métaverse, jouer à des jeux, sortir avec des amis et même assister à des événements virtuels en direct. Ils peuvent également gagner passivement des revenus en créant des NFT sur le réseau et en les vendant. Alors que le métaverse continue de croître en 2022, le MANA de Decentraland sera en tête du peloton, déjà dans le top 25 des cryptos par capitalisation boursière.

Si vous souhaitez participer à MANA avant qu’il ne se réchauffe encore plus, il existe de nombreuses options. Le plus souvent, les utilisateurs échangent le jeton sur Binance, Coinbase, Huobi mondial et KuCoin.

Meilleures cryptos à acheter en 2022 : Solana (SOL-USD)

Source : Shutterstock

Solana est un succès parmi les investisseurs qui recherchent la prochaine grande chose. Le réseau est considéré comme un rival d’Ethereum et se présente comme un digne adversaire du projet monolithique. Son incursion dans les NFT et ses gains massifs ont contribué à prouver sa valeur. Et, à mesure que de plus en plus d’utilisateurs se tournent vers la technologie blockchain, son évolutivité sera très attrayante.

En effet, Solana est fier de son évolutivité massive. Cette évolutivité fait une différence flagrante entre Solana et Ethereum. Pour le moment, Ethereum ne peut traiter que quelques dizaines de transactions par seconde. Alors qu’il s’efforce d’y remédier avec sa refonte de Merge, Solana présente une alternative immédiate. Selon les développeurs, Solana est capable de gérer 50 000 transactions par seconde.

Il existe actuellement 68 millions de portefeuilles matériels cryptographiques, un nombre qui aide à déterminer le nombre d’utilisateurs du réseau. De plus, les développeurs s’attendent à ce que ce chiffre augmente massivement au cours de la prochaine année et au-delà. En effet, de plus en plus de réseaux rendent leurs services adaptés aux mobiles, ce qui entraînera une adoption plus généralisée. Si cela se vérifie, le volume des transactions augmentera et des réseaux comme Solana seront cruciaux pour faire face à la croissance.

Solana est également un concurrent sombre dans la lutte pour la part de marché du NFT. Mais, il se révèle être un adversaire approprié d’Ethereum. Le lancement des NFT Solana Apes en août a vu la vente de 10 000 jetons en quelques minutes à peine. L’événement a mis Solana sur la carte. Plus important encore, cela a aidé Solana à commencer à augmenter lentement la part de marché d’Ethereum.

Ceux qui cherchent à acheter SOL n’ont pas besoin de regarder en dehors des plus grands échanges. La pièce est en vente sur Huobi, Binance, Coinbase et FTX.

Uniswap (UNI-USD)

Source : Shutterstock

Uniswap est un candidat pour la prochaine crypto à exploser en 2022 en grande partie en raison de l’intérêt croissant pour DeFi.

La finance peut être une chose très délicate ; beaucoup de gens veulent gagner passivement un revenu sur leurs actifs existants, mais ils veulent accéder à ces actifs dans le processus. Certaines personnes ne peuvent même pas ouvrir un compte bancaire en raison de circonstances personnelles, ce qui les empêche d’avoir une chance de gagner de l’argent. Et certaines personnes n’aiment tout simplement pas la paperasserie et les frais associés aux opérations bancaires traditionnelles.

Eh bien, Uniswap présente aux investisseurs un moyen de contourner la banque traditionnelle en faveur de quelque chose de plus indépendant – et souvent encore plus lucratif. En tant que protocole DeFi, Uniswap permet aux utilisateurs de gagner un revenu passif sur leurs actifs cryptographiques. Lorsque l’on charge ses actifs sur le protocole Uniswap, il peut miser ses pièces et ses jetons contre des récompenses passives ; ceux-ci génèrent souvent un rendement annuel en pourcentage plus élevé qu’un compte d’épargne traditionnel. De plus, les utilisateurs peuvent retirer leurs fonds à tout moment. Cela permet au protocole de fonctionner avec l’horaire de l’utilisateur, et non l’inverse.

L’échange décentralisé Uniswap (DEX) est la raison pour laquelle le protocole est le plus connu. Il s’agit d’un teneur de marché automatisé (AMM), ce qui signifie qu’il fait correspondre de manière algorithmique les acheteurs et les vendeurs pour assurer la liquidité. Il n’a pas non plus besoin d’un dépositaire comme le nécessiterait une bourse centralisée pour faciliter les transactions. C’est une fonctionnalité intéressante pour ceux qui se concentrent sur la sécurité de leurs actifs, car le stockage de crypto avec un dépositaire peut comporter des risques.

L’un des facteurs les plus attrayants qui poussent les investisseurs vers Uniswap est la volonté du protocole de changer et de s’adapter aux désirs de ses utilisateurs. Depuis le lancement de sa bourse en 2018, le protocole a été mis à niveau deux fois. Le lancement d’Uniswap v3 a eu lieu en mai 2021 et a vu la mise en œuvre d’une offre de liquidité concentrée, qui à la fois augmente l’efficacité de l’exécution des transactions tout en créant des NFT uniques pour les fournisseurs de liquidité.

Bien sûr, vous pouvez acheter le jeton UNI sur le DEX Uniswap lui-même. Cependant, si vous n’avez pas de crypto-monnaies existantes, vous devrez d’abord acheter un stablecoin ailleurs. En effet, les DEX n’autorisent pas le trading fiduciaire. Comme alternative, vous pouvez également acheter UNI sur Binance, Huobi, Coinbase ou FTX.

Meilleurs cryptos à acheter en 2022 : Bitcoin (BTC-USD)

Source : Momentum Fotograh / Shutterstock.com

Pensiez-vous vraiment que Bitcoin ne figurerait pas sur la liste des meilleurs cryptos à acheter pour 2022 ? Bien sûr que oui. Bien qu’il existe depuis plus d’une décennie, il ne fait que commencer avec certains des gains les plus sans précédent. En effet, la demande de Bitcoin à elle seule suffit à justifier l’ajout de la devise à votre portefeuille. Plus important encore, la crypto est une jauge de l’industrie dans son ensemble, créant ou détruisant presque tous les autres actifs sur le marché.

BTC est de loin le plus grand atout à la disposition d’un investisseur crypto. La capitalisation boursière de Bitcoin représente en réalité environ 40% de celle de l’ensemble de l’industrie.

En tant que tel, ce n’est pas tant une girouette pour le marché, mais plutôt un volant. Si Bitcoin est à la hausse, on peut s’attendre à ce que la classe crypto soit relativement haussière. Mais si Bitcoin est en panne, tous les paris sont ouverts. C’est exactement ce que nous avons vu au cours de l’été, lorsque les valeurs Bitcoin ont chuté et ont entraîné presque toutes les devises numériques avec elles.

Lorsque vous investissez de l’argent dans Bitcoin, vous investissez dans le succès de toute l’industrie. Sans oublier que Bitcoin a généré des gains fous. Cette année seulement, la pièce est passée de moins de 30 000 $ à un peu moins de 70 000 $. Il n’a pas l’air de ralentir non plus. En fait, de nombreux analystes s’attendent à ce que le BTC atteigne des niveaux étonnants.

Bitcoin est disponible n’importe où et partout, vous pouvez même l’acheter dans un guichet automatique Bitcoin physique. Les options moins aventureuses incluent Binance, Huobi, FTX, Coinbase ou KuCoin.

A la date de publication, Brenden Rearick n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.