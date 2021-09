Le tournage de Clerks 3 se termine et Kevin Smith a laissé une photo avec Jason Mewes pour célébrer

Kevin Smith et Jason Mewes ont parcouru un long chemin depuis qu’ils ont fait Clerks, qui est devenu l’un des films indépendants les plus célèbres. Il fêtera son 30e anniversaire dans seulement trois ans, mais avant cela, Clerks 3 marquera son 10e film ensemble. Jay et Silent Bob sont peut-être beaucoup plus âgés que lorsque nous les avons rencontrés, mais il est bon de voir que ces deux-là aiment toujours travailler ensemble. Et du côté de Smith, il a déjà assemblé environ une heure de Clerks 3, alors peut-être qu’il finira par terminer tout le film bien plus tôt que prévu.