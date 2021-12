Le top mobile Poco M4 Pro 5G a été lancé il y a quelques jours, mais il n’est déjà qu’à 244 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

POCO, la marque issue de Xiaomi, s’est taillé une place sur le marché en proposant du matériel de pointe à un prix d’entrée. Saisis-le!

La grande concurrence du marché mobile oblige les fabricants à conserver le matériel le plus longtemps possible, en poussant le plus possible les prix. L’un des exemples les plus évidents est Mobiles POCO.

Tu peux recevoir le nouveau Poco M4 Pro 5G pour seulement 244,99 euros sur AliExpress Plaza, avec la livraison gratuite depuis l’Espagne. Oui, souviens-toi activer le coupon de 5 euros ce qui est sous le prix. Vous l’avez aussi sur Amazon mais plus cher, à 275 euros.

On parle de matériel impensable à ce prix, avec Écran 90 Hz, 6 Go de RAM, charge rapide, appareil photo 50 MPix et connexion 5G, entre autres choses que nous allons voir.

Un mobile au top avec un écran 90 Hz, 6 Go de RAM, un appareil photo 50 MPix, une recharge rapide et une connexion 5G, pour seulement 200 euros.

Le Poco M4 Pro 5G dispose d’un écran IPS de 6,6 pouces, FullHD +, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est idéal pour les jeux vidéo, et il est également moins fatiguant pour les yeux qu’un écran 60 Hz.

Utilise le processeur haut de gamme de milieu de gamme MediaTek Dimensity 810, avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. De quoi utiliser sans problème toutes les applications et tous les jeux, y compris les plus exigeants.

La section caméras se réunit parfaitement, avec un capteur principal de 50 Mpix, Accompagné d’un grand angle de 8 Mpix. La caméra selfie fait 16 Mpix.

C’est l’un des mobiles les plus abordables qui propose déjà Connexion 5G, pour naviguer à vitesse maximale.

Il a une grosse batterie de 5 000 mAh qui dure toute la journée, et charge rapide à 33W. La batterie se recharge à 100% en 59 minutes.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre test complet du Poco M4 Pro.

