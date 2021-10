Le total des actifs cryptographiques sous gestion atteint un record de 72,3 milliards de dollars

Les flux de capitaux dans les investissements cryptographiques ont augmenté alors que le marché des crypto-monnaies enregistre des performances de prix positives dans tous les domaines

Les produits d’investissement en crypto-monnaie continuent de connaître d’énormes afflux, la société de gestion d’investissement CoinShares signalant que le secteur a enregistré 80 millions de dollars supplémentaires d’afflux la semaine dernière.

Selon l’entreprise, les nouveaux capitaux investis dans les produits d’investissement crypto ont poussé le total des actifs sous gestion du secteur à 72,3 milliards de dollars. Selon le rapport CoinShares, il s’agit de l’AUM le plus élevé en crypto et a bondi depuis mai, lorsque l’investissement total s’élevait à 71,6 milliards de dollars.

Le principal gestionnaire d’investissement en cryptographie Grayscale est en tête avec plus de 52,4 milliards de dollars d’actifs sous gestion, tandis que CoinShares détient un peu plus de 5 milliards de dollars et Bitwise environ 1,1 milliard de dollars.

Bitcoin connaît une 5e semaine consécutive d’afflux

Selon le rapport, 70 millions de dollars du total des entrées hebdomadaires sont allés aux produits Bitcoin, la principale crypto-monnaie ayant enregistré cinq semaines consécutives d’entrées. Les entrées de BTC depuis le début de l’année s’élèvent actuellement à environ 4,64 milliards de dollars, ce qui porte le total des actifs sous gestion en Bitcoin à environ 50,3 milliards de dollars.

CoinShares souligne que la décision de la SEC d’effacer le premier ETF adossé à des contrats à terme pourrait permettre à de nouveaux investisseurs d’entrer sur le marché pour augmenter considérablement les flux entrants dans les semaines à venir.

Le prix du Bitcoin a atteint des sommets proches de son plus haut historique, avec une action supérieure à 64 000 $ susceptible de voir la plus grande crypto au monde par capitalisation boursière atteindre de nouveaux sommets.

Mais alors que Bitcoin a connu cinq semaines consécutives d’afflux d’investissements, il n’en a pas été de même pour la deuxième plus grande crypto-monnaie Ethereum (ETH) au monde.

Comme le montrent les données du rapport, Ethereum a connu une deuxième semaine consécutive de sorties, avec des sorties de 0,9 million de dollars la semaine dernière portant les retraits mensuels à 12,5 millions de dollars.

Concernant les sorties d’Ethereum, les chercheurs de CoinShares ont noté que les « flux ne sont pas significatifs pour définir une tendance à l’heure actuelle ».

Solana (SOL) a également enregistré des sorties mineures au cours de la semaine dernière, les investisseurs en fonds et produits du projet de crypto-monnaie classé au 7e rang ayant retiré environ 0,3 million de dollars.

