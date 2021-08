le tournoi commence pour Carthagène jouant contre Almería

in

15/08/2021 à 22h00 CEST

Une nouvelle édition de la deuxième division démarre avec un esprit renouvelé pour lui Carthagène et le Almería, qui s’affronteront dans le stade Cartagonova à 22h00 ce lundi.

Le Carthagène il était en seizième position de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 49 points et des chiffres de 44 buts pour et 52 contre. Commencez cette nouvelle saison avec Luis Miguel Carrion en tant qu’entraîneur, il dirige une équipe composée de 23 joueurs.

Par rapport à son rival, le Almería il était en quatrième position de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 73 points et un bilan de 61 buts en sa faveur et 40 contre. Cette nouvelle campagne démarre avec une escouade composée de 23 joueurs, qui sera commandée par Rubis.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés auparavant au domicile de CarthagèneEn fait, les chiffres montrent une victoire et un match nul pour l’équipe à domicile. De même, les locaux ont un total de deux matchs consécutifs sans défaite contre ce rival de la deuxième division. La dernière fois qu’ils ont joué le Carthagène et le Almería Dans cette compétition, c’était en mai 2021 et le match s’est conclu par un 3-2 pour les locaux.