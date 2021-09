Le tourbillon d’Emma Raducanu 48 heures après avoir remporté l’US Open, de la tournée à New York, des talk-shows américains, de l’apparition du Met Gala à des fans gagnants en Chine

Cela a été un tourbillon de 48 heures pour Emma Raducanu alors que sa nouvelle vie en tant que l’un des plus grands noms du sport commence.

Il y a à peine trois semaines, elle était la jeune fille de 18 ans relativement inconnue de Bromley et classée 150e joueuse de tennis au monde.

. – .

Raducanu a ensuite rejoint d’autres célébrités sur le tapis rouge du Met Gala

.

Raducanu est entré dans l’histoire du tennis ce week-end en remportant l’US Open

Cela ne lui a pas donné une entrée automatique à l’US Open et a dû gagner trois matchs pour entrer dans le tableau principal.

Ce qui s’est passé ensuite était tout simplement remarquable car elle est devenue la toute première qualifiée à remporter un grand chelem lorsqu’elle a battu sa compatriote Leylah Fernandez en finale.

Raducanu est également devenue la première femme britannique à remporter un titre majeur depuis Virginia Wade en 1977.

Les supporters du monde entier ont été captivés par son histoire et l’ont catapultée dans le grand public.

Elle est devenue populaire auprès des fans de tennis chinois grâce à son message délivré en mandarin, une langue qu’elle parle couramment avec sa mère, Renee, originaire de Shenyang.

🥰 “Salut tout le monde. Je veux vous remercier et j’espère que vous pourrez profiter de mon tennis. Je suis ravi de gagner. Je vous aime tous, à bientôt.” –#EmmaRaducanu, dont la mère est chinoise de Shenyang, dans la province du Liaoning au nord-est de la Chine, s’est exprimée en mandarin après le triomphe de l’#USOpen. pic.twitter.com/2IJFNIOz7Z – Scène sportive CGTN (@CGTNSportsScene) 12 septembre 2021

Même le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, a admis qu’il était un fan de Raducanu lors d’une conférence de presse mardi.

Après avoir ramassé 2,5 millions de dollars pour avoir remporté l’US Open, elle est restée à New York pour faire un peu de tourisme et a été époustouflée par certaines des choses qui se sont produites.

Elle a même vu son visage collé sur les célèbres panneaux d’affichage électroniques de Times Square, et elle a posé pour une photo avec eux en arrière-plan.

Instagram – @emmaraducanu

Raducanu a vu son visage plâtré autour de New York

Raducanu est également apparue sur les écrans de télévision de millions de personnes alors qu’elle passait à Good Morning America et The Today Show aux États-Unis.

Les deux émissions attirent environ trois millions de téléspectateurs par jour et elle en a profité pour parler de ses parents, qui ont dû regarder depuis chez eux dans le sud-est de Londres en raison des restrictions de voyage causées par la pandémie de coronavirus.

“Ce sont mes critiques les plus coriaces, ils sont très difficiles à satisfaire mais je les ai eus avec celui-ci”, a-t-elle déclaré à Good Morning America. « C’était vraiment agréable de leur parler après ma victoire. Ils étaient tellement heureux et fiers de moi.

Raducanu était dans les émissions du matin en américain lundi

. – .

Raducanu a ensuite rejoint d’autres célébrités sur le tapis rouge du Met Gala

. – .

Raducanu est devenu célèbre, pratiquement du jour au lendemain

Raducanu a ensuite rejoint des célébrités de premier plan sur le tapis rouge du Met Gala lundi soir, où elle a côtoyé Kim Kardashian, Justin Bieber, Jennifer Lopez, Serena Williams, le champion de F1 Lewis Hamilton et d’innombrables autres.

L’adolescente a même reçu le traitement John Terry, alors qu’un fan avisé a photoshopé la légende de Chelsea dans un kit complet célébrant sa victoire – en souvenir de la finale de la Ligue des champions 2012.

Elle rapportera bientôt son trophée de l’US Open à Bromley, redonnant une superstar mondiale avec des millions de nouveaux fans.

Et l’un d’eux est le patron de Liverpool, Klopp, qui admet qu’il verra désormais plus de tennis féminin après avoir vu la brillante performance de Raducanu en finale.

Il a qualifié l’affichage puissant du Britannique d'”inspirant”.

“J’ai regardé la finale et c’était absolument impressionnant”, a déclaré Klopp.

« Il y a longtemps que je n’avais pas regardé un match de tennis complet, c’est [even longer] depuis que j’avais regardé un match complet de tennis féminin, et j’ai été vraiment impressionné par la puissance, la vitesse et l’ensemble du jeu.

@JohnTerry.26 sur Instagram

Raducanu a même reçu le traitement John Terry

« Ces deux filles avaient 18 et 19 ans et ce qu’elles ont montré était extrêmement impressionnant. Ensuite, nous avons également regardé les cérémonies de remise des trophées et les deux filles, comment elles parlaient à 18 et 19 ans, c’était inspirant pour être honnête.

“Peut-être encore plus que le tennis, et c’était assez inspirant. J’ai été absolument submergé par la façon dont ils se sont présentés.

“Fernandez était évidemment déçu d’avoir perdu le match, et à juste titre car c’était très serré. Emma a montré un grand respect pour elle. Ils savaient et espéraient qu’ils s’affronteraient à nouveau à l’avenir et dans d’autres finales.

“C’était donc juste une belle démonstration d’esprit sportif d’élite, de sport d’élite. Comme vous pouvez être humble quand vous êtes si jeune mais au sommet du monde. C’était vraiment sympa et c’est ce que j’ai [as a football manager] peut en tirer.

« À propos de l’histoire du tennis, je n’en sais pas assez, mais quand vous avez 18 ans et que vous pouvez gagner l’US Open, elle est certainement le talent du siècle, mais sans travail acharné, ce n’est pas possible d’être là.

« La voir sourire pendant le match, c’est juste la plus belle chose. Je regarderai beaucoup plus le tennis féminin maintenant qu’au cours des dernières années.

Téléchargez talkSPORT Edge MAINTENANT !

C’est l’application de football gratuite qui vous permet de garder une longueur d’avance sur vos amis avec un contenu court, précis et partageable.