Le total des ménages possédant une télévision a augmenté de 6,9% pour atteindre 210 millions en 2020: BARC

Les foyers d’écoute de la télévision ont augmenté de 6,9% à 210 millions de foyers en 2020, contre 197 millions de foyers en 2018, selon l’organisme de mesure télévisuel Broadcast Audience Research Council India (BARC India) TV UEs. De même, les téléspectateurs ont connu une augmentation de 6,7%, atteignant 892 millions en 2020 contre 836 millions en 2018. En tant qu’organisme profondément enraciné dans la science des données, BARC India s’engage à fournir à ses parties prenantes une représentation fidèle de l’univers télévisuel. , A déclaré Sunil Lulla, PDG de BARC India. «Avec 13 millions de foyers TV supplémentaires et une opportunité pour 90 millions de foyers supplémentaires qui ne possèdent pas encore de téléviseur, l’écosystème de diffusion de l’Inde continue d’avoir un potentiel de croissance important dans les années à venir», a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, la population féminine possédant une télévision a augmenté de 7%, tandis que la population masculine a augmenté de 6%. En termes de groupes d’âge, la plus forte croissance a été observée dans la catégorie «enfants» (de 2 à 14 ans) avec 9%. En outre, les données révèlent que les foyers de télévision sur les marchés urbains ont augmenté de 4% à 91 millions, tandis que les marchés ruraux ont augmenté de 9% en 2020. Les marchés de langue hindi (HSM) ont augmenté de 8% dépassant l’ensemble de l’Inde ainsi que les États du Sud qui de 5%.

Alors que la population indienne continue de gravir la pyramide socio-économique, des changements sont également observés dans le profil NCCS des ménages TV. Selon la TV UE-2020, la proportion de NCCS A et B a augmenté à 27% et 31% respectivement, tandis que NCCS DE a encore contracté à 9% des foyers de télévision dans le pays. «La mise à jour de l’Universe Estimates, UE 2020 résume bien l’écosystème linéaire de la télévision en Inde et souligne que les ménages propriétaires de téléviseurs continuent de croître. Compte tenu du scénario de pandémie mondiale, l’estimation mise à jour est robuste et est développée à l’aide de données et de résultats basés sur diverses études de terrain préalablement validées. Nous sommes certains que ces estimations aideront l’industrie dans une large mesure », a déclaré Derrick Gray, chef de la science de la mesure et de l’analyse commerciale chez BARC India.

TV UE 2020 a été développé en calculant la croissance linéaire des foyers télévisuels et des téléspectateurs à partir des études Broadcast India (BI) menées en 2016 et 2018 aux niveaux géographique et démographique. La répartition de la population télévisuelle par NCCS a été tirée de la plus récente enquête sur le lectorat indien (IRS). BARC India mettra en œuvre les résultats de TV Universe Estimates 2020 pour ses données à partir de la semaine 14, 2021, qui seront publiées le 16 avril 2021. Les estimations mises à jour refléteront pour les abonnés de BARC India dans la plate-forme YUMI Analytics avec effet immédiat.

