Le tournoi de basket-ball de Dubaï King of the District 2.1 revient

All In Sports et Jam Sports Academy organisent un tournoi de basket-ball en tête-à-tête où les joueurs s’affrontent jusqu’à ce qu’un vainqueur soit couronné.

Le CMC Roi du District 2.1 [KOTD] à l’école privée Al Ittihad, Jumeirah a lieu les 4 et 5 juin et se déroule sous la supervision du Dubai Sports Council. Il se compose de différentes catégories de basket-ball adultes (hommes & femmes) et jeunes : U18 garçons, U18 filles, U16 garçons, U16 filles, U14 garçons, U12 mixte et U10 mixte.

Des prix en espèces sont proposés ainsi que des médailles et des trophées pour les gagnants. Les participants et les participants apprécieront des collations et des boissons gratuites ainsi que des cadeaux passionnants. Les principaux sponsors de l’événement incluent le centre médical Clemenceau de Dubaï, le restaurant Shokuji Sushi, l’eau Masafi et Delta Insurance Services. Intercat Cateriya, Vitamin Well, All Original, Wooden Bakery, Jabbour Restaurant, Infinite Ski, Rayna Tours, Signature 1, Hotels, Miyabi Sushi, Akiba Dori, soutiennent également l’événement.

All In Sports a organisé son premier événement FILA King of the District au Dubai Design District en 2019 et le tournoi a été un énorme succès avec plus de 250 participants et plus de 120 joueurs à travers les Émirats arabes unis.

All In Sports croit en la fourniture du même événement de haut niveau sur une base récurrente et cette année, il a annoncé son nouveau partenariat avec Jam Sports Academy, travaillant aux côtés pour faire du CMC King of the District 2.1 une réalité, ainsi que de futurs projets sportifs dirigés par le passion qu’ils alimentent au sein de la communauté.

«Nous sommes extrêmement heureux de nous associer à l’une des principales académies de basket-ball dans le cadre de cet événement unique», a déclaré Elie Assaf, fondateur et PDG d’All In Sports. “Plusieurs passionnés de basket-ball attendent cet événement incroyable et sont prêts pour un environnement à la fois amusant et stimulant”. “Nous sommes ravis d’organiser la deuxième version du KOTD avec une entreprise aussi professionnelle (All In Sports)”, a déclaré Ahmad Sleiman, co-fondateur et directeur général de la Jam Sports Academy.

Des règles strictes de Covid-19 seront mises en œuvre tout au long du tournoi

Pour vous inscrire, visitez : https://jamsportsacademy.com/1on1/ ou contactez : 052 970 5539 – 054 422 9932.

