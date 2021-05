Le tourisme restera vital pour la reprise économique mondiale: Liam Findlay, Experience Hub, Yas Island

«Des parcs à thème primés aux nombreuses activités de loisirs, l’île de Yas a beaucoup à offrir aux touristes.

La deuxième vague de Covid-19 a très fortement secoué l’industrie du voyage et de l’hôtellerie. Partez seuls en voyage, les gens hésitent même à sortir de chez eux. Alors que les voyages ont vu le retour de certaines activités au premier trimestre de 2021, la deuxième vague a complètement pris le vert des pousses nouvellement germées. Le segment des voyages et de l’hôtellerie a été durement touché par la deuxième vague. Dans une conversation exclusive avec Financial Express Online Liam Findlay, directeur général, Experience Hub at Yas Island, Abudhabi parle de l’impact de Covid-19 sur l’industrie du voyage, de la façon dont l’industrie du voyage va rebondir et se rendre sur l’île de Yas. Extraits

Quel a été l’impact de Covid-19 sur l’industrie du voyage?

L’une des façons les plus aventureuses et divertissantes de rencontrer de nouvelles personnes consiste à voyager, à explorer de nouveaux endroits et à s’immerger dans des expériences comme jamais auparavant. Avec l’épidémie de Covid-19, le secteur des voyages et du tourisme s’est arrêté. Le tourisme est considéré comme un moteur clé du progrès socio-économique, contribuant fortement au PIB mondial. La pandémie, qui a été la plus durement touchée de tous les secteurs, a touché l’industrie du tourisme et avec elle les secteurs associés de l’hôtellerie, des agences de voyages, etc. La fermeture sporadique des frontières en raison de verrouillages a paralysé les voyages à l’étranger. En plus de cela, il y a eu une chute drastique des voyages d’affaires, affectant également les circuits de loisirs, les événements mondiaux et le tourisme MICE.

Comment l’île de Yas a-t-elle été affectée par l’éclosion de la pandémie?

Le 27 février 2020, nous avons été informés par les autorités locales que deux membres d’un groupe de touristes ont été testés positifs pour le coronavirus. Les personnes concernées n’étaient pas des clients du W Abu Dhabi – Yas Island, bien qu’elles aient été en contact avec des clients de l’hôtel récemment. Par mesure de précaution, les autorités ont placé l’hôtel en lock-out temporaire et ont procédé aux examens de santé nécessaires. La sécurité et le bien-être des clients et des associés sont toujours d’une importance primordiale pour l’hôtel et eux-mêmes et le reste de l’hôtel et des attractions de l’île continuent de se conformer aux directives de santé et de sécurité publiques fournies par les autorités des Émirats arabes unis. W Abu Dhabi – L’île de Yas a repris ses activités normales quelques semaines plus tard, dès que l’hôtel a reçu l’autorisation des autorités.

Comment l’industrie du voyage va-t-elle rebondir après la pandémie?

De nombreuses mesures devront peser sur l’industrie du voyage et du tourisme. Au fur et à mesure que les programmes de vaccination se déroulent, le secteur du tourisme continue de prévoir de revenir à la normale dès que possible, en prévoyant une planification d’urgence pour le rétablissement dans un proche avenir. Le tourisme a été et restera vital pour la reprise économique mondiale à l’ère post-épidémique. Le secteur du tourisme a déjà prouvé son aide en mettant ses infrastructures, ses chaînes d’approvisionnement et son personnel au service de la santé publique et de l’aide humanitaire. L’industrie est restée vigilante en surveillant de près et en réagissant avec agilité à la crise pour assurer la sécurité de la santé publique, ouvrant la voie à la reprise du tourisme, car l’activité économique créant des synergies durables entre la santé publique et le tourisme est un investissement pour garantir que l’industrie est bien préparé pour la crise future et contribue à la confiance des futurs voyageurs, compte tenu de l’importance et des sensibilités actuelles à l’égard de la santé publique. L’harmonisation, la coordination et la numérisation des mesures de réduction des risques liés au voyage COVID-19, y compris les tests, le traçage et les certificats de santé des voyageurs, sont des fondements essentiels pour promouvoir la sécurité des voyages et préparer la reprise du tourisme une fois que les conditions le permettront.

Compte tenu du scénario actuel, quelles précautions sont prises sur l’île de Yas pour faciliter une expérience en toute sécurité pour les touristes?

Notre objectif est de faire partie des premières destinations de vacances entièrement vaccinées au monde. À la suite de la situation actuelle, nous avons introduit des mesures complètes sur le protocole de santé et de sécurité en suivant les directives des autorités des Émirats arabes unis pour garantir que les visiteurs se sentent en confiance pour retourner à destination comme nulle part ailleurs. Nous avons démontré notre engagement en faveur de la santé et du bien-être en soutenant le programme de vaccination d’Abu Dhabi. À ce jour, plus de 93% de nos employés travaillant dans des attractions, des expériences, des hôtels, des restaurants et des détaillants sur l’île de Yas sont vaccinés contre le COVID-19.

Liam Findlay, directeur général, Experience Hub at Yas Island, Abudhabi

Pouvez-vous nous parler de la mesure de sécurité en place à Yas Island?

La santé et la sécurité des clients est la priorité absolue de l’île de Yas. Nous avons mis en place une variété de mesures de précaution pour garantir que les clients et les employés se sentent en sécurité dans tous les parcs à thème, attractions et hôtels de Yas. Nous sommes devenus la première destination d’Abu Dhabi à recevoir le timbre convoité WTTC «Safe Travels» en reconnaissance de nos efforts avancés en matière de sécurité.

En maintenant les normes les plus élevées de santé et de sécurité publiques, l’île de Yas a introduit de nombreuses mesures de sécurité, notamment la plate-forme en ligne “ #TogetherAtYas ” qui offre aux clients un guide des protocoles de santé et de sécurité publiques sur l’île de Yas, et le “ programme de bien-être Yas ”, très apprécié, qui donne aux clients un accès direct à une équipe dédiée d’ambassadeurs Yas Wellness.

Les ambassadeurs du bien-être sont une équipe de personnes spécialement formées qui sont en mesure de répondre aux questions des clients sur les mesures de santé et de sécurité en place. Afin de relier continuellement les clients à l’île de Yas, les ambassadeurs du bien-être sont joignables par téléphone, médias sociaux, WhatsApp et e-mail de 8 h à 17 h, heure des Émirats arabes unis, tous les jours.

Quelles sont les directives de voyage et les règles de quarantaine en place pour les touristes?

Si le visa touristique a été approuvé par Abu Dhabi, les passagers peuvent entrer dans l’émirat dans n’importe quel pays. Mais les passagers munis de visas de visite délivrés par tout autre émirat peuvent entrer dans l’émirat d’Abou Dhabi s’ils volent depuis l’un des pays de la liste verte. Les touristes sont tenus de vérifier et de suivre les directives du pays de départ si leur validité pour le test PCR est inférieure à 96 heures ou s’ils ont besoin d’enfants de moins de 12 ans pour effectuer le test PCR Covid-19. Les passagers devront porter les résultats négatifs du test covid-19 PCR à montrer au comptoir d’enregistrement.

Une fois arrivés à Abu Dhabi, les passagers devront télécharger l’application mobile AlHOSN et les passagers en provenance des pays verts ne sont pas tenus de faire la quarantaine. Parlant des passagers venant d’autres pays, ils seraient tenus de s’auto-mettre en quarantaine pendant 10 jours.

Pouvez-vous nous éclairer sur ce à quoi on peut s’attendre de leur visite sur l’île de Yas en termes d’une expérience familiale saine?

Des parcs à thème primés aux nombreuses activités de loisirs, l’île de Yas a beaucoup à offrir aux touristes. L’île offre un mélange d’expériences de loisirs et de divertissement primées, allant de parcs à thème uniques, de boutiques de classe mondiale et de superbes restaurants, au parcours de golf de renommée mondiale, aux sports nautiques et automobiles passionnants et à la comédie musicale spectaculaire, animations et événements familiaux… le tout dans l’île de 25 km2.

Les voyageurs peuvent s’immerger dans une expérience pas comme les autres dans les parcs à thème primés Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Warner Bros.World Abu Dhabi, le CLYMB ™ Abu Dhabi, circuit de Yas Marina (qui abrite le FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX ™), le glamour Yas Marina, le parcours de golf primé Yas Links, ainsi que le plus grand centre commercial d’Abu Dhabi, Yas Mall.

L’île abrite huit hôtels, dont W Abu Dhabi – Yas Island, Hilton Abu Dhabi Yas Island, Park Inn Radisson, Abu Dhabi, Centro Yas Island, Crowne Plaza Abu Dhabi Yas Island, Radisson Blu Abu Dhabi Yas Island et Staybridge Suites Abu L’île de Dhabi Yas, ainsi que plus de 165 expériences culinaires, la destination propose également des salles de concert intérieures et extérieures, notamment MAD et Etihad Arena, qui sont toutes complétées par une gamme de services aux visiteurs qui relient toutes les attractions les unes aux autres.

Quelles sont les activités incontournables pour les personnes visitant l’île de Yas?

Toutes les activités disponibles sur l’île de Yas telles que le parachutisme en salle, l’escalade au mur sont destinées à donner des sensations fortes aux voyageurs qui visitent une destination comme nulle part ailleurs. Il y a toujours du plaisir et de l’excitation dans tout ce que Yas a à offrir à ses touristes. Alors, lorsque vous êtes chez Yas, nous vous suggérons d’essayer tout et de vivre pleinement la vie.

