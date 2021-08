le tournoi commence pour Malaga jouant contre CD Mirandés

15/08/2021 à 20h00 CEST

Le Malaga et le Mirandés Ils entament leur participation en deuxième division à la recherche de nouveaux objectifs, jouant ce lundi à 20h00 le match correspondant à la première journée au stade de La roseraie.

Le Malaga classé 12e de la phase régulière de la deuxième division la saison dernière avec 53 points et un bilan de 37 buts en faveur et 47 contre. Lancez cette nouvelle édition avec José Alberto López en tant qu’entraîneur, il est à la tête d’un effectif composé de 35 footballeurs.

D’autre part, le CD Mirandés il était en dixième position de la phase régulière de la dernière édition de la deuxième division avec 54 points et des chiffres de 38 buts en sa faveur et 41 contre. Commencez cette nouvelle campagne avec une équipe composée de 18 joueurs, qui sera dirigée par Lolo escobar.

Les deux rivaux s’étaient déjà rencontrés par le passé au stade de la Malaga et le bilan est une défaite et deux nuls pour l’équipe locale. A son tour, l’équipe locale accumule une séquence de deux matchs consécutifs sans défaite à domicile contre Mirandés. Le dernier affrontement entre les Malaga et le Mirandés Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est terminé sur un score de 1-0 en faveur de la Mirandés.