Le tourisme de neige a-t-il un avenir face au changement climatique ?

01/03/2022

Le à 09:20 CET

FJ Benito

Le tourisme de neige est un secteur économique de grande importance dans les zones de haute montagne des Pyrénées et du reste de l’Espagne, par exemple dans la Sierra Nevada, et aussi l’un des plus vulnérables au changement climatique. Le projet de recherche NIVOPYR est une initiative internationale de la Communauté de Travail des Pyrénées visant à évaluer l’influence du changement climatique sur l’évolution du tourisme de neige, et plus particulièrement du ski alpin, dans les Pyrénées. La diminution des chutes de neige est un fait qui s’est accentué depuis 1990 en raison du réchauffement climatique ; d’où l’inquiétude.

Sur la période 2005-2012, par exemple, les stations de ski espagnoles ont réalisé un chiffre d’affaires de 103 millions d’euros en moyenne. Toutes les stations disposent de 190 095 lits hôteliers, le ski-tourisme est donc essentiel pour les zones rurales et périphériques des grandes régions de montagne, ainsi que pour leur bien-être socioculturel et économique.

Mais les zones de montagne ont été identifiées comme des régions particulièrement vulnérables aux effets du changement climatique. En effet, une station historique en Espagne a déjà fermé : le port de Navacerrada, qui se transformera en équipements environnementaux et verra ses infrastructures de ski démantelées. La raison, selon le ministère (propriétaire du terrain) est la perte progressive de neige due au réchauffement climatique et aux autres impacts générés par l’afflux massif de touristes.

50% ou 78% de neige en moins dans les Pyrénées

Un rapport de l’Observatoire Pyrénéen du Changement Climatique sur le réchauffement des Pyrénées montrait récemment comment dans sa partie centrale, celle située à 1800 mètres d’altitude, elle pourrait perdre 50% de son manteau neigeux d’ici 2050.

Mais dans les zones plus basses, la situation pourrait être encore plus dramatique, avec une réduction de 78 % en dessous de 1 500 mètres. durant le dernier quart de siècle. Et c’est que dans les Pyrénées, la température moyenne a déjà augmenté de 1,2 degré en 50 ans, 30 % de plus que dans le reste des systèmes montagneux européens.

Piste de ski | Pinterest

L’Agence météorologique d’État prévoit, par exemple, pour l’Aragon une augmentation de la valeur moyenne de la température maximale tout au long de l’année comprise entre 4º et 6 ° C, et entre 2º et 4 ° C en hiver. La conclusion nous conduirait à une augmentation de la valeur moyenne de la température minimale sur toute la période annuelle comprise entre 3° et 5°C, et entre 1° et 3°C ​​en période hivernale, le tout dans une hypothèse intermédiaire du niveau d’émission .

Ceci, en ce qui concerne les maximums et les minimums, car les températures moyennes, selon ces rapports, augmenteraient entre 2º et 5º Celsius.

Très notable dès 2050

Ces augmentations sont déjà remarquées, car les enregistrements montrent une augmentation soutenue de la température pendant des décennies, mais elles commenceront à être accusées à partir de 2050, de sorte que, d’ici là, l’augmentation devrait être d’environ deux degrés Celsius dans le cas des températures hivernales moyennes maximales et entre 1º et 2 ° Celsius pour les températures hivernales minimales moyennes.

Il fait donc référence à Sierra NevadaElle sera également plus chaude puisque, d’une part, la température moyenne annuelle augmentera, et d’autre part, la région fera face à des épisodes de canicule plus fréquents. Les pluies se raréfieront et la saison de ski s’en trouvera raccourcie. « La diminution des précipitations sous forme de neige et la contraction spatiale de l’épaisseur de la couverture neigeuse, due à l’augmentation des températures, généreront une diminution des revenus du tourisme de ski et d’autres activités hivernales dans les environs de la Sierra Nevada ».

Cela se reflète dans une étude du Plan d’action andalou pour le climat, dont la validité est attendue jusqu’en 2030. Le document établit le panorama auquel la province de Grenade est confrontée, par exemple, si la tendance observée ces dernières années se maintient. Comme on le sait déjà, l’une des enclaves qui sera la plus touchée – et qui sert en fait d’élément de référence, de laboratoire du changement climatique – est la Sierra Nevada.

Canyon de neige | Pxici

L’annexe publiée par le Conseil aborde le domaine de la praticité et établit que ce scénario prévu entraînera une diminution des revenus du tourisme de ski et des activités alpines.

« Compte tenu de la réduction de la période de neige, Des changements dans les schémas touristiques sont prévus, et avec ces mouvements de population à la fois des touristes et des gestionnaires et des travailleurs». Ce point se réfère spécifiquement à la Sierra Nevada, bien que je ne la nomme pas, car c’est la seule station de ski d’Andalousie.

Cette situation entraînera une perte de neige dans les stations espagnoles, comme c’est généralement le cas en Europe. Dans plusieurs pays ils réorientent déjà l’activité des stations de ski vers d’autres activités : randonnée, montagne, éducation à l’environnement…

Une alternative pour lutter contre cette perte de neige est l’installation de canons à neige artificielle. Le rapport de l’Observatoire pyrénéen indique qu’avec une hausse des températures de 2°C, 63% des stations de ski ne seront pas viables sans canons à neige artificielle. En fait, déjà aujourd’hui, de nombreuses stations espagnoles en dépendent pour sauver la situation. Mais l’énorme panne de courant de ce système le rend, selon les experts, hautement insoutenable. Les perspectives ne pourraient pas être plus incertaines.

Jorge Olcina, climatologue :

« C’est un fait que les chutes de neige ont diminué de 10 % dans les Pyrénées »

-On parle beaucoup du fait que le changement climatique multipliera les sécheresses et les inondations, mais comment affectera-t-il les chutes de neige ?

-Bien sûr, le changement climatique dû à la hausse des températures entraînera des changements dans la présence de neige sur la montagne. En fait, la réduction des glaciers de montagne est déjà constatée depuis des années dans de nombreuses régions du monde. Et, avec elle, la diminution des précipitations de neige que les modèles indiquent presque partout dans le monde, avec quelques nuances régionales.

-Avez-vous déjà remarqué ce phénomène en Espagne ?

-En Espagne, il y a déjà eu une réduction notable des glaciers de montagne et des champs de neige de 1990 à nos jours. Par exemple, dans les Pyrénées, différentes études ont indiqué que cette diminution touche déjà 10 % de sa surface initiale depuis cette année-là, en moyenne. La saison des chutes de neige a également été réduite, en raison du processus général de hausse des températures.

Jorge Olcina | Tony Séville

-Quelles sont les principales conséquences du réchauffement ?

-En général, le réchauffement thermique que la Terre connaît de manière prédominante depuis quatre décennies se traduira par une augmentation des épisodes atmosphériques de chaleur et une diminution de ceux de froid. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons (et continuerons) à enregistrer des épisodes de chutes de neige intenses comme celui qui s’est produit en début d’année avec la tempête Filomena, car la circulation atmosphérique dans notre hémisphère devient plus méridienne, et cela apporte nous rapprocher des masses d’air polaires ou arctiques qui génèrent de fortes chutes de neige.

-On parle beaucoup de l’augmentation des nuits tropicales et de l’augmentation de la température de la mer. Est-ce aussi applicable aux sommets ?

-Non, directement, mais indirectement. La présence d’eaux chaudes dans la mer Méditerranée favorise que, si des Danas ou des gouttes froides se produisent pendant les mois d’hiver, des chutes de neige « torrentiales » se développent, comme cela a déjà été enregistré ces dernières années dans les zones de la côte méditerranéenne, à la fois dans les montagnes et même dans les villes près du littoral. Pour sa part, la hausse des températures pendant les étés, bien qu’elles n’atteignent pas les valeurs des « nuits tropicales », favorisent le développement de journées chaudes et la perte de confort thermique d’une manière de plus en plus courante dans les zones de montagne, qui encore aujourd’hui ils ont toujours été caractérisés par leurs températures, même « fraîches » en été.

-Des épisodes comme ceux de la tempête Filomena, contribuent-ils à confirmer le changement climatique ou génèrent-ils plus de scepticisme au sein de la population ?

-Des phénomènes comme la tempête Filomena, seront désormais plus fréquents, car l’air arctique qui vient directement du pôle Nord, descend de plus en plus fréquemment vers nos latitudes. Et c’est un effet du processus de réchauffement climatique général que connaît notre planète. En effet, le courant des vents qui entoure le pôle nord s’est affaibli et circule de plus en plus sous la forme d’un méandre de rivière, et non de manière rectiligne. Ainsi, l’air arctique est favorisé pour atteindre plus régulièrement nos latitudes. Et lorsque cet air arctique décolle, il développe des gouttes froides ou DANAS qui en hiver donnent lieu à des tempêtes de neige qui peuvent devenir torrentielles, comme cela s’est produit avec Filomena ou comme cela s’est produit en janvier 2020 avec la tempête Gloria dans de nombreuses régions de l’intérieur de la Méditerranée littoral. C’est un effet du réchauffement atmosphérique sur la circulation atmosphérique aux latitudes moyennes.