L’intégrale et dont on se souvient James Taylor Le film In Concert, réalisé par la BBC en 1971, sera disponible en streaming sur sa chaîne YouTube officielle à partir de ce mercredi (24) à 19h30 HE.

Le concert télévisé, qui célèbre son 50e anniversaire, restera en ligne pendant le week-end de Thanksgiving, jusqu’au 29 novembre. Un clip teaser est maintenant disponible, soulignant non seulement la prééminence de Taylor à l’avant-garde du mouvement des auteurs-compositeurs-interprètes, mais aussi les apparitions de Carole King, Danny Kortchmar, Leland Sklar, Russ Kunkel et Jo Mama.

L’émission en question a été diffusée sur BBC Two le 13 novembre 1971, lorsque Taylor avait 23 ans. Il s’agissait de sa deuxième apparition en solo dans la série In Concert, après une émission diffusée quelques mois plus tôt. En avril 1971, il a sorti son album révolutionnaire Mud Slide Slim and the Blue Horizon, qui était en route vers le double disque de platine aux États-Unis. La liste des concerts du concert comprenait le LP « You Can Close Your Eyes », « Love Has Brought Me Around » et son hit phare, sa version de « You’ve Got A Friend » de King.

À l’origine, l’émission s’était vu attribuer une tranche de 45 minutes par la BBC, à partir de 21h05. Il a pris sa place dans un programme du soir qui comprenait également Film Night (y compris, a noté le Radio Times, « un aperçu de la musique de la version cinématographique de Fiddler on the Roof ») puis le dernier film, le film de 1949 Thieves’ Highway, avec Lee J. Cobb et Richard Conte.

De nos jours, la tournée américaine de Taylor avec l’invité spécial Jackson Browne se poursuivra, après une pause pendant la semaine de Thanksgiving, lundi prochain (29 novembre) avec un spectacle au Xcel Energy Center à St. Paul, MN. Cette course s’étend jusqu’au 13 décembre, et le couple se réunira ensuite pour une vaste tournée canadienne à partir d’avril 2022. Taylor’s tournée européenne reportée ouvrira désormais en septembre de l’année prochaine.