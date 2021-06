Le Tour entre dans un chaos de chutes

28/06/2021 à 19:31 CEST

Le public s’est levé de l’herbe et a crié. D’autres se tournaient pour ne pas regarder en bas, vers la route, à l’arrivée, vers l’asphalte où ils étaient tombés Caleb ewan Oui Pierre Sagan, lequel des deux est le plus fou et le plus inconscient. Ils arrivèrent à la destination bretonne de Pontivy, une petite ville qui n’avait jamais accueilli autant de monde ; les coureurs sont tous coupés, beaucoup de maillots déchirés, du sang et des bleus partout. Quel chaos ! Quelle folie! Et à quel point le Tour est dangereux. Certains pour avoir tracé un parcours si risqué et d’autres pour avoir oublié qu’ils ont encore deux freins sur le vélo.

Pontivy s’attendait sûrement à une issue différente de la troisième étape. Plutôt rencontrer une fête pour fêter avec les centaines de visiteurs, avec les caravanistas qui ne manquent jamais, les cyclistes et les curieux. Un orage menaçait mais il ne pleuvait sur les cyclistes que sur les premiers kilomètres. Quatre heures avant l’arrivée des coureurs, alors que le départ avait lieu à Lorient, sur la côte, les gens étaient déjà assis et regardaient le Tour sur les écrans géants.

Première frayeur. gerain thomas tombe avec Robert Gesink. Le Néerlandais, qui vit à El Tarter, quitte la course et le vainqueur du Tour 2018 se luxe l’épaule, que les médecins de course placent bien entre des grimaces de douleur alors qu’il reste assis par terre.

A ce moment, les gens à l’arrivée faisaient la queue devant des bars mobiles qui vendaient des galettes bretonnes avec des saucisses et de la moutarde. Les employés de la tournée ont demandé des tests covid négatifs ou des passeports de vaccination pour permettre aux spectateurs de se placer à côté des clôtures, là où les vélos étaient accrochés. Ewan et Sagan en victoire pour Tim Merlier, partenaire de Mathieu van der Poel, accompagnateur et petit-fils de Raymond Poulidor, au cas où quelqu’un ne le saurait toujours pas.

Et, sur le parcours, les chutes se sont poursuivies : des routes trop étroites pour faire rouler 180 coureurs à plus de 40 à l’heure. Un outrage, car au moindre contact il n’y avait pas de salut pour éviter la chute. A 10 kilomètres de la ligne d’arrivée est survenu l’accident Primoz Roglic. Au pré ! Des bleus au milieu du corps pour l’un des grands candidats à la victoire. C’était déjà une course poursuite avec Superman Lopez et une bonne partie de l’entourage Movistar. 1,21 minute après le sprint disputé, le public a remis en marche les caméras mobiles pour tenter de photographier le cycliste slovène. Avec ce que ça coûte de voir une arrivée en direct pour perdre du temps avec les photos.

Une descente dangereuse

Tout gagné dans les deux premières étapes perdu dans une mésaventure ; Roglic, de la quatrième à la 20e place au classement général. Une nouvelle chute, après une descente qui a fait dresser les cheveux sur la tête – ne pouvait-on pas éviter ces choses-là ? – a coupé définitivement le peloton à 4 kilomètres de la ligne d’arrivée. Encore une fois, le public a crié de panique. Ils n’aiment pas voir ces choses, peu importe combien elles sont répétées plus tard dans des vidéos et plus de vidéos. Seul Richard CarapazDésormais troisième, il a échappé au chaos et est entré avec les sprinteurs. Enric Mas, très attentif, n’a perdu que 14 secondes, 12 de moins que Tadej Pogacar, qu’il a préféré ne pas risquer, ce qui est quand même une bonne réflexion, car il vaut mieux perdre quelques secondes que rentrer chez soi maintenant. Et mieux vaut se tenir un peu à l’écart de ceux qui ont oublié qu’il existe un verbe appelé frein.