Le Top Ten d’Adidas x ESPN est enfin là

La sneaker Adidas Top Ten est l’une des chaussures les plus célèbres de l’histoire des chaussures de basket-ball.

Il a été initialement publié en 1979 en tant que l’un des derniers modèles révolutionnaires d’Adidas Basketball. C’est arrivé au moment où le basket-ball passait d’un sport à faible impact à un sport où les contacts étaient fréquents. Les athlètes sautaient hors du gymnase.

Cette chaussure a été conçue pour résister à cet impact et elle est finalement devenue le modèle de ce qui a façonné l’avenir d’Adidas Basketball. Pourtant, on voit rarement le Top Ten de nos jours à une époque où les baskets vintage sont à la mode.

Mais, au moins aujourd’hui, c’est de retour. Et il célèbre un peu d’histoire partagée de 1979 entre Adidas et le SportsCenter d’ESPN.

Sykes et l’équipe explorent tout cela et plus encore dans l’épisode de Livraison spéciale de cette semaine.