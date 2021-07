Le tour classique de Disneyland que le producteur de l’attraction adore, et pourquoi il n’est pas dans le spectacle

Mission to Mars a commencé avec l’ouverture de Disneyland sous le nom de Flight to the Moon, puis Rocket to the Moon. Bien sûr, lorsque l’homme a réellement marché sur la lune à la fin des années 1960, un voyage sur la lune était un peu moins fantastique, et l’attraction a donc connu une mise à jour au début des années 1970 qui a poussé le voyage plus loin dans l’espace, jusqu’à Mars. Le trajet était une sorte de précurseur de Star Tours qui utilisait une paire d’écrans pour vous donner l’impression de voler loin de la Terre et vers Mars. Le théâtre était « en rond » et de simples effets sur les chaises vous donnaient le sentiment que la pression changeait et que vous atteigniez l’apesanteur simple.