Le tournage de Suicide Squad ressemble à un gâchis humide et froid, mais Margot Robbie était apparemment une « sauvage » sur le plateau

Nous avons eu quelques jours lorsque nous tournions ces scènes, où nous avions d’énormes tours de pluie [raining down on us]. Pour une raison quelconque, ces tours de pluie, [the water] est si froid. Il fait si froid! Et le reste d’entre nous, nous avons la pluie sur nous, mais nous avons aussi des vêtements. Et puis nous obtenons un manteau chaud et confortable à mettre entre les deux. Mais parce que Margot [as Harley Quinn] est en peinture pour tout le corps, elle est juste là à la prendre. Et puis elle ne peut plus s’envelopper dans quoi que ce soit. Et vous venez de la voir, tout son corps tremble, ses dents claquent. Et puis, dès que c’est “Action”, elle est allumée, et c’est allumé. Et puis tu retournes entre les deux [takes], et elle frissonne et claque des dents. C’est une sauvage.