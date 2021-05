Le Torrejón CF sera en finale après avoir battu le CD Móstoles 1-1 en prolongation

23/05/2021 à 10h39 CEST

le Torrejon CF a obtenu une place dans la finale des éliminatoires de la promotion de la troisième division après avoir vaincu en prolongation CD Móstoles 1-1 dans un match des plus excitants. Pour sa part, Torrejon CF a réussi à battre le Rayon B. Avec cette victoire, les Torrejoneros disputeront enfin la finale des éliminatoires de promotion de la troisième division après avoir battu tous leurs rivaux lors des précédents tours de qualification.

En première période, aucune des deux équipes n’a été juste face au but, donc les 45 premières minutes se sont terminées sur le même score de 0-0.

Après la pause est venu le but de l’équipe de Mosto, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Ledesma quelques instants avant le coup de sifflet final, en 90, terminant le match avec un score final de 1-0.

Le 1-0 avec lequel le match s’est terminé n’était pas suffisant pour résoudre l’égalité, donc une prolongation était nécessaire. Dans la première partie de la prolongation, aucune des équipes n’a réussi à briser les tableaux dans le match nul, se terminant avec le même score de 1-0 avec lequel cette période a commencé.

Après la pause dans le temps supplémentaire est venu le but de l’équipe de Torrejon, qui a égalisé au moyen d’un but de Lopez à 112 minutes, mettant fin à la deuxième partie de la prolongation avec le résultat final de 1-1.

Le technicien de Torrejonero a donné accès à Lopez, Mario, je verrai, Ruben Garcia Oui Médina remplacer Oscar Cabo, Valverde, Dani Ro, Alberto Heras Oui fade, tandis que de la part du CD Móstoles il a été remplacé Montávez, Alejandro Machuca, Jorge Oui Dani Ponce pour Claverias, Merchán, Hernandez Oui Alvaro Portilla.

L’arbitre a sanctionné dix joueurs avec un carton jaune, cinq pour les locaux et cinq pour les visiteurs. De la part des habitants, la carte est allée à Voiture Juan, Jorge, Dani Ponce, Recalde Oui Ledesma et par les visiteurs de Fran, fade, Rouge Pablo, Arbalétriers Oui Lopez.

Avec cette victoire, le Torrejon CF Il participera à la finale des éliminatoires de promotion de la troisième division, à deux pas de devenir champion de la compétition.

Fiche techniqueCD Móstoles:Tejero, Juancar, Merchán (Alejandro Machuca, min.75), Claverias (Montávez, min.57), Hernandez (Jorge, min.75), Souza, Cata Díaz, Álvaro Portilla (Dani Ponce, min.85), Ledesma, Salmerón et RecaldeTorrejón CF:Nacho, Valverde (Mario, min 59), Oscar Cabo (Lopez, min 46), Ballesteros, Fran, Matesanz, Daniel, Sosa (Medina, min 83), Alberto Heras (Ruben Garcia, min 83), Dani Ro (Vere, min 65) et Pablo RojoStade:Stade municipal El SotoButs:Ledesma (1-0, min.90) et Lopez (1-1, min.112)