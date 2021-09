Le tourisme durable est le besoin du moment, déclare Samarth Kholkar de BLive ; Partenariat avec les hôtels Postcard annoncé

Les vélos électriques sont un mode de déplacement et de transport respectueux de l’environnement.

Journée mondiale du tourisme : La pandémie a mis l’accent non seulement sur le tourisme sûr, mais aussi sur le tourisme durable. Les activités touristiques qui laissent moins d’empreinte carbone deviennent à la mode. Le tourisme durable n’est pas seulement une tendance, mais aussi une exigence de l’époque dans laquelle nous vivons. Les principales destinations touristiques promeuvent des moyens de tourisme et de voyage durables, comme les circuits en vélo électrique, qui réduisent l’empreinte carbone et rendent l’activité de voyage plus agréable. Voyager dans des véhicules électriques à l’avenir et il est arrivé avec des entreprises comme BLive proposant des forfaits de circuits en vélo électrique dans les principales destinations de voyage de l’Inde comme Goa, Puducherry, Rajasthan, etc. Dans une conversation exclusive avec le Financial Express Online Samarth Kholkar, co-fondateur et PDG de BLive parlé de l’avenir du tourisme, du tourisme EV, de leur partenariat avec les hôtels Postcard et plus encore. Extraits :

Quelle sera l’importance du développement durable dans l’avenir du tourisme ?



Le tourisme est une industrie en croissance constante en Inde, qui évolue constamment en fonction des besoins plus larges de la société. Ironiquement, c’est aussi l’un des principaux contributeurs à la pollution. Rien qu’en 2019, le tourisme a contribué à près de 11 % des émissions totales de gaz à effet de serre. De plus, les experts estiment que le tourisme mondial augmentera les émissions de carbone à 6,5T d’ici 2025. Par conséquent, le tourisme durable est le besoin de l’heure. Nous devons consciemment adopter une approche durable du tourisme en réduisant notre empreinte carbone et en adoptant des méthodes telles que la réduction des déchets et l’utilisation de modes de déplacement respectueux de l’environnement. Avec cette vision à l’esprit, notre devise est de créer un tourisme durable. Pour y parvenir, nous avons effectué plus de 16 000 circuits économisant plus de 15 tonnes d’émissions de CO2. Alors que l’Inde devient une destination touristique mondiale de premier plan, nous devons développer et promouvoir la durabilité en promouvant des initiatives telles que les circuits en vélo électrique et les promenades culturelles. Lorsque nous examinons la durabilité, l’art et la culture locaux sont tout aussi importants. Nous avons veillé à ce qu’il devienne une partie intégrante de notre offre mettant en valeur l’artisanat local, la nourriture ou la musique, dans nos circuits EV organisés et personnalisés.

Quelles sont certaines des tendances de voyage que vous percevez après Covid ?



Nous nous attendons à une augmentation du tourisme en direction des destinations proches des grandes villes. Les voyageurs préféreront utiliser leur propre moyen de transport plutôt que les moyens de transport publics. Le tourisme de plein air va exploser, où les voyageurs peuvent profiter de l’air frais dans des endroits peu fréquentés. La Sécurité et l’Hygiène seront les différenciateurs clés pour les différents prestataires touristiques. Les voyageurs seront beaucoup plus conscients de leurs déplacements et rechercheront des options de voyage écologiques.

Comment BLive a-t-il travaillé pour promouvoir les véhicules électriques dans le cadre du tourisme expérientiel en Inde ?



Les visites BLive sont spécialement conçues pour permettre aux gens de « voir l’invisible ». La plupart de nos clients ont déclaré qu’ils étaient déjà allés dans un endroit plusieurs fois mais qu’ils n’avaient jamais vécu une expérience aussi unique, immersive et amusante en explorant les joyaux cachés. Dans le cadre de la promotion du tourisme expérientiel en Inde, BLive s’est associé à Goa Tourism and Development Corporation (GTDC) et est le visage officiel du tourisme EV là-bas. Les touristes n’ont plus à se fier aux véhicules conventionnels pour explorer les coins et recoins, mais peuvent plutôt utiliser des vélos électriques et d’autres véhicules électriques qui sont de meilleures alternatives partout. En plus d’être un mode de transport respectueux de l’environnement, nos vélos électriques et les guides locaux qui les accompagnent peuvent emmener les touristes dans des endroits dont ils n’ont peut-être même pas entendu parler ou vu auparavant. Pas seulement Goa, nous avons un partenariat stratégique avec plusieurs acteurs de l’industrie hôtelière aux vues similaires qui partagent avec nous la vision du tourisme vert. Par exemple, nous avons un partenariat national avec le Club Mahindra. Nous nous sommes également associés localement au Leela, Radisson Blu, Hyatt, Marriott, entre autres. De plus, nous nous sommes récemment associés à SeleQtions, une marque de The Indian Hotels Company Limited (IHCL) pour proposer des visites en vélo électrique dans tous ses établissements. Samarth Kholkar et Sandeep Mukherjee, co-fondateurs de BLive

Quels sont tes plans futurs?

Nous nous concentrons sur l’expansion de nos circuits en vélos électriques à plus de 50 emplacements avec une flotte de plus de 1000 vélos électriques. Nous recherchons également des partenariats stratégiques à long terme avec les meilleures marques hôtelières du pays aux vues similaires. Nous avons lancé notre boutique de véhicules électriques en ligne il y a quelques mois et avons déjà vendu à des clients dans plus de 50 villes indiennes. Le mois prochain, nous lancerons notre boutique hors ligne. Nous passerons à 20 emplacements supplémentaires d’ici mars 2022, où les clients pourront choisir parmi plusieurs marques de véhicules électriques sous un même toit.Pourquoi avez-vous choisi de vous associer à Postcard ? En quoi cela vous profite-t-il ?



Le Postcard Hotel est une collection d’hôtels de luxe intimistes dont les objectifs de durabilité rejoignent les nôtres. Nous nous sommes associés à eux pour proposer des circuits en vélo électrique premium respectueux de l’environnement dans toutes ses propriétés à travers l’Inde. Postcard s’appuie sur notre motivation d’offrir aux touristes une expérience immersive et authentique sans salir l’environnement. BLive et Postcard visent tous deux à préserver la culture et le patrimoine locaux de la société et sont fiers de promouvoir un tourisme durable. Ensemble, nous voulons que nos clients vivent l’expérience du voyage et embrassent le riche patrimoine, la culture et l’environnement du lieu.

Quelle est la nature, la durée et le but de cette association ?



Le partenariat stratégique entraîne une croissance inclusive de l’écotourisme dans l’industrie, particulièrement importante à l’occasion de la Journée mondiale du tourisme. Nous prévoyons de concevoir des visites personnalisées spéciales pour tous les clients des hôtels Postcard. Ces visites chercheront à mettre en valeur la beauté naturelle, la diversité culturelle, les délices somptueux et le patrimoine du lieu. Nous voulons que les clients de Postcard explorent le côté plus vert et plus propre de l’Inde en leur permettant d’explorer ce qu’ils n’ont jamais vu auparavant.

La carte postale prévoit d’ouvrir dans de nombreux endroits différents, notamment Tirupati, Ranthambore, Mashobra, les Shivaliks. Peut-on également s’attendre à la présence de BLive là-bas ?



Oui. Grâce à ce partenariat, nous serons en mesure d’offrir l’expérience BLive aux clients de The Postcard Hotel dans tous les endroits où il ouvrira à l’avenir. Nous organiserons une expérience qui mettra en valeur les saveurs locales de l’histoire, de la culture et de la nourriture. Chaque expérience sera différente et nous sommes sûrs que les invités de Postcard l’adoreront.

Comment Postcard envisage-t-elle de vous aider dans votre mission de promotion du tourisme durable ?



Kapil Chopra, le fondateur de Postcard, a été notre mentor et guide, depuis que nous nous sommes aventurés dans l’espace écotouristique et nous a soutenus tout au long de notre voyage réussi. Nous sommes assez inspirés par sa vision de l’hôtellerie de luxe et par la façon dont il change la définition de l’hôtellerie de luxe en incluant des expériences de vie durables, privées et plus personnalisées. Postcard valorise le tourisme expérientiel comme nous le faisons et nous pensons que l’hospitalité immersive et la riche expérience de vie de Postcard distinguent la marque et en font un partenaire idéal pour nous. Le partenariat de BLive avec Postcard nous aidera à proposer des circuits expérientiels de vélos électriques haut de gamme à une clientèle nouvelle et différenciée.

Vous avez des partenariats avec d’autres acteurs de l’industrie hôtelière. Pouvez-vous partager quelque chose à ce sujet? Comment se sont-ils comportés ?



Nous travaillons en étroite collaboration avec plusieurs acteurs de l’hôtellerie et gouvernements d’État en Inde. BLive a son hub et ses vélos électriques dans leurs propriétés où les clients peuvent s’inscrire pour une visite et découvrir la culture et le patrimoine locaux sur des vélos électriques sans effort. Il y a une prise de conscience croissante des voyages durables, en particulier dans le monde Post Covid, ce qui nous aide à stimuler la demande grâce à ces partenariats stratégiques. Nous avons connu une croissance phénoménale au cours des six derniers mois. BLive a réalisé avec succès plus de 15 000 visites dans plus de 15 sites, grâce à nos alliances stratégiques. Nous continuons d’étendre nos opérations et d’accroître notre présence à travers le pays.

Comment ces partenariats hôteliers vous ont-ils profité ?



Le Covid-19 a radicalement changé les préférences des voyageurs du monde entier. Aujourd’hui, les voyageurs sont les plus conscients et conscients de l’impact du tourisme sur l’environnement, l’économie locale et la société. Ils recherchent désespérément des expériences authentiques qui peuvent les aider à se connecter avec la culture locale sans nuire à l’équilibre écologique de la destination. Ils cherchent des moyens de profiter de leur temps libre, sans avoir à contribuer à la pollution de l’environnement. Les partenariats hôteliers nous aident à atteindre ces touristes. Ils deviennent notre public cible car ils cherchent des moyens d’explorer des trésors cachés dans les destinations touristiques locales et à travers une expérience de véhicule éclectique unique.

À quel endroit envisagez-vous d’offrir vos services ensuite ? Pourquoi?



Notre plan est d’offrir des services BLive dans toutes les principales destinations touristiques de l’Inde, y compris les villes de niveau 1 et métropolitaines. L’idée est de s’assurer que les pratiques de tourisme durable atteignent tous les coins et recoins du pays et ensemble, nous pouvons construire une façon différente et plus propre de profiter de nos vacances et de mieux connaître l’endroit où nous séjournons. Dans les prochains mois, vous trouverez BLive à Delhi, Mumbai, Chikmanglur, Agra pour n’en nommer que quelques-uns.

Quel est le type de retour que vous avez reçu de la part des clients et des marques ?



BLive se classe parmi les meilleures expériences dans chaque ville dans laquelle il opère. Selon TripAdvisor, nous sommes classés n ° 1 dans la plupart des endroits et avons plus de 90 % de notes 5 étoiles. BLive a également reçu le prix Travellers Choice en 2020, ce qui en fait l’une des 10 % des meilleures activités dans le monde. L’année dernière, nous avons introduit une série de directives de sécurité pour assurer la sécurité de nos clients à chaque tournée, conformément aux normes de distanciation sociale du gouvernement. Nos cycles jaunes vibrants suivent les normes de distanciation sociale par défaut, car chaque véhicule électrique maintient une distance de sécurité les uns par rapport aux autres et tient compte de l’espace individuel, offrant également la possibilité de voyager avec des groupes très unis pour plus de sécurité. Tous nos clients reçoivent un kit B:Safe contenant des gants, des masques et un désinfectant. Nous désinfectons les vélos et les casques avant chaque sortie, ainsi que des contrôles de température pour chaque membre du personnel, client et capitaine de BLive. Toutes ces directives en place n’ont pas seulement rendu l’expérience entière de nos clients et de nos marques sûre, mais nous ont également permis de recueillir beaucoup de commentaires positifs et d’appréciation.

Obtenez les cours des actions en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.