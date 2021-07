“Le Tour n’est gagné qu’une fois sur les Champs Elysées”

in

14/07/2021 à 19:11 CEST

.

slovène Tadej pogacar, qui vêtu de jaune a remporté mardi la 17e étape du Tour de France, a estimé que la course n’est pas finie et elle n’est gagnée que “quand on passe la dernière ligne des Champs Elysées”.

“En cyclisme, il peut y avoir beaucoup de malchance et je touche du bois. Ma condition est bonne, les choses se passent bien. Mais il y a un long chemin à parcourir. Demain sera une étape très difficile et il y a aussi le contre-la-montre. Pour l’instant, je ne pense pas à la victoire finale de la course », a déclaré le champion en titre, originaire des Émirats arabes unis.

Le Slovène a ajouté sa deuxième étape dans cette édition, après le contre-la-montre de Laval, et il en a déjà cinq à son actif, dont trois l’an dernier.

Pogacar a expliqué qu’il voulait remporter la victoire dans l’étape reine car ce Tour a peu d’options pour gagner, puisque les escapades arrivent.

“L’étape a été plus facile à contrôler, donc au final j’avais l’équipe en bon état et nous avons décidé de travailler pour gagner quelques secondes au général et dans l’étape”, a déclaré le cycliste, qui considérait que gagner avec le maillot jaune est ” quelque chose d’indescriptible. “

Le leader, qui a attaqué à plusieurs reprises dans la montée du col de Portet, qui abritait le but, est resté dans la dernière section avec le Danois Jonas Vingegaard et l’Equatorien Richard Carapaz.

“Carapaz n’a pas donné de relais pour distancer les autres favoris et Jonas m’a dit qu’il faisait du théâtre. Je l’ai aussi remarqué. C’est une tactique dans le cyclisme. Quand il a attaqué je suis allé le chercher et puis je l’ai ‘sprinté’ pour gagner , “il expliqua.

Pogacar a souligné le Tour que Vingegaard termine : « Il fait une course fantastique, après toute la malchance que l’équipe Jumbo a eue. Il a montré son caractère, c’est une grande classe, à l’avenir il s’améliorera, il sera rapidement vainqueur du Tour. J’aime rivaliser avec lui, c’est un mec super.”

Le cycliste a nié avoir souri lorsqu’il effectuait la montée du col du Portet : « Parfois, quand je souffre, il semble que je ris ou, peut-être, c’est que la caméra m’a enregistré alors qu’à quelques mètres de l’arrivée je passé par ma petite amie ma famille. Là, j’ai ressenti un grand plaisir de les voir “.