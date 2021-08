Le tournage de Crimes of the Future Pic de David Cronenberg commence en Grèce .

NEON a annoncé que la production du prochain long métrage de réalisateur de David Cronenberg intitulé Crimes du futur a finalement commencé à Athènes, en Grèce, et devrait durer jusqu’en septembre. Le thriller de science-fiction réunira Cronenberg avec Viggo Mortensen, un collaborateur de longue date, nominé aux Oscars, après Une histoire de violence et Promesses orientales.

« Alors que nous commençons le tournage Crimes du futur, à peine deux jours après le début de cette nouvelle aventure avec David Cronenberg, on a l’impression que nous sommes entrés dans une histoire sur laquelle il a collaboré avec Samuel Beckett et William Burroughs, si cela était possible », a déclaré Mortensen dans un communiqué (via Deadline). «Nous sommes entraînés dans un monde qui ne ressemble pas tout à fait à celui-ci ou à un autre, et pourtant qui semble étrangement familier, immédiat et assez crédible. J’ai hâte de voir où nous allons finir.

Crimes du futur plongera profondément dans un avenir pas si lointain où l’humanité apprend à s’adapter à son environnement synthétique. Cette évolution déplace les humains au-delà de leur état naturel et dans une métamorphose, modifiant leur constitution biologique. Alors que certains embrassent le potentiel illimité du transhumanisme, d’autres tentent de le contrôler. Quoi qu’il en soit, le « syndrome d’évolution accélérée » se propage rapidement.

Le film mettra en vedette Viggo Mortensen, Kristen Stewart, Léa Seydoux, Scott Speedman, Welket Bungué, Don McKellar, Lihi Kornowski, Tanaya Beatty, Nadia Litz, Yorgos Karamichos et Yorgos Pirpassopoulos.

Crimes du futur sera écrit et réalisé par Cronenberg (La mouche, Cartes vers les étoiles), qui est le premier script de science-fiction original qu’il a personnellement écrit depuis 1999 eXistenZ. Il s’agit d’une coproduction de NEON, Serendipity Point Films et Argonauts Productions.

Les producteurs sont Steve Solomos et Panos Papahadzis des Argonauts avec Joe Iacono, Thorsten Schumacher, Peter Touche, Christelle Conan, Aida Tannyan, Victor Loewy et Victor Hadida en tant que producteurs exécutifs. Bonnie Do et Laura Lanktree ont également été désignées productrices associées.