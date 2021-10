Le Toronto FC accueille le Chicago Fire dans son fief

02/10/2021 à 22:01 CEST

Les Toronto FC joue ce dimanche à 22h00 son trente-huitième match de Major League Soccer contre le le feu de Chicago dans le Champ BMO.

Les Toronto FC affronte avec des esprits renforcés la rencontre de la trente-huitième journée pour consolider une séquence positive après avoir battu dans son domaine 3-2 à Cincinnati joué dans le Champ BMO, avec des objectifs de Shaffelbourg, maigrir et Achara. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté cinq des 27 matchs disputés à ce jour et ont réussi à marquer 31 buts pour et 53 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le le feu de Chicago a été imposé à La ville de New York 2-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Beri & cacute; et Navarrais, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le fief de la Toronto FC. Avant ce match, le le feu de Chicago il avait remporté sept des 27 matchs disputés en Major League Soccer cette saison, avec un bilan de 26 buts marqués contre 40 encaissés.

En référence à la performance locale, le Toronto FC ils ont gagné trois fois, ont été battus quatre fois et ont fait match nul cinq fois en 12 matchs joués jusqu’à présent, offrant aux visiteurs plus d’opportunités que prévu, qui pourraient gagner plus facilement. Aux sorties, le le feu de Chicago a un bilan d’une victoire, 10 défaites et un match nul en 12 matchs joués, donc en théorie cela peut être un match favorable pour le Toronto FC Ajoutez un résultat positif à la maison.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ BMOEn fait, les chiffres font état de huit victoires, quatre défaites et cinq nuls en faveur de la Toronto FC. De plus, les locaux ont un total de neuf matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la Major League Soccer. La dernière fois qu’ils ont affronté le Toronto FC et le le feu de Chicago dans cette compétition c’était en juillet 2021 et le match s’est terminé sur un score de 1-2 en faveur du Toronto FC.

Actuellement, le le feu de Chicago il est en tête du classement avec cinq points d’écart par rapport à son rival. Les Toronto FC Il arrive à la rencontre avec 22 points à son casier et occupant la treizième place avant le match. Pour sa part, le feu de Chicago il compte 27 points et occupe la douzième position du classement.