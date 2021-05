Le tournage d’Ant-Man 3 utilisera la même technologie que The Mandalorian – Las Noticias de Chihuahua – Intrelíneas

Le tournage du troisième film Ant Man est prêt à commencer et pour cela, il bénéficie déjà du soutien d’une technologie de pointe, comme s’il venait d’une galaxie lointaine, très lointaine. Sur Twitter, le réalisateur Peyton Reed a partagé une nouvelle photographie du tournage de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, qui suit curieusement les mêmes mécanismes qui ont donné vie à la série révolutionnaire The Mandalorian.

“Bienvenue dans le volume”, écrit le cinéaste en haut du tweet, faisant également allusion à la société Pinewood Studios, située en Grande-Bretagne, où le tournage du film attendu MCU commencera plus tard ce mois-ci.

Le Volume »est le nom donné à un type d’ensemble incurvé et enveloppant, entouré d’écrans LED, qui devient une composante essentielle de la technologie Stagecraft. Cela permet aux images d’arrière-plan générées par ordinateur d’être projetées en temps réel pendant le tournage du film ou de la série télévisée en question. C’est ainsi que Lucasfilm a plongé les acteurs et l’équipe de The Mandalorian dans des décors extraordinaires si typiques de l’univers Star Wars. Maintenant, c’est à Marvel Studios d’opter pour cette même stratégie révolutionnaire, clairement dans le but de reconstruire le royaume quantique fascinant.

Source: CinePremiere