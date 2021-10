Le top 5 des Penny Stocks à acheter dès maintenant : SHIP, PETZ

Cela a été une année incroyable jusqu’à présent pour les offres publiques initiales (IPO). La résilience du marché haussier et les faibles taux d’intérêt ont rendu cet espace très apprécié des investisseurs. Dans le même temps, les fonds de relance ont contribué à provoquer une activité frénétique dans tous les coins de Wall Street. En outre, nous avons également constaté d’énormes progrès dans les actions de croissance. Cependant, il existe un domaine négligé du monde de l’investissement qui mérite d’être examiné, l’un offrant un excellent potentiel de hausse : les actions cotées en cents.

Un penny stock est une action ordinaire d’une entité cotée qui se négocie à moins de 5 $ par action. Comme ils se négocient à des multiples de prix bas, ils offrent un potentiel de profit énorme, bien qu’ils comportent également des risques avec des chances plus élevées que les actions puissent baisser si les marchés prennent des virages imprévisibles.

Les penny stocks sont risquées, mais elles peuvent toujours être un excellent investissement si vous savez quoi faire. Les gens devraient faire des recherches approfondies sur les sociétés cotées en cents avant d’investir dans celles-ci, car il y a toujours un risque qu’elles fassent faillite ou s’avèrent moins rentables que prévu.

Dans cet esprit, les cinq meilleurs penny stocks à acheter en ce moment sont :

Société américaine de ressources (NASDAQ :AREC)

Seanergy Maritime Holdings Corp. (NASDAQ :BATEAU)

Diversité professionnelle (NASDAQ :IPDN)

Rolls-Royce (OTCMKTS :RYCEY)

TDH Holdings (NASDAQ :PETZ)

Maintenant, plongeons-nous et examinons chacun de plus près.

Penny Stocks à acheter : American Resources Corporation (AREC)

Cela fait quelques mois que le président Joe Biden a annoncé un ensemble complet d’infrastructures de 2 000 milliards de dollars pour soutenir l’économie post-pandémique.

Le plan comprend environ 2 000 milliards de dollars de dépenses sur dix ans et porterait les taux d’imposition des sociétés à 28 %, contre 25 %. Les nouveaux fonds générés serviront à financer des projets de travaux publics comme la construction de routes ou la rénovation d’aéroports.

Naturellement, l’industrie de la construction bénéficiera de l’adoption de ce plan. Il est donc logique qu’American Resources suscite beaucoup d’intérêt. La société basée en Indiana est un fournisseur de matières premières pour le marché mondial des infrastructures. L’objectif principal de la société a été de fournir du carbone métallurgique et du PCI. L’expansion rapide dans d’autres domaines comme les services de transport pour les produits finis ou les installations de stockage temporaire pendant les processus de construction est considérée comme une opportunité potentielle à l’avenir.

Le chiffre d’affaires total du dernier trimestre s’est élevé à 393 210 $, contre 226 836 au deuxième trimestre 2020. En outre, il a levé 30,1 millions de dollars lors de la vente de 8,6 millions d’actions à des investisseurs institutionnels par le biais d’une offre directe enregistrée. Cependant, les investisseurs étaient décidément vexés par la perte globale de l’entreprise, qui était attribuable aux problèmes de chaîne d’approvisionnement causés par la pandémie. Maintenant que les choses s’éclaircissent, le moment est venu d’investir dans celui-ci et de profiter de la hausse.

Seanergy Maritime Holdings (SHIP)

Seanergy Maritime est un fournisseur de premier plan de services maritimes et offshore. Sur une base entièrement livrée, sa flotte de 16 navires Capesize aura en moyenne 11 ans et a une capacité de transport de marchandises d’environ 181 000 tonnes de port en lourd (DWT). Le succès de l’entreprise au cours de la dernière année a reflété celui de son industrie. Cependant, ils ont fait une récupération impressionnante cette fois-ci.

Le chiffre d’affaires net est en hausse de 208% au deuxième trimestre fiscal par rapport au trimestre de l’année précédente. Au cours de l’année écoulée, Seanergy Maritime a acheté six navires Capesize de construction japonaise. En attendant, il retire certains navires de la flotte existante. Les achats sont financés principalement par des augmentations de capital. Malheureusement, cela conduit à une dilution substantielle. A l’avenir, cela ne changera pas.

Du côté positif, la société disposera d’une flotte massive une fois que l’industrie se sera complètement remise de la pandémie. Certes, le premier semestre montre que les choses s’améliorent déjà régulièrement. Pour le premier semestre 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 48,2 millions de dollars contre 22,4 millions de dollars un an plus tôt, soit une augmentation de 115 %. Ainsi, pour l’avenir, la société s’attend à ce que les choses continuent de s’améliorer à mesure que l’industrie du transport revient à la normale.

Penny Stocks to Buy: Diversité professionnelle (IPDN)

Professional Diversity Network est un développeur et opérateur mondial de réseaux en ligne qui offrent des opportunités de réseautage à divers professionnels grâce à des services d’assistance aux membres, y compris des événements d’apprentissage avec des séminaires sur les compétences en leadership ou sur la meilleure façon de réseauter efficacement dans le monde des affaires.

La main-d’œuvre diversifiée est une tendance croissante dans la société d’aujourd’hui. La diversité peut englober beaucoup de choses différentes. Mais la différence la plus évidente entre les personnes qui ne travaillent pas à l’extérieur et celles qui le font concerne leur origine, qu’il s’agisse d’un royaume insulaire au large de l’Asie ou de l’Amérique latine, ou des Appalaches rurales.

Avec tout cela à l’esprit, des entreprises comme Professional Diversity ne bougent pas l’aiguille en ce moment. Mais ils ont énormément à gagner dans l’environnement actuel. Plus d’entreprises que jamais veulent s’assurer qu’elles disposent d’une équipe diversifiée pour répondre au mieux aux besoins des clients dans le monde entier. Selon un rapport de recherche de McKinsey & Company, environ 8 milliards de dollars par an sont alloués à la formation à la diversité. Même obtenir une part de ce marché sera un coup majeur pour la diversité professionnelle.

Rolls-Royce (RYCEY)

Il peut sembler étrange qu’un nom emblématique comme Rolls-Royce soit un penny stock. Mais il y a plusieurs raisons à cela. Le retour du transport aérien est bienvenu pour les investisseurs, mais il y a eu des revers. La demande est incohérente et Rolls-Royce ainsi que d’autres entreprises du secteur en souffrent.

Une deuxième raison est que la liquidité de l’entreprise a été augmentée au détriment des actionnaires. Une importante émission de droits dilutifs n’a pas été bien accueillie par les actionnaires. Bien que cette décision visait à consolider le bilan, elle a freiné l’enthousiasme des investisseurs. De plus, comme la crise n’est pas terminée, il pourrait y avoir d’autres augmentations de capital en cours de route. On peut comprendre la raison du scepticisme.

Cependant, il y a plusieurs avantages à ajouter ou à initier une position sur les actions RYCEY lors de la négociation à une telle décote. Tout d’abord, Rolls-Royce a déclaré à plusieurs reprises qu’il s’attend à un flux de trésorerie disponible positif au second semestre de cette année. Elle a déjà renoué avec les bénéfices au premier semestre 2021. La société a déclaré un bénéfice de 133 millions de livres sterling au premier semestre de l’exercice en cours. Après avoir enregistré des milliards de pertes l’année dernière et compte tenu des perspectives, les actions se négocient à seulement 3,1 fois le ratio cours/bénéfice (P/E).

Penny Stocks à acheter : TDH Holdings (PETZ)

TDH Holdings est un producteur et distributeur chinois de produits alimentaires pour animaux de compagnie. Elle produit des solutions innovantes pour les besoins de santé des chiens depuis 2002. Leur vaste gamme comprend des collations sèches comme des produits à mâcher ou des biscuits ainsi que des boîtes humides idéales pour les besoins alimentaires de tout chiot, y compris les produits d’hygiène dentaire essentiels.

Les revenus ne sont pas énormes pour celui-ci, 815,23 000 $ sur une base de 12 mois glissants (TTM). Mais le potentiel est énorme. Selon un livre blanc sur l’industrie chinoise des animaux de compagnie, en 2020, le marché chinois des animaux de compagnie en milieu urbain valait près de 300 milliards de yuans, un chiffre qui est sur une trajectoire ascendante depuis six ans maintenant. La pandémie n’a fait qu’exacerber une tendance déjà croissante. Et avec de plus en plus de personnes autour de leurs animaux de compagnie, le stock de PETZ a de bonnes perspectives d’avenir.

Sur les Penny Stocks et les Low-Volume Stocks : à de rares exceptions près, InvestorPlace ne publie pas de commentaires sur les sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 100 millions de dollars ou qui négocient moins de 100 000 actions chaque jour. C’est parce que ces « penny stocks » sont souvent le terrain de jeu des escrocs et des manipulateurs de marché. Si jamais nous publions un commentaire sur une action à faible volume qui peut être affectée par notre commentaire, nous exigeons que les rédacteurs d’InvestorPlace.com divulguent ce fait et avertissent les lecteurs des risques.

A la date de publication, Faizan Farooque n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Faizan Farooque est un auteur collaborateur pour InvestorPlace.com et de nombreux autres sites financiers. Faizan a plusieurs années d’expérience dans l’analyse boursière et était un ancien journaliste de données chez S&P Global Market Intelligence. Sa passion est d’aider l’investisseur moyen à prendre des décisions plus éclairées concernant son portefeuille. Faizan n’est pas directement propriétaire des titres mentionnés ci-dessus.