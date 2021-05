Le Toronto FC bat le Columbus Crew 2-0

13/05/2021 à 03:01 CEST

le Toronto FC a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir gagné 2-0 contre lui Columbus Crew ce jeudi dans le Champ BMO. le Toronto FC Il a affronté le match en voulant dépasser son score en championnat après avoir perdu le dernier match contre le New York RB par un score de 2-0. Pour sa part, Columbus Crew a remporté 3-1 leur dernier match de la compétition contre DC United. Après le résultat obtenu, l’équipe torontoise est onzième à la fin du match, tandis que le Columbus Crew est huitième.

La première moitié de la confrontation a commencé de manière excellente pour l’équipe torontoise, qui a inauguré le lumineux avec un but de Bradley à 13 minutes, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-0.

Après la moitié du match est venu le but pour lui Toronto FC, ce qui met plus de terres entre les deux avec un peu de Altidore à la limite de la fin, en 87, terminant le temps établi avec un résultat de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, le Toronto FC de Chris Arms soulagé Altidore, Mullins, Lawrence Oui Endoh pour Akinola, De Lion, Soteldo Oui Priso-Mbongue, tandis que le technicien du Columbus Crew, Caleb Porter, a ordonné l’entrée de Keita, Afful, Wright-Phillips Oui Miguel Berry fournir Francis, Abdul-Salaam, Ils tuent Oui Zelarayán.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les joueurs de la Toronto FC ils en ont vu troismaigrir, Lier Oui Altidore) et l’équipe de Columbus a vu deux cartes, en particulier Keita Oui Mensah.

Pour le moment, le Toronto FC est laissé avec quatre points et le Columbus Crew avec cinq points.

Fiche techniqueToronto FC:Bono, González, Mavinga, Auro, Laryea, Priso-Mbongue (Endoh, min.77), Bradley, Soteldo (Lawrence, min.64), Deleon (Mullins, min.62), Delgado et Akinola (Altidore, min.62) )Columbus Crew:Chambre, Wormgoor, Mensah, Francis (Keita, min.46), Abdul-Salaam (Afful, min.65), Nagbe, Parente, Zelarayán (Miguel Berry, min.89), Matan (Wright-Phillips, min.73) , Díaz et ZardesStade:Champ BMOButs:Bradley (1-0, min.13) et Altidore (2-0, min.87)