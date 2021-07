Le top mobile Samsung Galaxy S20 FE 5G reçoit une hache de guerre dans le prix : remise de 235 euros | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

L’été est la meilleure période pour acheter un mobile haut de gamme, car les réductions de prix sont importantes. Un bon exemple est cette offre du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Les mobiles Samsung sont les plus convoités d’Android, notamment la gamme S, son produit phare. Voyez quelle opportunité d’obtenir un puissant Samsung Galaxy S20 FE 5G avec une remise de 28%. C’est la version la plus élevée, avec 5G et 256 Go de stockage.

Prenez un Samsung Galaxy S20 FE 5G avec une remise de 235 euros, il reste à seulement 594,25 euros. Vendu et expédié par Amazon avec une livraison gratuite en un jour.

C’est l’un des mobiles de référence de la société coréenne, soucieux d’offrir la connexion la plus rapide possible, puisqu’il a Connexion 5G et WiFi 6, les technologies les plus rapides du moment.

Le nouveau Samsung S20 dispose d’un écran 120 Hz, ainsi que d’une connectivité 5G et WiFi 6, il ajoute donc une connectivité transparente à ses fonctionnalités bien connues.

Tout le matériel du Samsung Galaxy S20 FE 5G certifie qu’il est haut de gamme. En commençant par un Écran Super AMOLED FullHD + de 6,5 pouces et taux de rafraîchissement de 120 Hz, avec un boîtier en aluminium protégé contre l’eau et la poussière avec la certification IP68.

Le processeur utilisé en Europe est le Exynos 990 de 7 nanomètres, accompagné de 6 Go de RAM et d’un stockage interne de 256 Go. Vous n’aurez pas besoin d’acheter une carte micro SD.

Dans la section photographique, il a 3 capteurs à l’arrière avec 12 Mpx pour l’appareil photo principal, 8 Mpx pour le capteur téléobjectif et 12 MPx pour le capteur ultra grand-angle. Vous pouvez prendre toutes sortes de photos avec 3 capteurs très équilibrés.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

La caméra selfie balade un spectaculaire capteur de 32 MP avec un grand angle, pour prendre des panoramas ou des selfies de groupe.

Dans la section autonomie, nous avons une batterie de 4 500 mAh avec une charge rapide de 25 W, une charge rapide sans fil de 15 W et une charge inversée de 4,5 W, d’utiliser le mobile comme chargeur pour d’autres appareils.

On ne peut pas demander plus à un téléphone portable de nos jours. Vous pourrez exécuter sans problème les applications et les jeux les plus puissants, vous connecter à une vitesse maximale et recharger facilement et rapidement. Si vous voulez en savoir plus, lisez notre test du Samsung Galaxy S20 FE 5G.

Emporter un Samsung Galaxy S20 FE 5G avec une remise de 235 euros, il reste à seulement 594,25 euros. Vendu et expédié par Amazon avec une livraison gratuite en un jour.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.