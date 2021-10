Le Tour féminin distribuera 250 000 euros de prix

15/10/2021 à 17h26 CEST

ASO, la société organisatrice de la plupart des courses en France, dont le Tour et désormais le Tour Femmes, a voulu corriger l’erreur de n’attribuer que 1 500 euros à la gagnante du Paris-Roubaix, contre les 30 000 qu’elle a reçus au masculin vainqueur, une circonstance qui a suscité de nombreux débats et surtout un grand nombre de critiques, au point que certaines équipes ont proposé de le dénoncer à l’Union cycliste internationale (UCI).

Désormais, les prix qui seront distribués par positions et victoires lors de la contestation de la nouvelle épreuve féminine (du 24 au 31 juillet 2022) seront beaucoup plus généreux et atteindront un total de 250 000 euros.

Marion Rousse, directrice de la nouvelle épreuve féminine, a fait plusieurs déclarations et interviews à Paris, avant et après la présentation officielle des deux courses, et a montré sa volonté et celle de l’entreprise qui l’a embauchée d’égaliser progressivement les récompenses entre cyclistes des deux sexes.

Loin de la tournée des hommes

Les 250 000 euros sont encore loin des récompenses que reçoivent les participants au Tour. Seul le gagnant obtient 500 000 euros En guise de prix, outre les primes attribuées pour les victoires et les places dans les étapes, passe par les hauteurs des montagnes et les leaders des différents classements. Cependant, comme expliqué Roussé à ‘France Info’ « les 1 500 euros n’étaient pas normaux, mais ASO a choisi de créer une course féminine, le Paris-Roubaix, qui n’existait pas avant et n’avait pas de sponsors. A l’époque on ne connaissait pas son potentiel en termes de une couverture médiatique, ce qui a été un succès puisque nous avons eu pratiquement deux millions d’audiences. Nous espérons que l’année prochaine les médias nous rejoindront, que nous aurons des sponsors et que les prix évolueront.

De trois semaines à huit jours

La directrice du Women’s Tour a ajouté que dans sa carrière « on distribuera 250 000 euros avec les dotations au total. Pour les hommes, il y a déjà 500 000 euros pour la victoire finale. Mais il faut aussi considérer que c’est un Tour de France qui dure trois semaines. Nous n’aurons que huit étapes, mais on peut comparer les récompenses à celles distribuées dans des carrières telles que Paris-Nice ou la Critérium du Dauphiné. Et je peux vous assurer que les prix seront plus nombreux que ceux qui sont décernés dans le Dauphiné en ce moment ».

L’intention de Roussé est que « les femmes soient payées au même titre que les hommes le plus tôt possible. Il s’agit maintenant de faire en sorte que la première édition du Tour de France féminin soit un succès, que nous ayons un bon spectacle, que les médias s’intéressent, que nous obtenions impliqué dans le vrai dans le cœur des Français. Que le cyclisme féminin n’est plus une surprise quand on allume la télé et qu’on voit des filles faire du vélo.