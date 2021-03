Le tourisme MICE en MP prend de l’ampleur avec l’inauguration du Chhatrasal Convention Center à Khajuraho; Vérifiez les détails

Le centre de conventions a été nommé d’après le légendaire roi du Bundelkhand Maharaja Chhatrasal. (Image: ICPB / Twitter)

Le ministre en chef du Madhya Pradesh, Shivraj Singh Chouhan, et le ministre du Tourisme et de la Culture de l’Union, Prahlad Singh Patel, ont inauguré vendredi le centre de conventions ultramoderne de Chhatrasal à Khajuraho. Le centre de conventions, nommé d’après le légendaire roi du Bundelkhand Maharaja Chhatrasal, a été construit pour un coût d’environ Rs 51 crore 43 lakh dans le cadre du programme Swadesh-Darshan du gouvernement Modi. Le centre est équipé de fonctionnalités uniques pour faciliter les rassemblements pour MICE et autres événements. Au cours de l’événement, Chouhan a déclaré que le gouvernement avait eu des discussions avec 141 opérateurs de tournées et MICE (réunions, incitations, expositions de conférences), ainsi qu’avec une agence de gestion d’événements, des agents de voyage et d’autres parties prenantes de différentes régions de l’Inde. Il a déclaré que le gouvernement de l’État développera Khajuraho et le Madhya Pradesh en tant que destination privilégiée pour le MICE. Chouhan a ajouté que le gouvernement veillait à ce que, parallèlement aux réunions d’affaires et d’entreprises au niveau national et international, le tourisme soit également bénéfique et assistait à un boom.

Le centre de conventions Chhatrasal de Khajuraho dispose des installations suivantes:

18000 pieds carrés d’espace de réunionParking pour plus de 350 voituresPeut accueillir environ 1500 personnesWi-Fi dans tout l’établissementSystèmes de lutte contre l’incendie, toilettes, salles de maquillage, salles administratives, salles de service, etc. être installé

S’exprimant à l’occasion, le ministre d’État du Tourisme et de la Culture de l’Union (charge indépendante), Prahalad Singh Patel, a déclaré: «Je m’efforce de ramener l’ancienne gloire de Khajuraho. Ce matin, j’ai même prié Bhagwan Matangeshwar. Les inscriptions de Khajuraho seront protégées et placées sur la plateforme mondiale. »

Quelques aperçus de l’inauguration du centre de convention de Chhatrasal, Khajuraho sous le régime de Swadesh Darsan du Madhya Pradesh par l’honorable ministre en chef, Madhya Pradesh, Sh. @ChouhanShivraj, Honorable Ministre d’État au Tourisme et à la Culture (IC), Sh. @prahladspatel pic.twitter.com/vY5x2xaIbE – Ministère du Tourisme (@tourismgoi) 26 mars 2021

«Nous continuerons à déployer des efforts incessants pour ramener l’ancienne gloire de Khajuraho et l’établir sur la scène mondiale. Le Premier ministre Narendra Modi a lancé plusieurs projets pour surmonter les dommages causés au tourisme pendant la période Corona, qui développeront le secteur du tourisme et renforceront la situation économique des personnes associées au tourisme », a ajouté Patel.

Le député CM Chouhan a informé l’assemblée que le site du patrimoine mondial de l’UNESCO, Khajuraho, est également l’une des 19 villes emblématiques de l’Inde. Il a déclaré que le tourisme dans la région du Bundelkhand sera stimulé grâce aux programmes de «séjour à domicile» et de «séjour à Gram». Il a ajouté que Khajuraho sera établi comme un centre idéal du tourisme. Pour cela, l’expérience des personnes travaillant dans le secteur du tourisme sera mise à profit. Parallèlement, des travaux seront menés pour garantir que le festival de danse de Khajuraho répond aux normes internationales.

Le ministre en chef a dédié la section du Madhya Pradesh du Bureau de promotion de la Convention indienne en affichant le protocole d’accord signé entre le Bureau de promotion de la Convention indienne, le Madhya Pradesh Tourism, le développement national des ressources humaines et d’autres organisations.

