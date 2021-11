Le tourisme s’effondre en bourse de 11% à cause de la nouvelle variante du coronavirus et perd plus de 6 815 millions en une journée

26/11/2021

Le à 21:55 CET

Araceli Munoz

Les grandes sociétés touristiques cotées en bourse ont perdu 6 815 millions d’euros de capitalisation lors de la séance de bourse d’aujourd’hui en raison de l’augmentation des infections en Europe, de la menace de la nouvelle variante sud-africaine du coronavirus et d’un éventuel durcissement des restrictions dans le monde. Un vendredi noir qui a secoué l’ensemble du sélectif, faisant une brèche particulière dans les quatre entreprises touristiques qui sont cotées dans le principal indice boursier espagnol.

Alors qu’en Espagne la situation sanitaire est, pour l’instant, plus maîtrisée que dans d’autres pays voisins, les doutes sur l’évolution de la pandémie en Europe ont de nouveau teinté d’incertitude un secteur qui est encore loin de retrouver les niveaux antérieurs de réserves au pandémie. « Cette incertitude survient alors que nous voyions que le tourisme il a été réactivé en Espagne petit à petit, Maintenant, nous voyons la situation avec une certaine crainte qu’un autre arrêt soit généré & rdquor;, le secrétaire général de l’Office du tourisme, Carlos Abella, fait valoir à El Periódico de España.

IAG, propriétaire d’Iberia et de British Airways, a enregistré la plus forte baisse, clôturant la journée à 15,59 % en dessous d’hier, son action s’échangeant à 1,55 euro. Ses titres sont ainsi aux niveaux de janvier, lorsqu’il a touché son minimum cette année, compte tenu de la recrudescence des infections à cette époque et du refus des États-Unis d’ouvrir ses frontières. Aena a occupé la deuxième position de ce Black Friday du tourisme, concluant la journée avec une baisse de 8,77 % de la valeur de ses titres (128,45 euros par action).

La société hôtelière Ibex, Meliá, a clôturé à 7,77% en dessous de la veille (5,84 euros par titre), au niveau des plus bas de septembre. Ils sont suivis par Amadeus, l’apporteur technologique du secteur du tourisme par excellence, qui a clôturé sur une baisse de 7,5% par rapport à hier, représentant un prix de 56,02 euros par action. Cependant, la technologie a fermé mieux que prévu, après des chutes de près de 15 % tout au long de la journée. Sur le marché continu, eDreams a laissé 12,78 % et NH Hotel Group 5,19 %.

La grande préoccupation pour le secteur du tourisme en Espagne n’est pas tant celle liée à la situation sanitaire dans le pays, malgré le fait qu’il existe des autonomies qui imposent de nouvelles restrictions comme le Pays Basque et d’autres comme la Catalogne, les îles Baléares, L’Aragon et la Galice avancent dans la mise en place du passeport dit covid pour accéder à certains commerces face au public, notamment les restaurants ou les salles de sport. La vraie crainte des entreprises touristiques est l’effet dévastateur que les restrictions de mouvement dans le reste des pays européens peuvent provoquer dans le secteur, à l’heure où l’Union européenne protège les frontières communautaires vers les régions d’Afrique australe par la nouvelle variante du coronavirus. appelé nu.

Actuellement, plusieurs pays comme Allemagne, Italie, Autriche, République tchèque et Royaume-Uni Ils ont déjà fermé ces voyageurs. En Espagne, la cheffe du portefeuille de la Santé, Carolina Darias, a annoncé ce matin qu’elle porterait la suspension des vols avec l’Afrique du Sud et le Botswana au Conseil des ministres mardi prochain.

Le cas des îles Canaries

Le meilleur exemple de la façon dont cette situation peut affecter l’économie espagnole se trouve aux îles Canaries, qui sont actuellement en haute saison pour recevoir des visiteurs étrangers. « Le gros problème qu’il y a maintenant, c’est que le coronavirus a un impact très fort sur les principaux marchés sources, comme le Royaume-Uni ou l’Allemagne. Aux Canaries, il semblait que la demande commençait à s’activer et que les réserves se reconstituaient, bien qu’elles n’atteignent pas encore les niveaux de 2019. Maintenant, il y a un certain arrêt des réserves et cela ralentit, mais pour le moment il n’y a toujours pas de grand volume d’annulations & rdquor;, a expliqué le secrétaire général de l’Office du tourisme à ce journal.

« Pour les Canaries, ce temps est fondamental car c’était pour se mettre la tête dans cette situation, si cela nous incombe on n’ose pas évaluer les conséquences, mais de nombreux établissements pourraient fermer car aussi longtemps sans facturation est impossible & rdquor ;, ajoute Abella. De l’Air Lines Association (ALA), ils indiquent qu’« ils ne peuvent toujours pas évaluer la situation car l’impact de la nouvelle variante dépendra du niveau des restrictions et du fait que la mobilité est restreinte de manière plus générique comme dans les étapes précédentes & rdquor ; .

Pour l’instant, les pays européens augmentent progressivement leurs exigences vis-à-vis des voyageurs. Le dernier à adhérer était le Portugal, le pays le plus vacciné d’Europe, qui après avoir décrété l’état de calamité hier a annoncé que pour traverser ses frontières, il serait nécessaire d’avoir un test négatif, même vacciné. Depuis l’Office du tourisme, ils ont également mis un accent particulier sur l’importance du passeport covid, qu’ils définissent comme « un bon outil qui a été lancé pour inciter les personnes qui étaient hors de risque à voyager librement ».

Une mesure qui a été approuvée hier à Bruxelles et qui entrerait en vigueur le 1er mars, mais désormais on ne sait pas exactement ce qu’il va lui advenir. « Si la UE a créé le passeport covid pour favoriser la mobilité, des situations comme celles en Autriche où toute la population a été confinée génèrent beaucoup d’incertitude et de peur dans le secteur & rdquor;Abella ajoute.