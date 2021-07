Le tourisme dans le monde post-COVID : étapes pour construire un avenir meilleur

Le pays se prépare à ouvrir les voyages internationaux et nationaux.

Par M. Amit Sharma,

De toutes les industries qui tentent de soutenir la crise pandémique, l’industrie du tourisme a le plus souffert au cours des deux dernières années. L’industrie du tourisme contribue de manière significative à l’économie d’un pays en termes de PIB, de recettes en devises et d’emploi. Pendant les voyages d’affaires pandémiques, les rassemblements et les réunions mondiales sont réduits à des appels de zoom, en particulier après l’impact de la nouvelle souche. Cela a également eu des conséquences néfastes sur tous les secteurs touristiques associés, tels que l’hôtellerie, les agences de voyages, les voyagistes et les services de transport. Les blocages dans les pays et les États ont également interrompu les voyages, au moins pour quelques mois supplémentaires. Cela dit, le pays se prépare à ouvrir les voyages internationaux et nationaux.

Selon le récent rapport « Statistiques du tourisme en Inde » publié par le ministère du Tourisme, les arrivées de touristes étrangers (ALE) de janvier à avril 2021 étaient de 3 76083 contre 23 57 877 de janvier à avril 2020, enregistrant une baisse de -84,0%. . Mars a également connu une croissance négative de 87%.

Aspects essentiels qui ont émergé de la pandémie actuelle

Pour travailler sur la relance du tourisme, il est essentiel de comprendre certains aspects fondamentaux émergeant de la pandémie actuelle.

Rétablir la confiance dans le tourisme

La confiance des voyageurs a été gravement affectée par la crise et l’incertitude en cours. Selon un rapport de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT), les voyageurs sont devenus trop prudents dans leurs perspectives car la pandémie a fait chuter leur niveau de confiance en dessous de zéro. Restaurer la confiance des voyageurs dans l’utilisation des transports en commun est un défi de taille. La chute de la confiance des voyageurs a finalement conduit à une baisse de la demande et a affecté la consommation touristique pendant une période considérable.

Tirer parti de la technologie et des applications pour des déplacements plus pratiques pourrait combler le fossé. Nous nous sommes déjà adaptés aux paiements sans numéraire et avons assuré la distanciation sociale tout en effectuant des transactions au jour le jour. Intégrer davantage de telles idées à l’action peut considérablement restaurer la confiance des voyageurs.

Focus sur les protocoles de sécurité stricts et la distanciation sociale

Le comportement des voyageurs a également été influencé par le déroulement de la crise et, par conséquent, entraînerait des tendances de consommation à long terme qui modifieraient la façon dont le secteur s’adapte. Cela inclurait l’émergence de nouveaux segments de marché de niche, en se concentrant sur les protocoles de sécurité et les expériences de tourisme sans contact.

Limiter la portée de l’incertitude

Un besoin plus important et diligent de donner des informations claires aux voyageurs, qu’ils soient d’agrément ou d’affaires, est apparu. La clarté des informations fournies limitera essentiellement la portée de l’incertitude parmi les touristes.

Encourager le tourisme intérieur

Le tourisme intérieur profiterait grandement à l’économie si les gens préféraient voyager localement dans leur propre pays. De plus, la nouvelle initiative de la campagne gouvernementale « Dekho Apna Desh » encourage les voyageurs à explorer 15 destinations d’ici la fin de 2022 pour gagner un prix. L’opportunité serait également disponible pour les visiteurs internationaux une fois que les voyages internationaux reprendront. Un aspect important est que les touristes nationaux ont tendance à être sensibles aux prix et à dépenser moins. Des itinéraires sur mesure pour répondre aux voyageurs cibles envisagés généreraient des rendements élevés.

Sécurité et hygiène

La sécurité et l’hygiène seraient les facteurs critiques pour que les voyageurs choisissent des destinations et planifient leurs itinéraires. Les voyageurs préféreraient probablement des « solutions personnalisées » et éviteraient les grands rassemblements. Ils pourraient également privilégier les moyens de transport privés, qui peuvent avoir un impact négatif sur l’environnement.

Tirer parti de la technologie

La numérisation des services touristiques est un perturbateur essentiel qui a émergé dans cette crise. L’exploitation de la technologie pour la prestation de services sans contact et les paiements et services sans contact pourrait également rester en place après la pandémie. Les investissements dans les nouvelles technologies continueront de s’accélérer, avec un degré accru d’automatisation, des expériences virtuelles, la fourniture d’informations en temps réel et la disponibilité de paiements et de services sans contact.

Mettre en œuvre le tourisme VR

De nombreux pays ont mis en œuvre la technologie de réalité virtuelle dans le tourisme pour toutes les bonnes raisons. Il propose aux clients d’acheter des expériences et de mieux commercialiser le tourisme. Les clients recherchent généralement de nombreuses informations sur les sites Web, et la réalité virtuelle peut les aider à les connaître efficacement. Des visites virtuelles d’hôtels, des interfaces de réservation, des expériences de voyage, etc. peuvent être fournies pour rendre des expériences de première main et permettre aux voyageurs de prendre des décisions éclairées. Nous pouvons également utiliser de telles solutions pour commercialiser notre tourisme et sensibiliser les gens aux trésors cachés de notre pays.

Le secteur du tourisme est à la croisée des chemins. La mise en œuvre de mesures pour surmonter les aspects gênants contribuera à réduire les effets néfastes de la pandémie sur l’industrie du tourisme. La création d’un environnement qui facilitera l’arrivée des voyageurs et l’amélioration du processus d’approbation des visas pourraient permettre aux voyageurs internationaux de revenir. De plus, il est nécessaire d’afficher la capacité d’un pays à assurer la sécurité des touristes pour gagner la confiance des voyageurs. Cela peut être réalisé en mettant en place des protocoles crédibles.

Construisons une meilleure voie à suivre en établissant des modèles touristiques solides, durables et résilients dans notre pays. Construisons une voie saine pour la reprise du secteur touristique.

(L’auteur est fondateur et PDG d’eExpedise Healthcare. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

