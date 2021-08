Le tourisme maritime prend son envol ! 65 phares à développer en destinations touristiques

in

Tourisme phare en Inde : Le tourisme phare en Inde est sur le point de prendre un nouvel élan ! Les phares sont une caractéristique touristique intéressante dans le monde entier, et il est temps que cette caractéristique rattrape également son retard en Inde. Étant donné que les phares sont généralement situés à proximité du littoral, ils offrent une vue panoramique sur l’endroit aux touristes. Et maintenant, le Parlement a adopté les aides maritimes à la navigation 2021, qui conduiraient au développement des phares en tant que destinations touristiques. Selon un document de manifestation d’intérêt du ministère des ports, de la navigation et des voies navigables de l’Union, 65 sites de phares ont été identifiés pour être aménagés en sites touristiques en mode partenariat public-privé.

Le ministère a déclaré que l’un des phares qui serait transformé pour ce projet est le phare de Mandvi au Gujarat, qui est construit sur le fort de Mandvi et surplombe la mer d’Oman depuis la côte ouest du pays. Ce phare est situé à une distance de 8 km de la plage de Mandvi et, selon les plans, au cours de son développement, l’endroit bénéficierait d’installations telles que le jardinage, l’aménagement paysager et des sièges.

Dans le cadre des aides maritimes à la navigation 2021, les valeurs traditionnelles et historiques des phares seraient préservées et mises en valeur dans le cadre de l’initiative.

Dans la manifestation d’intérêt, le ministère a écrit que par rapport au potentiel de l’Inde en matière de tourisme, ses gains sont “relativement modestes”. Il a ajouté que le ministère reconnaissait le potentiel inexploité du tourisme sur les vastes côtes du pays, et il a donc décidé d’ouvrir les phares aux opportunités touristiques par le biais de la Direction générale des phares et des phares (DGLL).

Le ministère a pris l’initiative dans le but d’améliorer et de développer les phares existants en un point de repère maritime ainsi que des destinations touristiques uniques, tout en identifiant et en développant les composants de l’infrastructure touristique pour stimuler le tourisme des phares et en explorant les possibilités d’entreprendre ces projets dans le PPP. mode.

Les phares identifiés sont répartis dans le Gujarat, le Maharashtra, Goa, le Karnataka, le Kerala, Lakshadweep, le Tamil Nadu, l’Andhra Pradesh, l’Odisha, le Bengale occidental et les îles Andaman et Nicobar.

