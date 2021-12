Le top 6 des rumeurs Apple de tout 2021

2021 a été un tourbillon d’une année en ce qui concerne les rumeurs d’Apple. De nombreuses rumeurs cette année se sont avérées exactes, comme le MacBook Pro obtenant un cran, mais certaines ne se sont pas concrétisées, comme l’Apple Watch Series 7 à bords plats.



Alors que l’année touche à sa fin, nous avons pensé qu’il serait amusant de revenir sur six des plus grandes rumeurs Apple de 2021.

1. MacBook Pro avec une encoche





Parmi toutes les rumeurs qui ont circulé tout au long de l’année, la rumeur de dernière minute suggérant que les MacBook Pro redessinés de 14 pouces et 16 pouces comporteraient une encoche se démarquerait bien. La rumeur a fait surface quelques jours seulement avant l’événement d’automne très attendu d’Apple axé sur le Mac et elle a suscité beaucoup de scepticisme.

À la grande surprise, la rumeur s’est finalement réalisée, Apple ajoutant une encoche aux nouveaux MacBook Pro afin de réduire les bordures autour des écrans 14 et 16 pouces.

2. Siri fuite un événement Apple





Début avril, Siri a divulgué qu’Apple organiserait un événement le 20 avril, quelques heures avant qu’Apple n’annonce officiellement l’événement. Lorsqu’on lui a demandé quand aurait lieu le prochain événement Apple, Siri a répondu « l’événement spécial aura lieu le mardi 20 avril à Apple Park à Cupertino, Californie » et a déclaré que plus de détails étaient disponibles sur Apple.com. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une « rumeur » par définition, il s’agissait toujours d’une fuite très médiatisée qui a confirmé le premier événement d’Apple en 2021.

En guise de rappel, l’événement « Spring Loaded » d’Apple en avril 2021 regorgeait d’annonces de nouveaux produits, notamment l’AirTag, un iMac 24 pouces redessiné, une nouvelle Apple TV et une télécommande Siri redessinée, et un iPad remanié de 11 pouces et 12,9 pouces. Modèles pro. En 2022, il est probable qu’Apple organise un autre événement dans la même période de mars à avril.

3. Apple Watch Series 7 à bords plats





En mai, le bailleur d’Apple Jon Prosser a annoncé qu’une future Apple Watch, présumée à l’époque être la prochaine Apple Watch Series 7, présenterait des bords plats. La conception à bords plats aurait été une rupture avec la conception incurvée des modèles précédents et la première refonte significative de l’Apple Watch depuis son introduction. La rumeur est rapidement devenue la caractéristique la plus discutée de la série 7, alors que l’on ne savait pas grand-chose d’autre sur ce à quoi s’attendre.

À beaucoup de consternation et de mystère, la rumeur ne s’est pas avérée vraie. En fait, c’est tout le contraire qui s’est produit, Apple mettant l’accent sur les coins plus arrondis de la série 7. Bien que nous ne sachions peut-être jamais pourquoi la rumeur à bord plat de l’Apple Watch Series 7 ne s’est pas concrétisée, il y a quelques explications possibles.

4. MacBook Pro récupère ses ports





En janvier 2021, l’analyste respecté d’Apple, Ming-Chi Kuo, a publié une bombe d’un rapport décrivant pour la première fois ce que le monde pouvait attendre des MacBook Pro de prochaine génération d’Apple plus tard dans l’année.

Kuo, environ 10 mois avant le lancement officiel des nouveaux MacBook Pro, a révélé qu’ils incluraient un tout nouveau design avec des tailles de 14 pouces et 16 pouces, des ports supplémentaires comme HDMI, la suppression de la barre tactile et le retour de MagSafe. Le rapport de Kuo a été largement corroboré par Mark Gurman de Bloomberg, qui a révélé que l’une des options de connectivité de retour serait un emplacement pour carte SD.

Ces rumeurs début janvier étaient la première fois que nous apprenions de nouveaux détails sur les MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, annoncés par Apple en octobre de l’année.

5. iPad mini repensé





À l’été 2021, l’analyste d’affichage crédible Ross Young a déclaré que le prochain iPad mini serait doté d’un écran de 8,3 pouces avec des bords plus étroits et la suppression du bouton d’accueil. Le rapport de Young s’ajoute aux informations partagées par Ming-Chi Kuo et Mark Gurman de Bloomberg, qui ont tous deux affirmé que l’iPad mini serait considérablement repensé.

L’un des principaux points de discorde était de savoir si Apple inclurait Face ID dans la lunette ou intégrerait Touch ID dans le bouton latéral, similaire à l’iPad Air. Ce dernier s’est avéré exact, Apple annonçant l’iPad mini de sixième génération avec un nouveau design, un port USB-C, un Touch ID intégré au bouton latéral, la prise en charge de la 5G et la puce A15 Bionic.

6. Nouvel iMac coloré





Environ trois mois avant son dévoilement officiel, le leaker Apple Jon Prosser a déclaré que la première refonte de l’iMac d’Apple depuis plusieurs années et la première avec du silicium Apple comporterait une gamme de couleurs différentes. Prosser a suivi Mark Gurman de Bloomberg, qui a été le premier à signaler qu’un nouvel iMac avec des lunettes plus petites était en préparation.

Conclusion



2021 a été une année chargée pour Apple au cours de laquelle il a mis à jour plusieurs de ses gammes de produits. À l’horizon 2022, les attentes sont élevées pour Apple, car la société annoncerait son premier casque AR/VR, poursuivra sa transition vers le silicium Apple dans toute la gamme Mac, et plus encore. Les rumeurs et les rapports sont toujours difficiles à suivre, mais heureusement, MacRumors a un guide complet pour vous aider à vous préparer pour 2022.