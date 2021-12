Le touriste spatial japonais Yusaku Maezawa dit qu’il aimerait un vol plus long

Maezawa, 46 ans, et son producteur Hirano, 36 ans, ont été les premiers touristes payants à visiter la station spatiale depuis 2009. Misurkin en était à sa troisième mission spatiale.



Un touriste spatial japonais a déclaré mercredi qu’il estimait que sa mission de 12 jours vers la Station spatiale internationale était trop courte et qu’il aimerait rester une semaine de plus.

Le magnat de la mode Yusaku Maezawa, son producteur Yozo Hirano et le cosmonaute russe Alexander Misurkin se sont envolés vers la station à bord d’un vaisseau spatial russe Soyouz le 8 décembre et sont revenus sur Terre lundi.

« Il faut trois ou quatre jours pour s’adapter, puis vous vous rendez compte qu’il ne reste que huit jours et que ce n’est pas suffisant », a déclaré Maezawa aux journalistes via une liaison vidéo depuis le centre de formation au vol spatial de Star City où ils subissent des contrôles après vol.

« Une mission de 20 jours serait l’idéal, mais 30 jours, ce serait trop pour moi », a-t-il ajouté.

Maezawa, 46 ans, et son producteur Hirano, 36 ans, ont été les premiers touristes payants à visiter la station spatiale depuis 2009. Misurkin en était à sa troisième mission spatiale.

Interrogé sur ses impressions, Maezawa a déclaré que le vol spatial lui avait fait comprendre que « nous devrions mieux prendre soin de la Terre ». « Si les gens qui détiennent le pouvoir et l’influence avaient la chance de voler en orbite, ils auraient une vision différente de la Terre et adopteraient une attitude différente », a-t-il déclaré par l’intermédiaire d’un interprète.

Après avoir demandé au public des idées avant le vol, Maezawa avait compilé une liste de 100 choses à faire dans l’espace, notamment la pratique de certains sports à l’intérieur de la station spatiale, tels que le badminton, le tennis de table et le golf.

Maezawa a déclaré aux journalistes mercredi qu’il aimerait faire une sortie dans l’espace à l’avenir. Il a noté que la ration spatiale des aliments en conserve était un peu trop monotone, ajoutant qu’il réfléchirait à des moyens de la rendre plus diversifiée.

S’adressant à l’Associated Press la semaine dernière dans une interview en direct depuis la station, Maezawa a déclaré qu' »une fois que vous êtes dans l’espace, vous réalisez à quel point cela en vaut la peine de vivre cette expérience incroyable ». Interrogé sur les informations selon lesquelles il aurait payé plus de 80 millions de dollars pour la mission de 12 jours, Maezawa a déclaré qu’il ne pouvait pas divulguer le montant du contrat, mais a admis qu’il avait payé « à peu près » ce montant.

Space Adventures, une société basée en Virginie qui a organisé son vol, avait précédemment envoyé sept autres touristes dans la station spatiale entre 2001 et 2009.

Maezawa a fait fortune dans le commerce de détail de mode, en lançant le plus grand centre commercial de mode en ligne du Japon, Zozotown. Le magazine Forbes a estimé sa valeur nette à 1,9 milliard de dollars.

Le magnat a également réservé un survol autour de la lune à bord du vaisseau spatial d’Elon Musk et sera rejoint lors de ce voyage par huit gagnants du concours. Il a déclaré qu’il prévoyait d’entreprendre cette mission en 2023.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.