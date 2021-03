Le Top Blockchain est lancé à surveiller en mars 2021 ⋆ Crypto new media

2021 se révèle être une autre année massive pour l’espace blockchain. La valeur totale verrouillée (TVL) dans les protocoles DeFi a atteint 45 milliards de dollars, les NFT ayant réalisé plus de 200 millions de dollars de ventes au cours des 30 derniers jours. Alors que le mois de mars se met en marche, il y a plusieurs lancements majeurs de blockchain prévus que vous ne voudrez certainement pas manquer et quelques lancements récents à garder sur votre radar.

Des protocoles aux plates-formes NFT, les projets suivants représentent certaines des équipes, des produits-marchés et des communautés les plus prometteurs. Beaucoup ont lancé ou lanceront des tournées de vente publique sur diverses rampes de lancement pour offrir aux participants publics la possibilité de soutenir les projets. Cela signifie une chance de participer si vous étiez trop tard à la vente privée.

Voici la liste (sans ordre particulier) si la blockchain la plus prometteuse est lancée ce mois-ci.

Lancement de jetons DAFI

Le protocole de DAFI est en développement depuis 2018, et son lancement initial de jetons est maintenant prévu pour mars 2021. L’objectif principal du projet est d’apporter la durabilité et le contrôle de l’inflation à DeFi. De nombreux protocoles DeFi ont eu du mal à gérer l’hyperinflation via une offre excédentaire car ils ont cherché à récompenser les premiers utilisateurs.

DAFI liera l’adoption par les utilisateurs à un jeton synthétique appelé DFY, qui est libéré chaque fois que DAFI est implanté sur un protocole particulier. Ces jetons synthétiques peuvent être brûlés en échange de DAFI. Le nombre d’unités synthétiques disponibles est directement proportionnel à l’expansion du protocole les utilisant. Cela lie les incitations à l’adoption à la croissance à long terme d’un projet. DAFI est la première solution universelle qui permet de lier l’inflation dans les blockchains à la demande d’un token (via le DFY synthétique) plutôt qu’à l’offre.

DAFI lancera son SHO (offre de détenteurs forts) sur DAO Maker le 17 mars avec un prix initial de 0,00333 $.

Splyt dApp et Token

Après avoir terminé sa campagne de liste blanche avec 10 000 inscriptions, Splyt devrait lancer son MVP en mars 2021. Splyt est un nouveau protocole axé sur le commerce électronique décentralisé avec un avantage durable. Le projet utilise des contrats intelligents et des jetons pour offrir des fonctionnalités de base de données et de moteur de recherche pour le commerce électronique décentralisé.

Splyt permet de tokeniser les listes d’actifs, ce qui signifie que les vendeurs peuvent offrir des primes aux affiliés et à d’autres parties qui facilitent le commerce ou les transactions. Splyt est conçu pour remplacer les intermédiaires à la recherche de rente et combler le fossé entre les consommateurs et les détaillants en ligne.

Le lancement de la dApp sur le réseau principal est prévu en mars 202. La frappe de son jeton natif, appelé SHOP, aura également lieu en mars avec un IDO final qui se tiendra sur Paid Ignition.

IDO du réseau AIOZ

AIOZ Network est un réseau de diffusion de contenu (CDN) basé sur la blockchain de couche 1, offrant une plate-forme de streaming décentralisée sur la blockchain AIOZ. Actuellement, AIOZ dispose de nœuds répartis dans le monde entier et d’une suite de produits comprenant AIOZ Tube (une plate-forme de partage de vidéos), AIOZ OTT (un service vidéo par abonnement) et AIOZ TV (une application de diffusion en direct).

Le projet fait des progrès dans l’amélioration de l’industrie actuelle du CDN en offrant une meilleure expérience de diffusion en continu moins coûteuse, plus évolutive, rapide et offrant diverses incitations. Bien qu’aucune date précise n’ait été fixée, AIOZ devrait lancer un IDO sur l’allumage payant dans un proche avenir, avec la rumeur de mars comme une possibilité.

IDO de la chaîne Ethernity et programme de jalonnement

Ethernity Chain permet aux NFT d’être frappés et échangés en chaîne. Ethernity combine DeFi et NFT pour offrir un accès exclusif à du contenu rare et de collection produit par certains des artistes numériques les plus renommés au monde.

Ethernity permet également aux personnalités publiques de soutenir des œuvres et de collecter des fonds pour les associations caritatives de leur choix. À la suite de sa levée de fonds privée en février 2021, a depuis lancé son IDO sur Polkastarter le 8 mars et a constaté une augmentation parabolique de l’intérêt public depuis son lancement sur Uniswap. Actuellement, Ethernity reste l’un des projets les plus recherchés sur CoinGecko et Dextools. Ethernity lancera bientôt un programme de jalonnement pour gagner des STONES, qui pourront être utilisés pour racheter des NFT Ethernity exclusifs à l’avenir.

Lancement de Kylin Network Uniswap

Kylin crée une économie de données inter-chaînes sur Polkadot qui donnera aux parachains accès à des prix précis et à d’autres données de marché. Cela crée également des oracles décentralisés et un marché pour le commerce de données. L’analyse de données avancée de Kylin donnera aux projets Polkadot les outils dont ils ont besoin pour accéder aux informations stockées sur d’autres chaînes et sur les marchés financiers traditionnels.

Après avoir terminé son enchère de liquidité Balancer, Kylin a depuis lancé KYL sur Uniswap, donnant aux utilisateurs d’Ethereum une chance d’interagir avec Kylin avant de faire ses débuts à Polkadot. Kylin a rassemblé une communauté de plus de 10000 détenteurs de jetons depuis son lancement.

PolkaFoundry Dual-IDO

PolkaFoundry est un centre de production unique pour les applications DeFi basées sur Polkadot. L’infrastructure de PolkaFoundry permet aux développeurs d’exploiter diverses ressources pour créer les dernières et meilleures applications DeFi. Il s’agit notamment de plates-formes de prêt ouvertes, d’assurance décentralisée, d’échanges décentralisés inter-chaînes, de marchés NFT, etc.

PolkaFoundry s’est récemment associé à Kylin Network pour fournir des données oracle de haute qualité à son dAppsm, qui pourra accéder à des sources de données en temps réel pour renforcer la précision et la fiabilité accrues dans l’espace DeFi.

PolkaFoundry organisera une double IDO sur DuckSTARTER du 14 au 16 mars et sur ZENDIT le 16 mars (de 14h à 15h UTC).

Ma voisine Alice sur Binance LaunchPool

My Neighbor Alice est un jeu de construction multijoueur où les utilisateurs peuvent acheter et posséder des îles virtuelles, collecter et construire des objets passionnants et rencontrer de nouveaux amis. Construit par une équipe de vétérans de la blockchain, My Neighbor Alice combine de nombreuses expériences de blockchain tendance dans un récit et un écosystème amusants conçus pour les joueurs qui apprécient l’expérience de jeu et pour les fans de NFT (de tout niveau d’expérience).

Ma voisine Alice a récemment lancé sur Binance LaunchPool, permettant aux gens de cultiver des jetons ALICE en utilisant BNB, BUSD et CHR. Les jetons ALICE seront disponibles à l’achat sur Binance à partir du 15 mars.

Réseau Raze

Raze Network est un protocole de confidentialité inter-chaîne basé sur un substrat qui crée un middleware de confidentialité inter-chaîne pour DeFi et Web 3.0. En utilisant sa couche de confidentialité, Raze offre un anonymat de bout en bout pour l’ensemble de la pile DeFi et Web 3.0. Pour ce faire, ils appliquent zkSNARK au framework Zether pour créer un module anonyme décentralisé de deuxième couche qui sera importé en tant que contrat intelligent basé sur un substrat.

Raze a clôturé ses tournées de semences et privées soutenues par des fonds tels que Master Ventures, Signum Captial, Moonwhale, CMS, etc. Bien qu’aucune date précise n’ait été fixée pour la prochaine vente publique de la société, elle devrait être lancée dans les prochaines semaines. Restez à l’écoute pour vous assurer d’obtenir une place lorsque cette annonce est confirmée.

Image by Mudassar Iqbal from Pixabay