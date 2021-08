Le total dérisoire d’Alfa Romeo ne raconte pas toute l’histoire

in

La première moitié de saison d’Alfa Romeo peut se résumer par les mots « potentiel inexploité » – et ils le savent très bien.

Plus d’une fois récemment, nous avons dû vérifier le classement du championnat des constructeurs pour nous assurer que la mémoire ne joue pas de tours… Alfa Romeo n’a-t-il vraiment marqué que trois points ?

Eh bien, ils l’ont fait, et maintenant ils se retrouvent avec moins d’un tiers du total de Williams après que leurs rivaux les plus directs de la division C de la grille ont encaissé un gros lot au Grand Prix de Hongrie.

De retour dans les tests de pré-saison, l’une des histoires qui a émergé était de savoir comment l’équipe basée en Suisse avait semblé faire un bond en avant, qui pourrait peut-être bien la propulser au milieu de terrain avec de nombreuses apparitions en Q3 et, peut-être, même un podium occasionnel. terminer une course si le vent soufflait favorablement (au sens figuré, pas au sens propre).

Mais cette promesse de Bahreïn s’est rapidement dissipée, malgré quelques performances décentes en essais libres au cours des 11 premiers grands prix, car même atteindre la Q2 a parfois été difficile, sans parler des tirs au but parmi les 10 premiers.

Le directeur de l’équipe Fred Vasseur n’a rien fait dans sa propre évaluation à la mi-temps.

“C’est vraiment un sentiment mitigé, mais je pense que nous avons fait un bon pas en avant en termes de performances pures, probablement les meilleures sur la grille”, a déclaré Vasseur.

« Si vous prenez l’écart jusqu’à la pole position, je pense que nous avons la meilleure amélioration entre les 10 équipes et c’est pour différentes raisons, avec Ferrari qui fait du bon travail du côté du groupe motopropulseur. Sur le châssis, nous avons aussi fait un bon développement et ça paye.

«Maintenant, j’ai un sentiment mitigé car l’objectif n’est pas de faire un bon pourcentage, c’est de marquer des points et nous avons échoué. J’aimerais avoir beaucoup plus de points au championnat.

Il est peut-être vrai qu’Alfa Romeo a réduit l’écart de temps au tour entre eux et Mercedes, mais finalement, cela ne dit pas toute l’histoire. En qualifications comme en course, Alfa Romeo a été tout sauf sans erreur.

C’est dommage de devoir le dire, et tout le monde ne sera pas d’accord, mais Kimi Raikkonen a commencé à ressembler à un pilote à la toute fin de sa carrière.

Ce n’était pas nécessairement le cas l’année dernière – comme en témoigne son incroyable début de Grand Prix du Portugal – mais il y a eu une série d’erreurs de la part du Finlandais volant cette saison : Portimao revisité a été un week-end particulièrement mauvais pour Kimi, alors qu’il courait des incidents avec Sebastian Vettel (Autriche) et Sergio Perez (Grande-Bretagne) ont également tiré la sonnette d’alarme.

En qualifications, le joueur de 41 ans est sorti en Q1 six fois sur 11 – seul le duo Haas et Nicholas Latifi l’ont fait plus souvent. Raikkonen traîne également son coéquipier Antonio Giovinazzi par 8-3 lors des qualifications.

Giovinazzi, quant à lui, poursuit ce qui a été une carrière assez indescriptible en Formule 1, en faisant juste assez d’une manière discrète pour mériter sa place sur la grille.

Le soutien de l’Italien de Ferrari est vital pour son statut, mais comme il aura 28 ans plus tard cette année, il n’y a aucun moyen qu’il soit probablement jamais inclus dans les discussions sur les pilotes susceptibles de faire un pas dans l’une des grandes équipes – pas avec autant de formidables jeunes rivaux circulaient autour de lui.

Aux trois occasions cette saison où Alfa Romeo s’est faufilé dans les points, c’était Giovinazzi une fois et Raikkonen deux fois, P10 à chaque fois, bien qu’il y ait eu beaucoup de quasi-accidents – un combiné de quatre P11 et trois P12.

Promu aux P10 et P13 après la disqualification de l’EFP, ce qui signifie que Kimi remporte un point pour porter notre total de la saison à 3.#HungarianGP – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 1er août 2021

En toute justice pour Giovinazzi, il a été classé entre le 10e et le 15e à chaque course, il est donc certainement cohérent. Mais c’est juste comme nous le disions ci-dessus – c’est un peu « meh ».

Vasseur a ajouté : « Je pense que si vous jetez un œil, nous aurions pu marquer plus mais pour différentes raisons, nous ne l’avons pas fait, et l’une des raisons est que nous avons tellement de voitures qui finissent les courses, tellement de voitures à la fin.

« Quand vous êtes P12 ou P13 en qualification, vous finirez P12 ou P13 et vous ne marquerez pas de points.

« Si je veux être positif, comme je l’ai déjà dit, ce qui est le plus important pour l’avenir de l’entreprise, c’est que nous ayons fait un bon pas pour la première fois depuis longtemps. Les deux dernières saisons ont été des saisons difficiles – l’année dernière en raison de circonstances extérieures, je dirais.

“Mais nous sommes restés concentrés sur les objectifs et nous avons continué à nous améliorer et à faire le travail et au final, c’est un bon pas en avant pour l’équipe.”

En Formule 1, cependant, les points font des prix et Alfa Romeo ne marque certainement pas assez souvent ou assez fortement pour gagner ces récompenses.

Après avoir terminé huitième lors des trois campagnes précédentes, un pas en arrière est désormais tout à fait envisageable, à moins que l’équipe de Vasseur ne puisse soit effectuer une sorte de mise à niveau vers la C41 tout en créant la toute nouvelle voiture 2022, soit capitaliser sur un peu plus de Hongrie. -style carnage.

S’il s’agit de la dernière demi-saison de Raikkonen après une carrière de 20 ans, il ne voudrait certainement pas prendre sa retraite en pensant qu’il restait un potentiel pour un dernier hourra.