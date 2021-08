Le tournage du 44e film de Dhanush, « D44 », commence aujourd’hui ! Vérifiez les photos

in

Le tournage du 44e film de Dhanush, ‘D44’, a officiellement commencé aujourd’hui à Chennai avec une cérémonie de puja. Les acteurs et l’équipe du film étaient présents à l’événement de lancement.

Sun Pictures, la maison de production du film, a partagé des photos de la cérémonie de puja sur le site de microblogging Twitter avec la légende : Le tournage du #D44 de @dhanushkraja commence aujourd’hui !

Le film ‘D44’ est réalisé par Mithran R Jawahar et la production Sun Pictures est la quatrième collaboration entre Mithran et l’acteur Dhanush après des films comme Yaaradi Mohini, Kutty et Uthamaputhiran.

Des acteurs comme Raashii Khanna, Nithya Menen, Priya Bhavani Shankar, Bharathiraja et Prakash Raj joueront également des rôles de premier plan dans le film. Côté musique, Anirudh Ravichander composera la musique du film D44.

Outre D44, Dhanush a de nombreux autres projets de Maaran, The Grey Man, Atrangi Re, un film avec Selvaraghavan entre autres. L’acteur a été vu pour la dernière fois dans le film ” Le voyage extraordinaire du fakir ” en 2018. Dans le film, l’acteur a joué le rôle d’Ajatashatru Lavash Patel qui vit dans un petit quartier de Mumbai, trompant les gens avec de la magie de rue et des cascades de fakir.

