Le tour du chapeau et l’autocritique de Haaland : “J’aurais pu en marquer six”

08/09/2021 à 14h00 CEST

Blanchiment d’Arnau

Comme Memphis Depay avec les Pays-Bas, Erling haaland Il est devenu le protagoniste du tour européen de qualification pour la Coupe du monde Qatar 2022. Et comme l’attaquant néerlandais de Barcelone, le norvégien n’était pas satisfait non plus avec sa prestation.

Ce mardi, il s’exhibait à nouveau : triplé contre Gibraltar qui a conduit son équipe à la victoire (5-1). Mais malgré ses trois buts, Haaland n’était pas exultant, mais autocritique : “Bien sûr, c’était un bon triplé et une libération. Mais il aurait pu marquer six buts & rdquor;Il a déclaré dès la fin du match.

Sans aucun doute, des déclarations qui parlent à la perfection du type de joueur qu’il est et de ce qu’il veut devenir. Ses coéquipiers et son entraîneur ils n’ont pas épargné les éloges à la fin du match. «Haaland est la chose la plus folle que nous ayons vue dans le football norvégien & rdquor;, a résumé son entraîneur.

« Je pense que les chiffres parlent d’eux-mêmes, il n’y a pas grand-chose de plus à dire. C’est fou et on a de la chance de l’avoir. C’est juste une question d’enlever votre chapeau & rdquor;a déclaré Martin Odegaard. Quelques compliments que Haaland apprécie, mais devant lesquels il est imperméable. Il ne veut pas s’arrêter jusqu’à ce qu’il devienne l’un des grands buteurs de toute l’histoire.

L’agresseur du Borussia Dortmund Il a profité de la faiblesse de l’équipe de Gibraltar pour augmenter son palmarès d’un triplé, lors d’un match de la sixième journée du groupe G de la phase européenne de qualification pour Qatar 2022.

Avec ces trois buts, le Norvégien compte désormais 12 buts pour l’équipe nationale en 15 matchs. De plus, il est déjà le plus rapide à avoir marqué dix buts pour la Norvège au cours des 73 dernières années.. « Je ne marque pas assez de buts, mais je suis proche d’un en moyenne. Personnellement, je pense qu’il aurait dû marquer plus de buts que de match & rdquor;, a-t-il conclu.

Avec seulement 21 ans, Il a déjà accumulé cinq buts en phase de qualification. Marqué à Lettonie déjà Pays Bas et maintenant trois à Gibraltar. La victoire conserve les options de la Norvège en Coupe du monde. Ils sont à égalité de points avec les Pays-Bas, tous deux avec treize points après six matchs joués.

Memphis et Haaland; deux animaux de but qui ne se contentent pas d’en marquer trois à la fois. Tous deux dirigent leurs équipes respectives, à égalité en tête du groupe G.