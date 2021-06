Le tour de table de Tomo atteint 70 millions de dollars alors que les anciens dirigeants de Zillow visent à numériser le processus de prêt hypothécaire pour les acheteurs de maison

Les anciens dirigeants de Zillow, Greg Schwartz (à gauche) et Carey Armstrong, sont co-fondateurs de Tomo, une nouvelle startup fintech dans le secteur immobilier. (Photos de Tomo)

Tomo lance : Une nouvelle start-up immobilière dirigée par les anciens dirigeants de Zillow, Greg Schwartz et Carey Armstrong, a officiellement été lancée mercredi à Seattle, Dallas et Houston. Tomo a également annoncé 30 millions de dollars supplémentaires dans le cadre d’un tour de table géant de 70 millions de dollars – l’un des plus importants jamais réalisés pour une société immobilière. . a initialement fait un rapport sur la société en octobre.

La technique : Tomo souhaite accélérer le processus d’approbation des prêts hypothécaires et le déplacer entièrement en ligne, comme un PayPal pour le secteur des prêts hypothécaires. Il offre à la fois une pré-approbation vérifiée, qui ne nécessite pas de « enquête de crédit sérieuse » et peut être effectuée en trois heures, et une pré-approbation souscrite, qui prend environ une journée et comprend une « garantie de clôture ».

Tomo nécessite une cote de crédit d’environ 660 et un compte de crédit en règle. Elle propose des prêts conventionnels à taux fixe de 15 et 30 ans à partir de 150 000 $.

La startup propose une correspondance de prix si les acheteurs trouvent de meilleurs taux hypothécaires. Il réduit également les taux d’intérêt de 0,125 % si les clients utilisent un agent partenaire de Tomo Brokerage. La société s’est associée au coach immobilier Tom Ferry pour constituer un réseau d’agents.

La vitesse compte : L’idée est d’utiliser des données et des logiciels pour accélérer le processus d’achat et aider les acheteurs à renforcer leur position alors qu’ils sont en concurrence avec d’autres offres sur un marché immobilier en pleine effervescence qui a déclenché d’intenses guerres d’enchères pour les maisons. Tomo dit qu’il peut réduire le temps moyen de fermeture jusqu’à 55%.

Tomo n’offre pas de services de refinancement et se concentre plutôt sur les approbations. Il a des agents de service à la clientèle dédiés pour chaque ville. Le nom « Tomo » vient de la philosophie japonaise « omotenashi », qui consiste à offrir une hospitalité ultime et à anticiper les besoins d’un client.

Tomo est confronté à la concurrence des fournisseurs de prêts hypothécaires traditionnels et également à des startups plus similaires, telles que Accept, Lower, Maxwell, Lenda, SoFi et d’autres, visant à numériser les processus immobiliers et à donner un avantage aux acheteurs. Ce groupe comprend des sociétés telles que Flyhomes, basée à Seattle, qui permet aux acheteurs de proposer des offres entièrement en espèces.

Zillow propose également des services hypothécaires ; les revenus de ses activités hypothécaires ont grimpé de 169 % pour atteindre 68 millions de dollars au premier trimestre.

Leadership: Schwartz a passé 13 ans chez Zillow, aidant la société de Seattle à devenir un géant des bases de données immobilières. Il a occupé des postes tels que vice-président des ventes, directeur des revenus, directeur commercial et, plus récemment, président de Media & Marketplace lorsqu’il a quitté en janvier 2020.

Armstrong a rejoint Zillow en 2013 et a également occupé plusieurs postes de direction, notamment directeur de la gestion des produits, responsable du développement de l’entreprise et vice-président de l’activité Premier Agent de près d’un milliard de dollars de la société. Elle a précédemment travaillé chez Boston Consulting Group et Forrester. Armstrong est le directeur des revenus de Tomo.

Schwartz, PDG de Tomo, a déclaré à . en octobre qu’il était fier de ce que lui et ses collègues ont accompli chez Zillow, mais “il restait une tâche inachevée pour moi et mes amis pour rendre la transaction immobilière fondamentalement plus confortable”.

Financement: Tomo a déclaré avoir levé 30 millions de dollars en octobre et ajouté 40 millions de dollars depuis lors. La société a ajouté DST Global en tant qu’investisseur. Ribbit Capital a dirigé le tour de table, qui comprenait SVB Capital, Zigg Capital et NFX, une entreprise cofondée par Pete Flint, qui a vendu Trulia à Zillow pour 2,5 milliards de dollars en 2015. L’ancien PDG de Zillow, Spencer Rascoff, est également un investisseur.

Tomo a des bureaux à Seattle, Austin et Stamford, Connecticut, où Schwartz est maintenant basé. L’entreprise emploie environ 100 personnes et prévoit d’atteindre plus de 180 employés cette année. Il prévoit de se lancer sur d’autres marchés en 2021.