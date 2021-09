Le Toronto FC prend trois points après avoir battu le Nashville SC 2-1

19/09/2021 à 3h36 CEST

Les Toronto FC gagné 2-1 contre Nashville lors de la réunion qui s’est tenue ce dimanche au Champ BMO. Les Toronto FC Il a affronté le duel avec l’envie de dépasser son score au classement après avoir perdu le dernier match contre le Inter Miami par un score de 0-1, accumulant un total de six défaites consécutives dans la compétition. En ce qui concerne l’équipe du Tennesian, le Nashville SC a remporté le Impact de Montréal par 0-1 et auparavant il l’a fait aussi, contre le La ville de New York 3-1 et cumule trois victoires consécutives dans la compétition. Avec ce résultat, l’ensemble torontonien est quatorzième, tandis que le Nashville il est deuxième à la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Toronto, qui a ouvert le score grâce à un but de Shaffelbourg à la 19e minute, après quoi la première période s’est terminée sur un score de 1-0.

En seconde période est venu le but de l’équipe de Tennesian, qui a mis les tables grâce à un but de Sapong à la minute 74. Mais plus tard, le Toronto FC à la 79e minute, il a fait avancer son équipe avec un but de González, terminant le duel sur un score de 2-1 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Toronto FC de Javier Pérez soulagé Soteldo et Mullins pour Achara et Dwyer, tandis que le technicien du Nashville, Gary Smith, a ordonné l’entrée de Fidèle, Muyl, McCarty, Cadix et Aké Loba fournir Rivières, Washington, Tah Anunga, Sapong et Johnston.

L’arbitre a averti par un carton jaune de Bradley par le Toronto FC déjà Lovitz par l’équipe Tennésienne.

Après la conclusion de ce match lors de la 34e journée, le Toronto FC a été placé en quatorzième position avec 18 points, tandis que le Nashville SC il est à la deuxième place avec 41 points, en position d’accès à une place en playoffs pour le titre.

Fiche techniqueFC Toronto :Bono, Zavaleta, González, Laryea, Auro, Delgado, Bradley, Shaffelburg, Achara (Soteldo, min.64), Osorio et Dwyer (Mullins, min.84)Nashville SC :Willis, Zimmerman, Romney, Johnston (Aké Loba, min.85), Tah Anunga (Mccarty, min.71), Lovitz, Godoy, Washington (Muyl, min.55), Mukhtar, Sapong (Cádiz, min.85) et Rios (Leal, min.55)Stade:Champ BMOButs:Shaffelburg (1-0, min. 19), Sapong (1-1, min. 74) et González (2-1, min. 79)