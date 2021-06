Le Tour cherche la fan qui a causé la chute pour la signaler

27/06/2021 à 03h36 CEST

L’organisation du Tour de France veut localiser le supporter qui a provoqué ce samedi une grave chute dans le peloton pour le dénoncer. La femme, dont l’identité est inconnue bien qu’on pense qu’elle pourrait être allemande, a déployé une banderole au passage des cyclistes, sans s’apercevoir qu’il envahissait l’espace de la route. L’un des coureurs a heurté le panneau et est tombé au sol, emportant avec lui des dizaines de cyclistes. La bannière disait “Allez Opi Omi”, qui en espagnol pourrait être traduit par “Allons grand-père et grand-mère”. Dans une vidéo ultérieure, vous pouvez voir la femme sur l’épaule, apparemment indifférente aux dégâts causés.

Timpiste i lár an peloton agus muid ag druidim i dtreo dheireadh Staid 1 😱 Oh oh, une pancarte de supporter fait tomber Tony Martin et bien d’autres de leur vélo ! #TDF2021 @LeTour pic.twitter.com/1ao5m8S5xS – Sport TG4 (@ SportTG4) 26 juin 2021

C’est encore une coïncidence. Spectatrice allemande (Opi • Omi) du Tour qui la fait percuter par un cycliste allemand (Martin) et un autre allemand (Sutterlin) à partir. Tout reste à la maison. Bien sûr, elle sait aussi jouer le suédois. pic.twitter.com/LRo21rZOB9 – Sergio Arregi (@SergioArregi) 26 juin 2021

La Gendarmerie du Finisterre, département traversé par l’étape, a lancé un appel pour identifier le spectateur, en même temps qu’il annonçait l’ouverture d’une enquête pour blessures involontaires ayant entraîné une absence importante du travail.

Il a ajouté que le spectateur a quitté les lieux avant l’arrivée des agents et il se souvint qu’il portait des lunettes de soleil, un jean bleu, un T-shirt rayé bleu et rouge et un imperméable jaune. Les gendarmes ont demandé toute information pouvant conduire à votre localisation et votre arrestation.