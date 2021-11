Le tournage d’un clip hip-hop interrompu par des coups de feu, plusieurs personnes blessées

Le tournage d’un clip s’est terminé par des coups de feu. Le New York Post rapporte qu’un tournage de vidéoclip à Midtown Manhattan a été interrompu lorsque des coups de feu ont retenti, laissant trois hommes abattus. Des témoins et des voisins affirment que la fusillade était liée à un gang. Au moins dix coups de feu ont été échangés entre deux groupes. La fusillade a eu lieu près de l’intersection West 38th Street et Fifth Avenue peu avant 23 heures le mardi 16 novembre. Les personnes entourant la fusillade ont couru pour se mettre à l’abri.

« J’ai vu un corps, quelqu’un allongé sur le sol, quelqu’un d’autre allongé sur le ventre avec ses mains au-dessus de sa tête », Ted Deutermann, un créateur de bijoux de 54 ans qui a été témoin de la fusillade depuis son appartement en face de la fusillade. a déclaré à la sortie. « Je l’ai alors vu attraper un sac à dos et le jeter sous une voiture près de lui. J’avais peur que ce soit une bombe. « J’ai été surpris », a-t-il ajouté. « Je ne m’attendais pas à ce qu’il y ait un gang dans ce quartier. »

Selon le rapport, un groupe de la section Fort Greene de Brooklyn a promu une fête sur les réseaux sociaux. Alors que des dizaines de personnes ont apprécié l’événement, un groupe rival de Crown Heights qui a également vu l’événement en ligne s’est présenté à l’événement a commencé à tirer alors que l’équipe de Fort Greene sortait. Une victime, 24 ans, a reçu une balle dans le torse et a subi des blessures qui ont été initialement qualifiées de mortelles. Un jour après la fusillade, il a été répertorié dans un état stable.

Une victime de 27 ans a été touchée à l’abdomen. Un troisième homme, 19 ans, a été touché à la jambe. Eux aussi étaient répertoriés dans un état stable. Après la fusillade, la police a bouclé le bloc alors que les victimes étaient allongées dans la rue.

« Il y avait des hélicoptères partout, des flics partout, tout le quartier était fermé. On pouvait voir des gens allongés par terre, c’était un peu effrayant, certainement pas typique de la région », a déclaré Laura Harris, 36 ans.

D’autres ont également été stupéfaits, notamment des clients d’un restaurant, Islas. « Au début, je pensais que c’était un feu d’artifice jusqu’à ce que notre garde de sécurité dise de descendre », a déclaré Sam MacIntosh, 32 ans. Il est le directeur général du restaurant de style australien. « [It was] évidemment très choquant que ce soit juste à l’extérieur, littéralement juste à l’extérieur, sur le pas de la porte essentiellement de notre restaurant. »

La police a déclaré que les victimes de 27 et 19 ans avaient été placées en garde à vue après leur sortie de l’hôpital. Environ 130 personnes étaient présentes au tournage de la vidéo en même temps que le tournage a eu lieu. La police tente toujours de circonscrire environ 24 personnes qui sont restées à l’intérieur de l’événement après la fusillade.