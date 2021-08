Le tournage de la préquelle de Hunger Games commencera très bientôt – Las Noticias de Chihuahua – Entre les lignes

Beaucoup pensaient qu’il s’agissait de plans diffusés à l’antenne qui ne pourraient jamais se concrétiser, mais il semble qu’ils se soient trompés. Officiellement, la préquelle de The Hunger Games a été confirmée comme un projet avec une planification qui passe avec du miel sur des flocons et avec des plans pour commencer le tournage au cours des premiers mois de l’année prochaine 2022.

Après l’histoire de Katniss Everdeen, il y aurait certainement peu de choses à raconter, plus qu’une réalité douce-amère peut-être dans laquelle les personnages ont à peine surmonté les traumatismes générés par tous les événements de la saga. Le même auteur des livres, Suzanne Collins, en était conscient, alors son exploration plus approfondie de Panem s’est concentrée sur les événements qui ont conduit à l’histoire que nous avons apprise. De là est née Ballad of Songbirds and Serpents, la préquelle littéraire de The Hunger Games.

Le nouveau film qui est actuellement en cours de cuisson dans les salles de production de Lionsgate sera basé sur ce roman, comme l’a confirmé le producteur Joe Drake, qui affirme que l’étude pointe vers une date de sortie pour les derniers mois de 2023, ou tout au plus, pour le premier trimestre 2024. Selon ses dires, pour le moment la pré-production du projet est sur la bonne voie, donc aucun type d’éventualités n’est à prévoir.

Bien sûr, pour être si confiant dans ses propos, le film devrait déjà avoir la quasi-totalité de l’équipe. Ce qu’il est en fait. Généralement, le casting est l’un des problèmes qui est examiné presque en dernier dans toute production en cours de planification, il n’y a donc pas encore de nouvelles à ce sujet. Cependant, Drake a confirmé que Francis Lawrence, qui a dirigé les trois derniers films de la série, reviendra à la barre.

Pendant ce temps, Nina Jacobson et Brad Simpson seront à nouveau producteurs. Ils ont également participé à tous les films de la saga. Cette fois, le scénario sera confié à Michael Arndt, qui remportera l’Oscar pour son travail d’écriture dans Little Miss Sunshine. Et tout ce qui précède laisse penser qu’il y aura plusieurs collaborateurs qui seront appelés à revenir une fois de plus dans la saga.

Source : CinéPremière