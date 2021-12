Le tourbillon d’Emma Raducanu 2021 – des niveaux A au succès de l’US Open ainsi que des méga-approbations de Tiffany, Dior et Nike, des millions de fans supplémentaires sur les réseaux sociaux et un prix de la personnalité sportive de l’année

L’ascension d’Emma Raducanu d’étudiante de niveau A à championne de l’US Open n’était qu’une partie d’une année folle pour l’adolescente.

En plus de devenir la première femme britannique à remporter un tournoi de tennis majeur en 44 ans, le joueur de 19 ans a remporté des millions de livres sterling alors que son pouvoir de star augmentait, ce qui lui a valu le prix BBC Sports Personality of the Year et un « puits royal » Fini’.

Raducanu est entrée dans l’histoire en remportant l’US Open

Et cela a abouti à son succès sans surprise au prix SPOTY

En janvier 2021, Raducanu a commencé l’année en tant que 343e meilleure joueuse de la Women’s Tennis Association (WTA) et s’attendait à des examens plutôt qu’à la gloire sur le terrain.

Pour montrer à quel point elle a été impressionnante au cours des mois qui ont suivi, sa dernière position de l’année était 19e, une hausse de 324 places dans le classement.

Alors que sa carrière de tennis commençait à peine, beaucoup se seraient attendus à ce que Raducanu se concentre sur cela, cependant, elle était toujours extrêmement dévouée à ses études et a remarquablement obtenu un A * en mathématiques et un A en économie.

Née au Canada, élevée en Angleterre et fille de parents chinois et roumains, la sensation adolescente a fait la fierté de chaque personne de ces nations respectives.

Les 12 mois remarquables qu’elle a eus sont tout simplement sensationnels et 2022 sera certainement une autre année record, mais talkSPORT.com revient sur les 12 derniers mois.

L’ascension de Raducanu dans le classement a montré à quel point elle a été incroyable sur le terrain cette année Débuts en compétition

Avant son ouverture dans des tournois majeurs, l’adolescente a participé à plusieurs mini-tournois et matchs d’exhibition en 2020.

En juin 2021, cependant, Raducanu a fait savoir qui elle était lors de ses débuts au tableau principal du WTA Tour à l’Open de Nottingham 2021 en tant qu’entrée générique.

Malheureusement, elle a succombé à une défaite au premier tour face à sa compatriote britannique Harriet Dart, mais cette défaite lui a donné l’inspiration pour faire encore mieux à Wimbledon quelques semaines plus tard.

Prenant le tournoi d’assaut, la star d’origine canadienne a vaincu trois adversaires pour atteindre le quatrième tour de SW19 et, ce faisant, est devenue la plus jeune femme britannique à atteindre les 16 derniers de l’ère ouverte.

Malheureusement, son match contre Anna Tomljanovic l’a vue abandonner au deuxième set en raison de difficultés respiratoires.

Raducanu a malheureusement terminé son voyage à Wimbledon mais est repartie la tête haute, succès à l’US Open

Après avoir surmonté les difficultés de Wimbledon, Raducanu était de retour et meilleur que jamais à New York.

Les échauffements lors des Classiques de la Silicon Valley et de l’événement Chicago 125 l’ont ramenée à la vitesse supérieure et l’ont préparée pour ce qui serait une occasion de fierté.

Raducanu a pris d’assaut ses cravates et ce qui a rendu le succès encore plus impressionnant, c’est qu’il ne s’agissait que de son deuxième tournoi du Grand Chelem et qu’il devait se qualifier pour cela.

La femme née à Bromley n’a pas perdu un seul set en chemin et en finale contre Leylah Fernandez, l’emportant sur une victoire de 6-4 et 6-3 pour devenir la première femme britannique à remporter un tournoi majeur en 44 ans.

Aucun adversaire n’était de taille pour la star britannique qui n’avait que 18 ans à l’époque

La victoire a suscité une multitude de messages de félicitations de la part de nombreuses personnes, dont Sa Majesté la reine.

« Je vous adresse mes félicitations pour votre succès à remporter les championnats de tennis ouverts des États-Unis », lit-on dans un message de la reine à l’adolescent.

« C’est une réalisation remarquable à un si jeune âge, et témoigne de votre travail acharné et de votre dévouement.

«Je suis convaincu que vos performances exceptionnelles et celles de votre adversaire Leylah Fernandez inspireront la prochaine génération de joueurs de tennis. Je vous adresse mes meilleurs vœux, ainsi qu’à vos nombreux supporters.

Le message de la reine à la popularité de Raducanu sur les réseaux sociaux

Certains ont peut-être entendu parler de Raducanu avant l’US Open, mais tout le monde aurait su qui elle était après son magnifique triomphe.

Inévitablement, cela a conduit à une augmentation massive du nombre de followers sur les réseaux sociaux.

Avant l’US Open, la sensation britannique, bien qu’impressionnante, comptait environ 400 000 abonnés sur Instagram.

Au fur et à mesure qu’elle progressait dans les tours, son nombre sur la plate-forme augmentait inévitablement.

La semaine après un triomphe, plusieurs rapports ont montré combien de personnes ont cliqué sur le bouton de suivi sur la plate-forme qui s’élevait à 1,2 million de personnes, portant son nombre à 1,6 m au total.

Sans surprise, de plus en plus de personnes ont continué à la suivre depuis lors avec sa position actuelle assise à 2,1 millions de followers.

La popularité de la jeune fille de 19 ans ne fera que croître à mesure qu’elle s’améliorera.

Avec des millions d’abonnés sur Instagram et l’US Open sous le bras, les parrainages ont inévitablement suivi.

Au lendemain du triomphe, la jeune femme de 19 ans a conclu des accords avec la marque de mode Dior et le bijoutier Tiffany et, ce faisant, ses revenus ont grimpé en flèche.

En plus d’avoir remporté 1,8 million de livres sterling lors du tournoi de Flushing Meadows, Raducanu est devenu le visage de Tiffany et l’aurait vue empocher 2 millions de livres sterling.

Raducanu a également conclu des accords de parrainage avec Nike et Wilson, d’une valeur combinée de 100 000 £ par an selon le Daily Mail.

L’accord avec la première a également vu sa star dans une publicité de Noël de Sports Direct.

Un accord Dior a ensuite suivi et bien qu’il n’ait pas été rapporté combien elle a pris pour devenir ambassadrice des géants de la mode, elle a été pressenti pour devenir la première sportive d’un milliard de livres sterling.

Son dernier sponsoring trop tard lui a permis de devenir le nouveau visage mondial de la marque d’eau Evian.

Raducanu a joué dans la publicité de Noël de Sports Direct, dans le cadre de son approbation Nike

Raducanu est le nouveau visage de evian Sports Personality of the Year

Pour couronner ce qui a été 12 mois inoubliables, Raducanu a remporté le prix convoité devant le pilote de Formule 1 Sir Lewis Hamilton et l’attaquant de Man City et de l’Angleterre Raheem Sterling.

Pour montrer à quel point elle a eu une influence dans la société, elle est devenue la première femme à remporter le prix depuis 2006.

« J’ai regardé la personnalité sportive de l’année grandir, donc je suis vraiment honorée de rejoindre les incroyables vainqueurs du passé. Je suis également très heureuse pour le tennis britannique que nous ayons réussi à obtenir à nouveau ce prix », a-t-elle déclaré.

Bien que personne ne sache ce que l’année prochaine réservera à Raducanu, rien ne peut lui enlever ses superbes réalisations de 2021, qui ont commencé par entasser des notes pour ses examens de niveau A pour devenir une superstar de plusieurs millions de livres.