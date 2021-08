Le tourisme du Kerala prend un coup après des mois de restrictions et de restrictions causées par COVID

in

L’AP Mohammed Riyas, ministre du Tourisme du Kerala, avait récemment annoncé que le département du Tourisme célébrerait cette année Onam virtuellement (Photo : Kerala Lifestyle/Facebook)

La pandémie de COVID-19 a bouleversé l’industrie touristique du Kerala. Le secteur du tourisme à lui seul emploie environ 15 lakh de personnes et contribue à 11,5% du PIB de l’État. Des stations de montagne de Munnar et Wayanad aux backwaters d’Alappuzha, le tourisme au Kerala a été durement touché par la pandémie. Les revenus totaux du secteur, qui en 2019, s’élevaient à 45 010 crores de roupies, ne sont plus que de 11 000 roupies en 2020 – gagnés au cours des mois de janvier à mars, avant que la pandémie ne frappe le monde et à partir de la mi-novembre, lorsque les restrictions se sont assouplies après première vague de covid, comme indiqué dans IE.

Selon les responsables de l’État, les arrivées nationales et internationales ont été insuffisantes à cette période de l’année. Selon les données de l’État sur le tourisme, les arrivées nationales ont chuté de 72,86 % en 2020 par rapport à l’année précédente (2019), et les arrivées internationales ont également considérablement diminué de 71,36 %. Au cours des trois premiers mois de cette année, avant que les craintes d’une troisième vague ne se profilent, l’État a enregistré une baisse de 40,53 % des arrivées nationales et de 95,65 % des arrivées internationales par rapport à la même période l’année dernière (2020).

Partageant l’épreuve, Sanjeev Kumar Nair, consultant en tourisme basé à Kochi, a déclaré que de nombreuses propriétés sont à vendre, la plupart des propriétés ayant une obligation de prêt. Même s’ils ne sont pas opérationnels, certains membres du personnel doivent être là pour l’entretien régulier de ces propriétés », a déclaré Nair à IE.

La période entre décembre et janvier a apporté un peu de répit, a déclaré Tomy Pulickattil, représentant de l’association des propriétaires de péniches du Kerala. Il a en outre ajouté que beaucoup d’entre eux ont dû dépenser Rs 5 lakh – Rs 8 lakh pour se relancer car les péniches avaient besoin de réparations après être restées inactives pendant une longue période. La deuxième vague a durement frappé le pays avec des restrictions un peu partout. Maintenant, la peur de la troisième vague de covid nous a fait craindre de nouveaux investissements dans l’avenir. La hausse des prix du carburant vient comme un autre problème rendant difficile la reprise des opérations. Nous ne pouvons même pas augmenter le loyer pour le moment, a-t-il ajouté.

Les backwaters d’Alappuzha, avec environ 1 000 péniches, emploieraient au moins trois à cinq personnes. Ces employés et investisseurs ont emprunté d’autres voies pour générer des revenus, certains livrant du poisson et des légumes, a ajouté Pulickattil.

À Wayanad, un grand nombre de propriétés sont inactives et sont en crise, personne n’ayant un seul centime pour redémarrer ses activités, a déclaré l’exploitant d’un complexe PT Jamshith. Jamshith a en outre ajouté que plusieurs stations balnéaires et familles d’accueil ont également été fermées dans l’État, dont beaucoup sont en vente à la moitié du taux d’avant Covid. Les propriétés qui étaient louées sont maintenant abandonnées. Le fait que seuls les motards s’enregistrent désormais dans les stations tout-terrain est la seule source dont nous disposons actuellement, a déclaré Jamshith à IE.

La célébration d’Onam de cette année sera également différente dans l’État. L’AP Mohammed Riyas, ministre du Tourisme du Kerala, avait annoncé récemment que le département du Tourisme célébrerait cette année Onam virtuellement. Cela contribuera à promouvoir le tourisme intérieur et à rassembler les Malayalees du monde entier sur une plate-forme numérique compte tenu des restrictions de voyage imposées par Covid. Le gouvernement de l’État travaille dur pour relancer le tourisme intérieur. Le gouvernement identifie des sites touristiques inexplorés à divers endroits et les rassemblera sur une application pour attirer l’attention de tous, a déclaré le ministre lors d’une conférence de presse. La célébration virtuelle aidera à présenter les destinations artistiques, culturelles, gastronomiques et touristiques de l’État sur une plate-forme numérique.

Le ministre a en outre déclaré que cette nouvelle initiative avait été prise pour relancer le secteur touristique en difficulté dans l’État. L’industrie du tourisme est en difficulté depuis que l’épidémie a frappé le pays en mars de l’année dernière. Les données révèlent que de mars 2020 à décembre 2020, le secteur du tourisme à lui seul a subi une perte de Rs 33 000 crore. En outre, les recettes en devises ont considérablement diminué de Rs 7 000 crore.

À propos des célébrations virtuelles d’Onam au Kerala

Parlant des célébrations virtuelles d’Onam, le ministre a déclaré que les arts, la culture, la nourriture et les destinations touristiques de premier plan du Kerala seraient affichés virtuellement à l’aide de divers supports visuels. L’inauguration de l’événement virtuel serait faite par le ministre en chef Pinarayi Vijayan le 14 août. Il y aura également un « concours mondial d’arrangements floraux » dans le cadre d’une initiative nouvellement planifiée. Les inscriptions en ligne pour le concours débuteront à partir de demain 10 août. Les Malayalees peuvent télécharger leur travail «onampookkalam» ou composition florale sur la plate-forme numérique du département du tourisme en ligne. Le ministre a également déclaré que cette nouvelle initiative avait été prise car l’année dernière, les célébrations de l’onam ont dû être suspendues en raison de la pandémie de COVID-19 et que la situation se poursuivait toujours.

