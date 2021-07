Le tourisme intérieur continue d’être le moteur de la reprise de l’industrie du voyage : Aviral Gupta, Zostel

«Près de la moitié des réservations sont effectuées pour des destinations éloignées des métros, généralement à 4 à 8 heures de route. L’autre moitié est destinée aux longs séjours dans des destinations insolites proches de la nature, notamment dans l’Himachal et l’Uttarakhand.’

Tout comme la deuxième vague de Covid-19 s’est un peu calmée, les gens ont commencé à affluer en grand nombre dans les stations de montagne et autres destinations touristiques. L’une de leurs principales exigences était d’avoir un endroit sûr et confortable pour rester. À cette époque, les écosystèmes dirigés par la communauté et axés sur l’expérience et offrant une variété d’offres de services étaient les endroits les plus recherchés. Il s’agit notamment de fournir un hébergement social et privé, d’organiser des activités de plein air et d’organiser des événements de divertissement originaux, entre autres. Zostel offrait tous ces services. Conçue à l’origine comme une chaîne d’auberges pour les routards, la société affirme avoir mobilisé les communautés locales à travers l’Inde et mis en place un écosystème de voyage robuste, accessible et digne de confiance. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Aviral Gupta, directeur de la stratégie, Zostel a parlé de la façon dont il fonctionne pour tirer parti d’un mélange stratégique de technologies, de capitaux et de ressources régionales, de l’impact de Covid-19 sur le tourisme et plus encore. Extraits :

Comment s’est déroulé le scénario de l’industrie du voyage après la deuxième vague de la pandémie ?

La pandémie de Covid-19 a provoqué un changement radical dans la conception de l’avenir de l’industrie du voyage. Au moment où l’industrie se remettait des pertes de la première vague, la deuxième vague a frappé, et il semble maintenant que les voyages atteindront à peu près 45 % à 55 % des niveaux d’avant la pandémie d’ici la fin de l’année, sous réserve de notre contrôle. la troisième vague. Cependant, le désir de voyager n’a fait que monter en flèche et la demande monte en flèche dès que les restrictions sont levées, en particulier dans les endroits situés à 4-6 heures des villes de métro, comme en témoigne le récent boom des touristes affluant vers les stations de montagne et les plages. Cela étant dit, l’industrie reste prudente quant à sa reprise complète, qui mettra au moins un an à se stabiliser, les voyages d’affaires s’attendant à la reprise la plus tardive.

Le tourisme intérieur continue d’être le facteur moteur de la reprise de l’industrie et peut accélérer le rythme si Covid est géré efficacement dans chaque région. Il est en outre aidé et dépend d’une amélioration des taux de vaccination, de l’ouverture des frontières internationales pour les voyageurs indiens et de la façon dont les voyages d’affaires prennent forme dans le monde post-pandémique.

Comment ont été les affaires de Zostel pendant la pandémie?

Nous avons dû naviguer sur une route particulièrement difficile, surtout au début, avec des revenus à peu près nuls pendant la première période de verrouillage. Nous avons cependant fait une reprise plus rapide, par rapport à l’ensemble de l’industrie, après la première vague, en grande partie grâce à la forte communauté de Zostelers à travers l’Inde qui a conduit l’entreprise à près de 75 % des niveaux d’avant Covid avant que la deuxième vague ne frappe. Au sortir de la deuxième vague, nous sommes presque à 80% de l’activité pré-Covid, le pourcentage de demande pour les réservations futures dépassant déjà les niveaux d’avant la pandémie.

Nous nous attendons à un bref ralentissement en raison du plafonnement de cette demande initiale, ainsi que de l’incertitude de la troisième vague, qui se profile, mais nous espérons revenir à l’activité pré-COVID d’ici la fin de l’année. Du point de vue de l’offre, notre entreprise a continué de fonctionner de manière transparente et nous envisageons de lancer environ 10 propriétés supplémentaires d’ici la fin de l’année.

La tendance observée dans la réservation des voyageurs.

Le plus gros constat que nous ayons fait est l’augmentation de la durée moyenne de réservation à environ 12,5 nuits. Les voyageurs apprécient également les kits d’assainissement dédiés dans les propriétés et se connectent de plus en plus pour déterminer les dernières directives à respecter à chaque destination. Ceux qui voyagent en groupe cherchent également à avoir des dortoirs entiers pour eux-mêmes, et la majorité des voyageurs ont intégré le dogme du travail de manière assez transparente dans leurs plans de voyage. La sûreté, la sécurité et l’assistance locale restent les principales demandes pour la plupart des réservations. Tous ces éléments sont particulièrement devenus synonymes de « Revenge Travel », les gens étant prudemment optimistes et planifiant leur prochaine destination de voyage. À la sortie de la pandémie, les gens accordent plus d’attention que jamais à la santé, à l’hygiène et au bien-être, les voyageurs à la recherche d’une santé physique, mentale et spirituelle ayant vécu un an dans l’isolement. Simultanément, les marques et les voyageurs ont inculqué les voyages durables et les voyages écologiques comme principes symbiotiques au service du paysage du voyage.

Pour quels endroits les principales réservations arrivent-elles ?

Près de la moitié des réservations sont effectuées pour des destinations éloignées des métros, généralement à 4 à 8 heures de route. L’autre moitié concerne les longs séjours dans des destinations insolites proches de la nature, notamment dans l’Himachal et l’Uttarakhand où les voyageurs souhaitent particulièrement réserver et séjourner chez Zostel Homes plus longtemps. Le Rajasthan a été le seul État à connaître de faibles réservations en raison de la chaleur torride de l’été, mais il reprend rapidement car les moussons apportent un répit bien nécessaire à l’État. Certains de nos emplacements les plus demandés restent les Zostels et les Zostel Homes à Manali, Panchgani, Dharamsala, Spiti, Wayanad, etc.

Quelles mesures avez-vous prises pour promouvoir des voyages sûrs et responsables ?

Chaque membre du personnel de toutes les propriétés Zostel a suivi une formation pour mettre en œuvre les meilleures pratiques d’hygiène et d’assainissement à tout moment et s’assurer que le comportement approprié à Covid est suivi par tous les clients. Tout notre personnel a été vacciné, avec des contrôles de température quotidiens enregistrés, et est suffisamment assuré pour bénéficier des services de santé à tout moment. Nous avons des consultations médicales gratuites en direct disponibles dans toutes les propriétés pour tout notre personnel et nos invités. Nos équipes sur le terrain restent en contact permanent avec les autorités locales pour permettre une diffusion rapide des informations à tous les Zostelers en matière de sécurité et de responsabilité, et Zostel en tant que marque essaie d’amplifier cela à travers nos canaux de distribution, avec une politique de tolérance zéro pour insouciance face au Covid.

Les sentiments des consommateurs lorsqu’il s’agit de voyager en toute sécurité ?

Le sentiment des consommateurs reste prudemment optimiste, avec le désir de voyager à un niveau record, encore aidé par la flexibilité offerte par le travail à distance. Dans le même temps, les gens sont particulièrement attentifs aux offres de la marque en termes de sûreté et de sécurité concernant les protocoles covid, ainsi qu’à la confiance dans le personnel local sur lequel compter en cas de malheur. Un environnement propre, un assainissement régulier et une alimentation hygiénique restent les principales préoccupations des voyageurs lors de la réservation d’un séjour. Le nombre croissant de foules vaccinées, associé à une surveillance attentive et à la disponibilité aisée du nombre de cas quotidiens à n’importe quel endroit donné, renforce encore cette croyance, les poussant à voyager.

