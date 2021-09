Le Toronto FC bat Cincinnati 3-2

30/09/2021 à 03:00 CEST

Les Toronto FC a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 3-2 contre lui Cincinnati ce jeudi dans le Champ BMO. Les Toronto FC Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 0-0 lors du dernier duel organisé contre le Rapides du Colorado. Par l’équipe de Cincinnati, les Cincinnati il a été battu 4-2 lors du dernier match qu’il a joué contre le DC United et était sur une séquence de trois défaites consécutives. Avec cette défaite, l’équipe de Cincinnati a été placé en quatorzième position après la fin du match, tandis que le Toronto FC est treizième.

La réunion a commencé d’une manière imbattable pour le groupe de Cincinnati, qui a créé le lumineux grâce à l’objectif de Matarrita à 38 minutes, terminant la première mi-temps avec le score de 0-1.

La deuxième période a débuté de façon positive pour l’équipe torontoise, qui a mis les tables grâce à un but de Shaffelbourg quelques instants après le début de la seconde mi-temps, à la minute 48. Plus tard, il a marqué le Toronto FC avec un objectif de maigrir à la 55e minute, permettant le 2-1. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Toronto FC à travers un peu de Achara à 65 minutes établi par 3-1. Cependant, le Cincinnati à 72 minutes, il a comblé l’écart avec un Acosta, mettant ainsi fin à la confrontation avec le résultat de 3-2.

Dans le chapitre sur les changements, les acteurs de la Toronto FC qui sont entrés dans le jeu étaient Maréchal-Ruty, demain et Mullins remplacement Achara, Shaffelbourg et Soteldo, tandis que les changements dans le Cincinnati Ils étaient Médunjanin, Harris, Blackett, Stanko et Vázquez, qui est entré pour remplacer Valot, Kubo, Cameron, Croix et Barréal.

L’arbitre a montré sept cartons jaunes. Des joueurs torontois en ont vu trois (Achara, Soteldo et Maréchal-Ruty) et ceux de la Cincinnati ils ont vu quatre cartes, en particulier Valot, château, Vallecilla et Stanko.

Après avoir terminé le duel, le Toronto FC a marqué trois points et s’est classée treizième avec 22 points, tandis que le Cincinnati il a été placé à la quatorzième place avec 20 points.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Bradley, González, Lawrence, Auro, Delgado, Laryea, Shaffelburg (Morrow, min.82), Achara (Marshall-Ruty, min.67), Osorio et Soteldo (Mullins, min.92)Cincinnati :Tyto & nacute;, Cameron (Blackett, min.71), Vallecilla, Matarrita, Castillo, Barreal (Vázquez, min.84), Cruz (Stanko, min.71), Acosta, Valot (Medunjanin, min.61), Kubo (Harris, min.61) et BrennerStade:Champ BMOButs:Matarrita (0-1, min. 38), Shaffelburg (1-1, min. 48), Delgado (2-1, min. 55), Achara (3-1, min. 65) et Acosta (3-2, au moins 72)