Le tournoi de UFO Gaming Apex Legend se termine avec un gagnant surprise

UFO Gaming est une plate-forme de jeu social décentralisée qui comble le fossé entre la blockchain et les jeux mobiles et PC traditionnels. Il utilise un Game-Fi composé de plusieurs jeux Play-to-Earn (P2E), chacun permettant aux joueurs de rejoindre leurs amis, de créer des clans, de posséder et d’échanger des terres virtuelles, et de gagner des NFT et de la crypto-monnaie en accomplissant des quêtes. Normalement, seuls les pro-gamers et les streamers populaires pourraient profiter de leur passion, mais UFO Gaming et sa version crypto-alimentée de P2E permettront à n’importe qui de faire du profit en jouant à des jeux vidéo.

Cela se reflète dans la UFO Gaming 10k Cup, car tout le monde a pu rejoindre et concourir pour le prix en argent, donnant à la communauté une chance de jouer contre les streamers Twitch populaires et les joueurs professionnels.

Le format du tournoi était un classement Kill Race. Les concurrents devaient jouer autant de parties du mode Duos d’Apex Legend que possible dans la fenêtre de trois heures, puis soumettre leurs cinq meilleurs scores sur le site Web UFO Gaming. Un point était gagné pour chaque élimination, tandis que se classer premier, deuxième ou troisième dans un match attribuait également à chaque joueur six, quatre ou trois points supplémentaires respectivement. Le premier prix du tournoi était de 5 000 $; la deuxième place a gagné 3 000 $; et la troisième place a remporté 2 000 $.

Parmi les joueurs professionnels et les créateurs de contenu impliqués figuraient Nokokopuffs de TSM, Apyze de Complexity Gaming, Bobbysolez et Allenownz.

Nokokopuffs et Apyrze se sont associés et ont tous deux organisé le tournoi sur leurs chaînes Twitch respectives. La paire a réussi quatre victoires rapides au cours des premières minutes de leur premier match, bien que les deux joueurs aient été abattus puis relancés lors de la fusillade. Peu de temps après, Nokokopuffs a été tué par un duo qui s’est faufilé derrière lui, mais Apryze a utilisé le grappin de Pathfinder pour balayer et sauver la situation, tuant les deux membres de l’équipe pour porter leur total de points à six lors du premier match. Après avoir utilisé la balise de Nokokopuff pour le ranimer, les deux joueurs se sont dirigés vers la fusillade la plus proche et ont réussi trois autres éliminations. Cependant, leur rencontre suivante ne s’est pas déroulée aussi facilement, car ils ont tous les deux été tués, terminant le premier match avec neuf points au total après avoir terminé cinquième.

Un match d’échauffement décent, mais pas un score qui va le couper dans la bataille pour la première place et le prix enivrant de 5 000 $. Heureusement, le deuxième match a été une amélioration majeure, car le duo pro a terminé à la première place avec 24 éliminations totales entre eux, leur donnant un score impressionnant de 30 pour le match. Cela a été suivi d’une autre victoire de match et de 24 autres victoires combinées, mais ces deux matchs n’étaient que des précurseurs pour le match le plus marquant jusqu’à présent, car Nokokopuffs et Apryze ont de nouveau terminé premiers, cette fois avec un énorme 29 victoires entre eux. Quatre de ces kills ont peut-être été sur le même joueur, mais un kill est toujours un kill. Cela leur a donné un score total spectaculaire de 35 pour le match.

Avec le temps qui s’écoulait, l’équipe professionnelle a accumulé un autre match de 29 kills en route vers une première place, ce qui leur a donné un score total de 161 pour le tournoi. Ils ont ensuite amélioré ce score avec leur dernier match, remportant une autre première place et 27 attaques marquantes pour pousser leur total dans les échelons supérieurs. Ce match a remplacé l’un de leurs matchs de 24 éliminations dans le cadre de leurs cinq meilleurs, donnant à Nokokopuffs et Apryze un score final de 164.

Étonnamment, cependant, cela n’a pas suffi pour remporter la première place et le grand prix de 5 000 $, car les pros ont terminé la UFO Gaming 10k Cup à la deuxième place.

Voici les résultats finaux :

Première place – Obey Ace et KNG_R3KT (189 points)

Deuxième place – Nokokopuffs et Apryze (164 points)

Troisième place – rowdELife et Amzoop (128 points)

Mentions honorables :

Quatrième place – twitch M1zery et IIRetroManII (127 points)

Cinquième place – Xaze sur Twitch et McDude2k13 (126 points)

Comme vous pouvez le voir, le premier tournoi d’UFO Gaming était très compétitif. Non seulement les créateurs de contenu Obey Ace et KNG_R3KT sont sortis victorieux en battant une équipe professionnelle, mais la différence entre la troisième et la cinquième place – et le gain de 2 000 $ – n’était que de deux points.

Même si vous ne vous êtes pas classé parmi les cinq premiers, participer à un tournoi eSports où il y a des prix en argent à gagner est excitant. UFO Gaming organisera plus de compétitions comme celle-ci à l’avenir, rendant Play-to-Earn disponible pour tout le monde, vous pouvez suivre leurs futures mises à jour de tournois ici.