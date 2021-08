Le tournoi de golf féminin pourrait être réduit à trois jours

Celui avec le tournoi de golf féminin des Jeux Olympiques de Tokyo 2020 pourrait être réduit à seulement trois tours, de 72 à 54 trous, en raison des conditions météorologiques, rapportent les organisateurs.

“Cela est dû à la prévision d’un système météorologique tropical qui traversera le Kasumigaseki Country Club samedi et dimanche.“, expliquent-ils.

“Nous avons informé les 60 joueurs que nous pourrions être contraints de réduire la compétition de 72 à 54 trous“L’Américaine Heather Daly-Donogrio, déléguée technique du tournoi et directrice des opérations du circuit de la LPGA, a déclaré mercredi.

“Nous ne changeons pas le programme de ce jeudi. Nous jouerons 18 trous comme prévu. Nous jouerons encore 18 vendredis, puis nous continuerons à suivre ce système tropical et à voir ce que samedi nous réserve.“il ajouta.

Daly-Donofrio a révélé que la possibilité de jouer des trous supplémentaires jeudi et vendredi avait été envisagée, mais l’équipe médicale du tournoi l’a déconseillée en raison de la chaleur et de l’humidité élevées. “La santé et la sécurité de nos joueurs et caddies passent avant tout”, a-t-il déclaré.

“Dans un monde idéal, nous prendrions cette décision (finir le jeu après 54 trous) avant qu’ils ne sortent sur le parcours au troisième tour, mais tout dépendra des prévisions et de ce que nous dit notre météorologue”, a-t-il déclaré. .

“Nous espérons que (la tempête) s’éloignera et s’en ira et que nous pourrons alors jouer notre tour final proprement samedi.“, le désir.