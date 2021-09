Le tour de star de Neeraj Chopra : du morceau de Tokyo à un acteur “célébré”

in

Le héros indien des Jeux olympiques peut sembler réservé au premier abord, mais quelques minutes de conversation suffisent pour dissiper ces mythes. Le réalisateur Ayappa KM a acquis une expérience directe de la personnalité de Neeraj lorsqu’il lui a parlé d’une publicité. Bien qu’il ait semblé timide au début, il était parti après qu’ils l’aient rencontré.

La publicité pour Cred, un agrégateur de cartes de crédit, met les téléspectateurs dans la peau du médaillé d’or olympique alors qu’il affronte une variété de personnages – tous joués par l’homme lui-même. Ce tour d’étoile a dissipé tous les soucis d’Ayappa.

Plus tôt cette année, Ayappa a réalisé la publicité “Indiranagar ka Gunda” de l’ancien skipper indien Rahul Dravid. Il avait ensuite raconté à The Indian Express comment Dravid, après avoir joué un maniaque de la route, enfouirait son visage dans ses mains.

Mais Neeraj était le contraire, a déclaré Ayappa à The Indian Express. Il s’effondrait parfois de rire au milieu d’une ligne. Il voulait s’amuser et s’amusait bien.

La publicité plonge dans l’hystérie du pays autour de sa nouvelle icône sportive. Il suit le POV de Chopra, tandis que le lanceur de javelot joue également plusieurs personnages. Il est gestionnaire de marque dans une salle de conférence et discute de slogans adaptés au référencement. Un caissier l’informant du cours de l’or. Un journaliste qui pose des questions personnelles. Un futur lanceur de javelot. Et un cinéaste qui prépare son biopic.

Ayappa a déclaré que le scénario chargé d’acteurs les avait d’abord inquiétés. Il a ajouté que Neeraj avait été soudainement mis sous les projecteurs et à un très jeune âge. Il est difficile pour la plupart des gens de savoir comment interagir avec les médias du jour au lendemain.

Le réalisateur a ajouté que ses interviews et sa présence dans les médias montrent que Neeraj est peu exigeant et réceptif. Mais la star du javelot s’est immergée dans les personnages et il n’y avait pas d’ego, a déclaré Ayappa.

Le comédien Tanmay Bhat et ses collègues d’AIB ont écrit le scénario de la publicité. Le jour du tournage, Neeraj était avec l’équipe pendant huit heures, le maquillage et les cheveux de chaque personnage occupant la plupart du temps. Mais l’enthousiaste Chopra a facilité les choses.

Ayappa a déclaré que Neeraj avait terminé chaque scène en 20 minutes. Il a demandé à Ayappa de jouer les scènes et a dit qu’il l’imiterait s’il restait coincé. Le réalisateur et Tanmay ont joué les scènes et il l’a immédiatement compris et s’est amusé à la fin.

La vidéo a accumulé des millions de vues en moins de 24 heures sur les réseaux sociaux, tandis que le jeu d’acteur de Neeraj et l’écriture autoréférentielle ont également des accessoires.

Le journaliste bousculant qui pousse le micro vers Neeraj et lui demande s’il avait une femme ou une petite amie était un clin d’œil à la cacophonie qui entoure le héros olympique depuis ses exploits à Tokyo. Ayappa a déclaré que Neeraj rétablissait l’équilibre par la satire.

Tout en ajoutant qu’il avait personnellement grincé des dents à de telles questions, Ayappa a déclaré que Neeraj était revenu avec de l’or et que c’étaient les questions qui lui étaient posées. La publicité n’essayait pas seulement de se moquer des gens, mais de rétablir l’équilibre.

Ayappa a réalisé plusieurs publicités avec de grands noms, dont Shah Rukh Khan.

Le jeu de Neeraj, cependant, l’a pris par surprise.

Il a dit que la manière dont Neeraj a capté les expressions faciales l’a impressionné. Il le reproduirait parfaitement si une certaine ligne était jouée pour lui.

Ayappa pense également qu’il sait comment Chopra a réussi l’exploit.

En plus d’être jeune, Ayappa pense que Neeraj aime le cinéma, ce qui lui permet de se détendre. Dans la scène avec le directeur de la marque, Neeraj a reconnu un figurant et lui a dit dans quel film il l’avait vu, a déclaré Ayappa. Il a ajouté qu’il pouvait voir au cours de cette interaction que Neeraj n’était pas une célébrité mais un gars ordinaire qui s’est soudainement rendu compte qu’il était dans l’industrie maintenant.

