Le tourisme vert pour se relancer à Mumbai ! Le premier sentier forestier écologique du genre à monter à Malabar Hill

Le sentier forestier est une promenade de loisirs surélevée dont la conception a finalement été approuvée.

Sentier forestier de Malabar Hill : Le tourisme durable va prendre son envol à Mumbai ! Malabar Hill à Mumbai obtient un sentier forestier unique en son genre qui permettrait aux gens de profiter d’une vue sereine sur la nature. Le sentier forestier est une passerelle de loisirs surélevée, dont la conception a finalement été approuvée, et il serait construit par IMK Architects avec la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC), le ministère du Tourisme du Maharashtra et la Fondation JSW. Cependant, en plus de stimuler le tourisme dans la ville, la passerelle se veut également respectueuse de l’environnement et serait construite sans intervenir avec la forêt. Pour en savoir plus sur la passerelle et sur la manière dont le plan visant à la rendre écologique serait réalisé, Bulbul Dhawan de Financial Express Online a interagi avec IMK Architects Partner et architecte principal Rahul Kadri.

Parlant de la conception de la passerelle, Kadri a déclaré : « La conception du sentier forestier à Malabar Hills sera construite sans endommager un seul arbre sur le site. La ville a plusieurs passerelles, mais il n’y a pas de passerelles de loisirs surélevées. Cette passerelle permettrait aux gens de se promener dans les bois, donnant sur de belles vues sur la mer. Il est construit en mettant l’accent sur la protection de l’environnement et de l’écosystème naturel de la forêt. Avec cela, nous espérons que les visiteurs comprendront non seulement, mais feront également partie de l’écosystème. Entouré par la nature et le chant des oiseaux, le sentier est destiné à créer un refuge sûr pour les piétons au milieu de la ville animée.

Mais comment la passerelle resterait-elle solide alors que l’intervention sur le sol forestier a vocation à être réduite au minimum ? Kadri a expliqué : « Le sentier mesurera environ 705 mètres de long avec une largeur moyenne de 1,5 mètre et sera à une hauteur minimale de 2 mètres du sol forestier. Cependant, la hauteur de la passerelle variera en fonction de la pente du terrain et serait élevée jusqu’à 10 mètres du sol. Sa structure surélevée sera soutenue par des supports en acier de construction à revêtement époxy qui ont été conçus avec une empreinte de fondation minimale. L’étude approfondie du sol aidera également à déterminer la conception structurelle de la fondation et des supports d’acier de charpente. La passerelle elle-même et ses balustrades seront construites en bois patiné – pour se fondre dans les teintes naturelles de la forêt.

Il a également expliqué comment l’équipe espère minimiser l’impact de la passerelle sur l’environnement. «Nous avons conçu une passerelle en bois surélevée qui aurait une colonne vertébrale centrale de supports structurels en acier, réduisant au minimum l’impact sur le sol forestier. L’idée est de minimiser l’utilisation de béton sur la surface du sol et, par conséquent, la passerelle sera surélevée. Les détails, notamment la largeur du sentier, sa conception en coupe, son éclairage et ses matériaux, ont été soigneusement conçus pour se fondre dans l’habitat naturel de la forêt. L’incidence de la lumière sur le sol forestier sera réduite au minimum pour garantir que la forêt est protégée contre les perturbations lumineuses et la pollution. La conception répondra également à d’importantes préoccupations écologiques et hydrologiques : éviter de bloquer l’écoulement de l’eau naturelle, minimiser les interférences avec les systèmes racinaires existants dans le sol et empêcher les perturbations des mouvements et de l’habitat de la faune », a expliqué Kadri.

Cependant, la passerelle aura également des caractéristiques touristiques comme une zone d’observation à fond de verre et des ponts d’observation. «Le sentier est parsemé de ponts d’observation, de bancs et d’une zone d’observation à fond de verre – ce sont des zones formées à des endroits où la passerelle s’étend sur une plus grande largeur. Par exemple, la largeur moyenne de 1,5 mètre du sentier s’étendrait à 3,6 mètres aux points dotés de terrasses d’observation et à 5,4 mètres dans la zone d’observation à fond de verre. Le sentier comprend également un bloc de billetterie et de toilettes qui forment la zone utilitaire et se situent vers le début du sentier. Les marches existantes qui sont présentes à la fois aux points d’entrée et de sortie du sentier seront également réparées. Ceux-ci sont présents respectivement sur les pentes supérieures de Siri Road et inférieures de Siri Road. De plus, une clôture le long de l’extrémité inférieure du sentier sera également ajoutée pour empêcher l’empiètement des zones voisines », a déclaré Kadri à FE Online.

Mais à quoi les touristes peuvent-ils s’attendre sur cette passerelle ? Il a déclaré : « La forêt de Malabar Hill abrite un mélange riche et diversifié de flore et de faune. Il comprend une multitude d’espèces d’arbres, notamment le gulmohar, le desi badam, le Copperpod, la mangue, la noix de coco, l’arbre de pluie, le jamun et le jacquier. La forêt abrite plus d’une douzaine d’oiseaux rares, tels que la perruche à collier, le calao, le barbet de chaudronnier, le rouge-gorge, le loriot doré, le paon et le barbet à tête brune. Avec un côté sur une pente rocheuse et l’autre vers une vallée profonde avec vue sur la ville, la passerelle sera construite au milieu de grands arbres exquis, de plantes grimpantes, de buissons qui tapisseront toute sa longueur.

Les touristes, cependant, doivent garder à l’esprit qu’ils devraient payer pour utiliser la passerelle. « L’entrée de la passerelle sera étiquetée à des fins de gestion. Il y aura une billetterie au début du sentier. Le prix n’a pas encore été fixé, mais ce sera un prix nominal », a déclaré Kadri.

L’administration de l’État et l’équipe de conception s’efforçant de s’assurer que la passerelle ne nuit en aucune manière à l’environnement, les touristes doivent également garder à l’esprit certaines choses. « Le sentier servira de lieu touristique animé au cœur de la ville et il est prévu qu’il soit ajouté en tant que destination à bord du bus touristique Yatra de Mumbai. Bien que la conception du sentier ait été stratégiquement créée pour minimiser les perturbations en termes de construction et de circulation, il est important que les visiteurs résonnent également avec l’éthique du projet, en réduisant au minimum le bruit et les autres activités susceptibles de perturber la forêt. il a dit.

Il a ajouté : « Le projet cherche à créer un précédent pour d’autres sites touristiques verts du pays en démontrant comment on peut profiter de la nature tout en perturbant le moins possible l’environnement.

